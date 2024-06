Gli ascolti tv di un martedì post-elettorale, con tutti i talk politici stagionali ancora schierati per il commento post-voto. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la prima parte della miniserie Alfredino – Una storia italiana ha registrato un netto di 1.549.000 telespettatori, share 9.2%. Su Canale 5 la serie Sissi ha registrato un netto di 1.454.000 telespettatori, share 10%. Su Rai 2 Europei di Atletica 2024 ha ottenuto 3.506.000 telespettatori, share 18.6%. Su Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi ha ottenuto 661.000 telespettatori, share 4.1%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha registrato nella presentazione .000, %, e nel programma 1.094.000 telespettatori, share 8.3%. Su Rete 4 È sempre CartaBianca ha registrato un netto di 750.000 telespettatori, share 5.5%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.309.000 telespettatori, share 9.9% e nel segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 351.000, 8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha registrato 305.000 telespettatori, share 1.9%. Su Nove LBA Playoff è stato visto da 143.000 telespettatori, share 0.7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 3.452.000, 19.3%; Techetechetè 2.550.000, 13.1%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.743.000 telespettatori, share 14.3%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 867.000, 5.3% e a seguire Viaggio in Italia 721.000, 4.1%, Il cavallo e la torre 1.005.000, 5.6%; Un posto al sole 1.621.000, 8.4%. NCIS su Italia 1 registra 1.181.000 telespettatori, share 6.3% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 851.000 telespettatori, share 4.5%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.639.000 telespettatori, share 8.6%, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto 445.000 telespettatori, share 2.4% e su Nove Cash or Trash ha registrato 434.000 telespettatori, share 3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.201.000, 21%, e nel game un netto di 3.137.000, 23.7%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.526.000 telespettatori, share 15.4% e nel game un netto di 2.230.000, 17.7%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 480.000, 3%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 525.000 telespettatori, share 3.5%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 469.000 telespettatori, share 2.9%, mentre su La7 Padre Brown 181.000, 1.5%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 498.000 telespettatori, share 12.8%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 653.000, 15.4%; a seguire Camper in viaggio 571.000, 10.2%, Camper 1.283.000, 13.3%. Su Rai 2 Europei di Atletica Roma 2024 ha registrato 578.000, 10.3%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 225.000, 5%, e nel segmento Extra 190.000, 4.7%; Re-Start 187.000, 4.6%; Elisir Estate 230.000, 4.6%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 542.000, 4.8%; Passato e Presente 371.000, 3%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 814.000 telespettatori, share 19.2% e 709.000, 17.7%, con Forum a 1.156.000, 16.9%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 312.000 telespettatori, share 7.4% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 160.000, 3.9%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 229.000 telespettatori, share 4.7% e dopo il Tg La signora in giallo 668.000, 6%. La7 ha ottenuto con Omnibus nel segmento News 180.000, 4.9% e nel Dibattito 188.000, 4.2%; quindi Coffee Break 202.000, 4.9% e L’aria che tira 276.000, 5.4% e L’aria che tira Oggi 431.000, 4.4%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 874.000, 9.2%; Estate in diretta nello start 822.000, 10.9%, e nel programma 1.535.000, 19.2%. Su Rai 2 Ore 14 810.000, 8%; Squadra Speciale Cobra 11 388.000, 4.9% e 349.000, 4.7% Su Rai 3 Il Provinciale 441.000, 5.5%, Di là dal fiume e tra gli alberi 362.000, 4.8%; Overland 629.000, 8.4%, Geo Magazine 999.000, 11.6%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™