Gli ascolti tv del martedì, col debutto di Avanti popolo su Rai 3, con Nunzia De Girolamo che intervista il marito Francesco Boccia. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Morgane – Detective geniale ha registrato 2.522.000 telespettatori, share 13,92%. Su Canale 5 il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto ha ottenuto un netto di 1.974.000, 11,92%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.274.000, 8,05%. Su Rai 2 Belve ha registrato un netto di 1.235.000, 7,71%. Su Italia 1 Le Iene nella presentazione ha registrato 1.223.000 telespettatori, share 5,89% e nel programma 1.158.000, 9,33%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha ottenuto 869.000 telespettatori, share 6,53%. Su Rai 3 Avanti popolo, prima puntata (recensione), ha ottenuto 574.000, 3,62%.Su Tv8 Pechino Express – La via delle Indie è stato visto da 571.000 telespettatori, share 3,6%. Su Nove il film Io, robot ha registrato 304.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.383.000, 21,96%; Affari Tuoi 4.838.000, 23,31%; Striscia la notizia su Canale 5 2.913.000 telespettatori, share 13,99%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 790.000 telespettatori, share 3,78% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 938.000, 5,03% e a seguire Via dei Matti n.0 850.000, 4,30%, Il cavallo e la torre 1.342.000, 6,65%; Un posto al sole 1.649.000, 7,89%. NCIS su Italia 1 registra 1.462.000 telespettatori, share 7,13% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.017.000 telespettatori, share 5,03% e nella seconda 1.006.000, 4,80%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.859.000 telespettatori, share 8,92%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 575.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 559.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.866.000, 24,46%, e nel game 4.339.000, 28,04%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.328.000 telespettatori, share 12,90% e nel game un netto di 2.497.000, 17,18%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 547.000, 5,67%, Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 417.000, 2,33%, e nel game 530.000, 2,68%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 773.000 telespettatori, share 4,46%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 669.000 telespettatori, share 3,51%, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 419.000 telespettatori, share 11,50%, mentre UnoMattina ha registrato 803.000, 18,61%; a seguire Storie italiane 656.000, 16,46%, e 708.000, 14,87%; È sempre mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.384.000, 15,28%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 439.000 telespettatori, share 8,18%, e nella seconda 823.000, 9,49%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 231.000, 4,93%, nel programma 258.000, 5,88%; Re-Start 147.000, 3,75%; Elisir nella presentazione 153.000, 3,73%, e nel programma 232.000, 4,70%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 644.000, 6,07%; Passato e Presente 523.000, 4,40%. Su Canale 5 MattinoCinque ha ottenuto 853.000 telespettatori, share 19,75% e 753.000, 19,05%, con Forum a 1.384.000, 20,89%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 187.000 telespettatori, share 3,16% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 95.000 telespettatori, share 2,04% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 127.000, 1,39% e La signora in giallo 800.000, 7,42%. La7 ha ottenuto con Omnibus 185.000 telespettatori, share 4,26%, nel segmento News 122.000, 3,22% e nel Dibattito 187.000, 4,13%; quindi Coffee Break 221.000, 5,59% e L’aria che tira 325.000, 6,47% e L’aria che tira Oggi 464.000, 4,88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.270.000, 11,14%, e nel programma 1.215.000, 13,10%; Il paradiso delle signore 1.490.000, 19,20%; La vita in diretta nella presentazione 1.493.000, 20,62%, e nel programma 1.850.000, 21,77%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 686.000, 6,39%; Bella ma’ ha registrato 450.000 telespettatori, share 5,66%. Su Rai 3 Il Palio d’Italia 247.000, 2,89%; Aspettando Geo 341.000, 4,53%, mentre Geo ha ottenuto 798.000, 9,52%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.494.000 telespettatori, share 20,59%, Terra Amara 2.589.000, 22,58%, Uomini e donne (live) 2.372.000, 25,06% e nel finale 1.884.000, 23,32%; Amici 1.598.000, 20,76%; La promessa 1.516.000, 20,55%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.171.000, 16,09%, nella seconda 1.074.000, 13% e nei saluti 985.000, 10,71%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 480.000 telespettatori, 4,09%, mentre Cold Case 278.000, 3,59%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 800.000 telespettatori, 7,42% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 383.000, 4,78%, e il film La terra degli Apaches un netto di 285.000, 3,48%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 432.000 telespettatori, share 3,88%, nel programma 363.000, 4,22% e nel segmento Focus 270.000, 3,56%. C’era una volta… il Novecento un netto di 123.000, 1,51%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta .000, %. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 Brooklyn Nine-Nine un netto di .000, %. Su La7 DiMartedì più .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™