Gli ascolti tv del primo giorno di agosto, tra serie tv europee e fiction domestiche in replica, con un tocco di attualità e anche di musica, con l’ultimo appuntamento con Battiti Live. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Hotel Portofino ha registrato un netto di 926.000 telespettatori, share 9.8%. Su Canale 5 il film tv Padre Pio ha ottenuto un netto di 1.280.000, 12.1%. Su Italia 1 Battiti Live ha registrato 1.270.000 telespettatori, share 11.7%. Su Rai 2 il film Notti in bianco, baci a colazione ha registrato 761.000, 5.5%. Su Rai 3 Filorosso ha ottenuto 570.000, %. Su Rete 4 la serie East New York ha ottenuto 561.000 telespettatori, share 4.1%. Su La7 In onda Estate ha ottenuto 651.000, 4.7%. Su Tv8 il film Balla coi lupi è stato visto da 310.000 telespettatori, share 2.8%. Su Nove il film Torno indietro e cambio vita ha registrato 328.000 telespettatori, share 2.4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.707.000, 17.4%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.309.000 telespettatori, share 14.8%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 777.000 telespettatori, share 4.94% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 658.000, 4.74% e a seguire Via dei Matti n.0 769.000, 5.21%, Un posto al sole che registra 1.460.000, 9.27%. CSI:Miami su Italia 1 registra 996.000 telespettatori, share 6.48% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 658.000 telespettatori, share 4.38% e nella seconda 772.000, 4.90%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.035.000 telespettatori, share 6.65%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 439.000 telespettatori, share 2.92% e su Nove Cash or Trash ha registrato 352.000 telespettatori, share 2.25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.169.000, 23.73%, e nel game un netto di 3.353.000, 29.12%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.277.000 telespettatori, share 15.03% e nel game un netto di 1.793.000, 16.20%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 650.000, 4.88%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 458.000 telespettatori, share 3.56%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 546.000 telespettatori, share 3.96%, mentre su La7 Padre Brown 93.000, 1.19%, e 105.000, 0.98%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 734.000 telespettatori, share 19.57%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 660.000, 16.69%; a seguire Camper in viaggio 1.186.000, 16.93% e Camper ha ottenuto 1.587.000, 15.88%. Su Rai 2 Crociere di Nozze – Viaggio di nozze a Creta ha registrato 332.000 telespettatori, share 4.94%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 147.000, 3.56%, nel programma 157.000, 4.13%, e nel segmento Extra 134.000, 3.88%, mentre Elisir – A gentile richiesta 142.000, 3.92%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 410.000, 5% e 442.000, 4.20%; Passato e Presente 384.000, 3.33%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 737.000 telespettatori, share 19.39% e 654.000, 18.63%, con Forum Estate a 1.262.000, 19.84%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 238.000 telespettatori, share 4.19% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 119.000 telespettatori, share 2.84% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 190.000, 2.15% e La signora del West 338.000, 3.01%. La7 ha ottenuto con Omnibus 157.000 telespettatori, share 4.28%, nel segmento News 111.000, 3.82% e nel Dibattito 160.000, 4.12%; quindi Coffee Break 139.000, 3.95% e L’aria che tira Estate 184.000, 4.01% e L’aria che tira Oggi – Estate 321.000, 3.50%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.219.000, 12.31% e nella seconda 1.244.000, 15.80%, Sei sorelle 822.000, 11.77%; Estate in diretta nella presentazione 1.169.000, 17.57%, e nel programma 1.455.000, 19.84%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 220.000, 2.54%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 823.000, 10.98%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.566.000 telespettatori, share 22.64%, Terra Amara 2.426.000, 23.54%, La promessa 1.841.000, 21.93%, My home my destiny 1.433.000, 19.97%, Un altro domani 981.000, 14.05%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 371.000 telespettatori, 3.48%, mentre Person of interest 208.000, 3.03%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 628.000 telespettatori, 6.56% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 438.000, 5.91%, e il film L’uomo dai sette capestri un netto di 281.000, 3.94%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 192.000 telespettatori, share 2.33%. C’era una volta il novecento un netto di 123.000, 1.82%.

Ascolti tv Seconda serata

