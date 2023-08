Gli ascolti tv del lunedì, col prime time che ha visto Il giovane Montalbano su Rai 1 e le repliche di Scherzi a parte su Canale 5. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano, in replica, ha registrato 2.671.000 telespettatori, share 19,55%. Su Canale 5 Scherzi a parte ha ottenuto 1.557.000, 12,77%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 859.000, 5,43%, e nel programma 1.069.000, 7,10%. Su Rai 2 Che Todd ci aiuti ha registrato 657.000, 4,19% e 489.000, 3,66%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha registrato nell’anteprima 809.000, 5,12% e nel programma 836.000 telespettatori, share 6,95%. Su Rete 4 il film Flashdance ha ottenuto un netto di 619.000 telespettatori, share 4,37%. Su Nove il film Si accettano miracoli ha registrato 364.000 telespettatori, share 2,7%. Su La7 Atlantide Files – Hiroshima 75 anni dopo ha ottenuto 266.000, 2.47%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stato visto da 262.000 telespettatori, share 1,7% e 236.000, 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.012.000, 18,92%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.440.000 telespettatori, share 15,27%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 730.000 telespettatori, share 4,58% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 702.000, 5,05% e a seguire Via dei Matti n.0 696.000, 4,70%, Un posto al sole che registra 1.255.000, 7,82%. CSI:Miami su Italia 1 registra 961.000 telespettatori, share 6,17% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 733.000 telespettatori, share 4,79% e nella seconda 824.000, 5,16%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.012.000 telespettatori, share 6,35%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 361.000 telespettatori, share 2,4% e su Nove Cash or Trash ha registrato 365.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.097.000, 23,26%, e nel game un netto di 3.285.000, 28,19%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.126.000 telespettatori, share 13,32% e nel game un netto di 1.549.000, 13,78%. Su Rai 2 Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow Scotland 2023 321.000, 4,05%, 311.000, 3,13%, 430.000, 3,49%; BMX Campionato del mondo 413.000, 2.96%; Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow Scotland 2023 455.000, 3,11%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 501.000 telespettatori, share 3,92%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 576.000 telespettatori, share 4,11%, mentre su La7 Padre Brown 133.000, 1,70%, e 113.000, 1,04%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 644.000 telespettatori, share 17,27%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 698.000, 16,94%; a seguire Camper in viaggio 1.060.000, 15,12% e Camper ha ottenuto 1.622.000, 16,05%. Su Rai 2 Dream Hotel – Cina ha registrato 341.000 telespettatori, share 5,04%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 175.000, 4,20%, nel programma 183.000, 4,71%, e nel segmento Extra 170.000, 4,51%, mentre Elisir – A gentile richiesta 143.000, 3,66%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 395.000, 4,68% e 380.000, 3,56%; Passato e Presente 375.000, 3,22%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 794.000 telespettatori, share 20,43% e 721.000, 19,03%, con Forum Estate a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 247.000 telespettatori, share 4,33% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 121.000 telespettatori, share 2,76% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 122.000, 1,35% e La signora del West 266.000, 2,33%. La7 ha ottenuto con Omnibus 144.000 telespettatori, share 3,90%, nel segmento News 63.000, 2,14% e nel Dibattito 155.000, 3,91%; quindi Coffee Break 154.000, 4,03% e L’aria che tira Estate 224.000, 4,76% e L’aria che tira Oggi – Estate 273.000, 2,93%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.238.000, 12,04% e nella seconda 1.208.000, 14,36%, Sei sorelle 826.000, 11,17%; Estate in diretta nella presentazione 1.176.000, 17,38%, e nel programma 1.463.000, 19,80%. Su Rai 2 Nuoto – Mondiali Paralimpici 330.000, 3,07%; Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow Scotland 2023 ha registrato 381.000 telespettatori, share 4,63%; BMX Campionati del Mondo 315.000, 4,41% e 306.000, 4,17%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 699.000, 9,03%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.343.000 telespettatori, share 20,53%, Terra Amara 2.361.000, 22,18%, La promessa 2.033.000, 22,87%, My Home My Destiny 1.557.000, 20,30%; Un altro domani 1.022.000, 14,25%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 407.000 telespettatori, 3,61%, mentre Person of interest 266.000, 3,72%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 564.000 telespettatori, 5,61% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 385.000, 4,95%, e il film L’inganno della seduzione un netto di 263.000, 3,60%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 223.000 telespettatori, share 2,54%. C’era una volta… il Novecento un netto di 89.000, 1,23%; il doc Deadly Science 75.000, 1,08%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 A Hong Kong è già domani 508.000, 8,69%. Su Rai 2 Che Todd ci aiuti 453.000, 4,28%; Helen Dorn – Dopo la tempesta ha registrato 167.000 telespettatori, share 3,17%, mentre su Rai 3 Il fattore umano ha registrato 359.000, 4,41%. Su Rete 4 il film A Wong Foo, grazie di tutto, Julie Newmar un netto di 185.000, 2,99%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.865.000, 24,73%; ore 20:00 3.701.000, 26,40%.

2.865.000, 24,73%; 3.701.000, 26,40%. Tg2 ore 13:00 1.293.000, 11,54%; ore 20:30 1.041.000, 6,72%.

1.293.000, 11,54%; 1.041.000, 6,72%. Tg3 ore 14:30 1.340.000, 12,85%; ore 19:00 1.292.000, 12,61%.

1.340.000, 12,85%; 1.292.000, 12,61%. Tg5 ore 13:00 2.762.000, 24,40%; ore 20:00 2.695.000, 18,98%.

2.762.000, 24,40%; 2.695.000, 18,98%. Studio Aperto ore 12:25 1.157.000, 12,72%; ore 18:30 381.000, 4,81%.

1.157.000, 12,72%; 381.000, 4,81%. Tg4 ore 12.00 302.000, 4,59%; ore 18:55 425.000, 3,98%.

302.000, 4,59%; 425.000, 3,98%. Tg La7 ore 13:30 458.000, 3,95%; ore 20:00 734.000, 5,16%.

Dati AUDITEL™