Ascolti tv lunedì 6 settembre 2021: torna Pomeriggio Cinque

La stagione autunnale in tv inizia a mostrare i suoi primi frutti: al via la nuova stagione di Agorà, quella di Pomeriggio Cinque, di Deal With It, mentre in prima serata è ripartito Quarta Repubblica. Vediamo come sono andati gli ascolti tv di questo primo lunedì pre-Garanzia partendo dalla prima serata, che vede la vittoria in souplesse di Rai 1 col film Momenti di trascurabile felicità, che supera i 2,6 mln di telespettatori, contro la miniserie Gloria che sfiora i due milioni. Terza piazza per Hawaii Five-0 su Rai 2 e bene Presadiretta alla sua seconda puntata stagionale, che registra più di 1,2 mln di telespettatori. Il ritorno di Nicola Porro su Rete 4 con Quarta Repubblica sfiora il milione di telespettatori, superando Godzilla su Italia 1.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Momenti di trascurabile felicità ha registrato un netto 2.616.000 telespettatori, share 13,49%.

Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato 1.202.000 telespettatori, share 5,73% e 1.233.000, 6,56%.

Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato nella presentazione 853.000, 4,05% e nel programma 1.099.000 telespettatori, share 5,64%.

Su Canale 5 La miniserie Gloria ha registrato un netto di 1.942.000 telespettatori, share 11,04%.

Su Italia 1 Il film Godzilla II: King of the Monsters ha registrato un netto di 922.000 telespettatori, share 5,332%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica, prima puntata, ha registrato 995.000 telespettatori, share 6,76%.

Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 383.000 telespettatori, share 2,30%.

Su Tv8 Il film Mia moglie per finta è stato visto da 527.000 telespettatori, share 2,88%.

Su Nove Il film Palermo – Milano, solo andata ha registrato 532.000 telespettatori, share 2,89%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.879.000 telespettatori, share 18,44%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.067.000 telespettatori, share 5,05%.

Su Rai 3 Blob a Venezia 884.000, 4,59%. Qui Venezia Cinema 1.214.000, 5,88%. Un posto al sole 1424.000, 6,77%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.070.000 telespettatori, share 14,59%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.093.000 telespettatori, share 5,22%.

Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 1.318.000 telespettatori, share 6,38% e 1.119.000, 5,29%.

Su La7 In onda ha registrato 1.127.000 telespettatori, share 5,36%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 393.000 telespettatori, share 1,9%.

Su Nove Deal With It ha registrato 453.000 telespettatori, share 2,2%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.640.000 telespettatori, share 22,65% e nel game un netto di 3.996.000, 26,20%.

Su Rai 2 Un milione di piccole cose 304.000, 2,25%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 741.000 telespettatori, share 4,07%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.491.000 telespettatori, share 13,44% e nel game un netto di 2.314.000, 15,86%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 422.000 telespettatori, share 2,44%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 836.000 telespettatori, share 4,50%.

Su La7 The Good Wife ha registrato 89.000 telespettatori, share 0,87% e 115.000, 0,82%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 803.000 telespettatori, share 16,89%. Dedicato 742.000, 14,94%. Don Matteo nella prima 809.000, 12,12% e nella seconda 1.522.000, 13,50%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 454.000 telespettatori, share 5,79%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 325.000, 6,07%, nel programma 330.000, 6,34% e nel segmento Extra 289.000, 5,91%. Elisir nella presentazione 205.000, 4,15%. Dopo il TG Quante Storie 628.000, 6,21%. Storie in movimento 459.000, 3,80%. Passato e presente 429.000, 3,17%.

Su Canale 5 Morning News nella prima parte 768.000, 14,69% e nella seconda parte 642.000, 13,10%. Forum ha registrato 1.063.000 telespettatori, share 14,53%.

Su Italia 1 Bones ha registrato 177.000 telespettatori, share 2,65%.

Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto 84.000 telespettatori, share 1,70%. Un detective in corsia 90.000, 1,63%. Dopo il Tg Il Segreto 124.000, 1,19%. La signora in giallo 464.000, 3,51%.

Su La7 Omnibus ha registrato 139.000 telespettatori, share 2,90%, nel segmento News 87.000, 2,50% e nel Dibattito 139.000, 2,62%. Coffee Break 103.000, 2,09%. L'aria che tira 170.000, 3,07%; L'aria che tira – Oggi 346.000, 3,34%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.224.000, 10,04%. Il paradiso delle signore ha registrato 941.000, 9,31%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 1045.000, 11,29% e nella seconda 1519.000, 16,53%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 554.000 telespettatori, share 4,46%. Pallavolo Maschile: Campionati Europei 2021 Bulgaria – Italia 580.000, 6,33%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 516.000, 5,62%. Geo ha registrato 743.000 telespettatori, share 7,91%.

516.000, 5,62%. ha registrato 743.000 telespettatori, share 7,91%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.334.000 telespettatori, share 17,54%. Una Vita 2.293.000, 18,60%. Brave and Beautiful 1.922.000, 19,27%. Love is in the air 1.620.000, 17,96%. Pomeriggio Cinque , prima puntata, nella prima parte 1.413.000, 16,05% e nella seconda 1.347.000, 14,31%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 683.000 telespettatori, 5,14%. Will & Grace un netto di 177.000, 1,97%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 678.000 telespettatori, 5,80% di share. Colombo 335.000, 3,59%.

Su La7 Il film Indovina chi viene a cena ha registrato 218.000 telespettatori, share 2,05%. La7 Doc 92.000, 1,02%.

Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie – La conversazione ha registrato un netto di 1.009.000 telespettatori, share 7,69%.

Su Rai 2 Hawaii Five-0 1.103.000, 7,78%. Da Aosta ai 4mila ha registrato 213.000 telespettatori, share 2,77%.

Su Rai 3 Io li conoscevo bene – Carmelo Bene 350.000, 2,87%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 284.000 telespettatori, share 4,24%

Su Canale 5 Station 19 ha registrato 667.000 telespettatori, share 8,20%

Su Italia 1 Il film Pacific Rim ha registrato un netto di 306.000 telespettatori, share 5,93%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.999.000, 22,20%; ore 20:00 4.887.000, 25,81%.

Tg2 ore 13:00 1.841.000, 14,38%; ore 20:30 1.642.000, 7,92%.

Tg3 ore 14:30 1.510.000, 12,48%; ore 19:00 1.643.000, 12,27%.

Tg5 ore 13:00 2.520.000, 19,37%; ore 20:00 3.758.000, 19,47%.

Studio Aperto ore 12:25 1.444.000, 14,18%; ore 18:30 523.000, 5,02%.

Tg4 ore 12.00 277.000, 3,47%; ore 18:55 605.000, 4,46%.

Tg La7 ore 13:30 479.000, 3,58%; ore 20:00 981.000, 5,11%.

