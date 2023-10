Gli ascolti tv del lunedì, col Grande Fratello su Canale 5,

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie I Bastardi di Pizzofalcone ha registrato un netto di 3.631.000 telespettatori, share 21.5%. Su Canale 5 Il Grande Fratello ha ottenuto 2.271.000, 17.7%. Su Rai 2 Liberi tutti! ha registrato 438.000, 2.6%. Su Rai 3 Presa Diretta ha ottenuto nella presentazione 985.000, 4.82%, e nel programma 1.121.000, %. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 733.000 telespettatori, share 5.3%. Su Italia 1 il film Peppermint – L’angelo della vendetta ha registrato 1.400.000 telespettatori, share 7.8%. Su La7 il film Copycat – Omicidi in serie ha ottenuto 421.000, 2.4%. Su Tv8 GialappaShow è stato visto da 529.000 telespettatori, share 4.7%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 533.000 telespettatori, share 2.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.511.000, 21.98%; Affari Tuoi 4.876.000, 23.14%; Striscia la notizia su Canale 5 2.924.000 telespettatori, share 13.80%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 632.000 telespettatori, share 2.99% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 989.000, 4.99% e a seguire Via dei Matti n.0 949.000, 4.62%, Il cavallo e la torre 1.429.000, 6.91%; Un posto al sole 1.757.000, 8.24%. NCIS su Italia 1 registra 1.454.000 telespettatori, share 6.89% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 834.000 telespettatori, share 4.03% e nella seconda 721.000, 3.36%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.734.000 telespettatori, share 8.11%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 525.000 telespettatori, share 2.50% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 682.000 telespettatori, share 3.25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.220.000, 21.72%, e nel game un netto di 4.456.000, 25.60%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 503.000, 2.95%, Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 408.000, 2.12%, e nel game 447.000, 2.17%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 446.000 telespettatori, share 11.01%, mentre UnoMattina ha registrato 813.000, 18.19%; a seguire Storie italiane 702.000, 16.37%, e 789.000, 14.94%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.634.000, 16.22%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 558.000 telespettatori, share 9.49%, e nella seconda 927.000, 9.73%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 306.000, 5.89%, nel programma 285.000, 6.29%; Re-Start 244.000, 5.76%; Elisir nella presentazione 233.000, 5.12%, e nel programma 335.000, 6.08%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 647.000, 5.56%; Passato e Presente 471.000, 3.66%. Su Canale 5 MattinoCinque ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.469.000, 12.34%, e nel programma 1.340.000, 13.91%; Il paradiso delle signore 1.604.000, 19.19%; La vita in diretta nella presentazione 1.661.000, 18.17%, e nel programma 2.212.000, 19.50%. Su Rai 2 Ore 14 654.000, 5.85%; Bella ma’ ha registrato 425.000 telespettatori, share 4.95%. Su Rai 3 Aspettando Geo 774.000, 9.02%, mentre Geo ha ottenuto 1.502.000, 12.97%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Terra Amara .000, %, Uomini e donne (live) .000, % e nel finale .000, %; Amici .000, %; La promessa .000, %; Pomeriggio Cinque nella prima parte .000, %, nella seconda .000, % e nei saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Cold Case .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Poseidon un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Storie di sera .000, %. Su Rai 2 Tango ha registrato .000 telespettatori, share %, e Storie di donne al bivio .000, %,. Su Rai 3 Speciale O anche no ha registrato .000, %, e a seguire Tg3 LineaNotte .000, %. Su La7 il film L’onore degli uomini .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™