Gli ascolti tv del lunedì, con l’ultima settimana ‘libera’ dal Festival di Sanremo 2023: vediamo come sono andati i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Blackout – Vite sospese ha registrato un netto di 3.730.000 telespettatori, per uno share del 19.2%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha ottenuto 2.698.000 telespettatori, share 20.6%. Su Italia 1 il film Fast & Furious 8 ha registrato un netto di 1.403.000 telespettatori, share 7.5%. Su Rai 3 Report registra nella presentazione 1.567.000, 7.17% e nel programma 2.148.000, 10.3%. Su Rai 2 Boss in incognito ha ottenuto 1.411.000 telespettatori, share 7.7%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 659.000 telespettatori, share 4.3%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha ottenuto 347.000 telespettatori, share 2%. Su Tv8 il film Flight è stato visto da 225.000 telespettatori, share 1.2%. Su Nove il film Ex – Amici come prima! ottiene 311.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.862.000, 21.9%. Striscia la notizia su Canale 5 4.137.000 telespettatori, share 18.7%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 728.000 telespettatori, share 3.27% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.080.000, 5.25% e a seguire Caro marziano 1.188.000, 5.57%, Il cavallo e la torre 1.486.000, 6.78%, quindi Un posto al sole che registra 1.677.000, 7.48%. NCIS su Italia 1 registra 1.582.000 telespettatori, share 7.14% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 961.000 telespettatori, share 4.38% e nella seconda 778.000, 3.48%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.443.000 telespettatori, share 6.45%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 581.000 telespettatori, share 2.62% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 498.000 telespettatori, share 2.25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.640.000, 23.67%, e nel game un netto di 4.898.000, 27.29%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.497.000 telespettatori, share 17.25% e nel game un netto di 3.654.000, 21.02%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 607.000, 3.03%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 763.000 telespettatori, share 3.92%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 828.000 telespettatori, share 4.01%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 154.000, 1.04%, e nel game 253.000, 1.47%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 583.000 telespettatori, share 11.94%, mentre UnoMattina ha registrato 825.000, 17.54%; a seguire Storie Italiane 762.000, 16.75% e 918.000, 17.13% e È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.877.000, 18.29%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 644.000, 13.89%; … E Viva il Videobox! 157.000, 3.20%; I Fatti Vostri ha registrato 583.000 telespettatori, share 9.81%, e 932.000, 9.61%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 377.000, 7.69%, nel programma 307.000, 6.45%, e nel segmento Extra 217.000, 4.08%, mentre la diretta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 103.000, 2.12%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 745.000, 6.21% e Passato e Presente 644.000, 4.87%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.104.000 telespettatori, share 23.09% e 1.014.000, 22.26%, con Forum a 1.589.000, 21.07%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 180.000 telespettatori, share 2.62% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 98.000 telespettatori, share 1.81% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 154.000, 1.49% e La signora in giallo 573.000, 4.46%. La7 ha ottenuto con Omnibus un netto di 101.000 telespettatori, share 2.66%, nel segmento News 85.000, 2.40% e nel Dibattito 198.000, 4.09%; quindi Coffee Break 190.000, 4.17% e L’aria che tira 291.000, 5.21% e L’aria che tira Oggi 403.000, 3.85%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.983.000, 15.52% e nel programma 1.833.000, 16.46%, Il Paradiso delle Signore 1.896.000, 19.60%; La vita in diretta nella presentazione 1.978.000, 20.13% e nel programma 2.567.000, 21.56%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 712.000 telespettatori, share 5.85%; Bella ma’ un netto di 534.000, 5.47%; Nei tuoi panni 329.000, 3.17% e nei Saluti 315.000, 2.64%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 719.000, 7.45%, Geo 1.591.000, 13.03%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.484.000 telespettatori, share 19.14%, Terra Amara 2.642.000, 20.84% mentre Uomini e donne (live) 2.970.000, 26.90%, e nel Finale 2.482.000, 25.31%, Amici di Maria De Filippi 2.151.000, 22.31%, GF Vip 1.802.000, 18.55%, Un altro domani 1.383.000, 14.21%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.406.000, 14.98%, nel programma 1.804.000, 14.98% e nel segmento I Saluti 1.914.000, 14.40%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 464.000 telespettatori, 3.60%, mentre The Mentalist 360.000, 3.07%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 732.000 telespettatori, 6.02% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 312.000, 3.19%, e La signora in giallo un netto di 432.000, 3.72%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 311.000 telespettatori, share 2.45%, nel programma 335.000, 3.21%, e Tagadà Focus 267.000, 2.75%. Donne che hanno fatto la storia un netto di 103.000, 0.89%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cronache criminali ha registrato 907.000 telespettatori, share 9.32%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 252.000 telespettatori, share 3.13%, mentre su Rai 3 Illuminate – Wanda Ferragamo ha registrato 795.000, 6.06% e Tg3 LineaNotte 456.000, 6.11%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night un netto di 539.000, 6.13%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.543.000, 26.74%; ore 20:00 5.237.000, 25.44%.

3.543.000, 26.74%; 5.237.000, 25.44%. Tg2 ore 13:00 1.756.000, 13.96%; ore 20:30 1.110.000, 5.04%.

1.756.000, 13.96%; 1.110.000, 5.04%. Tg3 ore 14:30 1.579.000, 12.55%; ore 19:00 2.153.000, 13.06%.

1.579.000, 12.55%; 2.153.000, 13.06%. Tg5 ore 13:00 2.913.000, 22.90%; ore 20:00 4.481.000, 21.54%.

2.913.000, 22.90%; 4.481.000, 21.54%. Studio Aperto ore 12:25 1.141.000, 10.94%; ore 18:30 597.000, 4.34%.

1.141.000, 10.94%; 597.000, 4.34%. Tg4 ore 12.00 264.000, 3.40%; ore 18:55 718.000, 4.26%.

264.000, 3.40%; 718.000, 4.26%. Tg La7 ore 13:30 . 539.000, 4.11%; ore 20:00 1.249.000, 5.97%.

Dati AUDITEL™