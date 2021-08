Gli ascolti tv del lunedì più lunedì di tutti per l’extra-televisivo (pronto al debutto massiccio il 13 settembre). Ma nel prime time di ieri il film di Rai 1, Una storia senza nome, ha superato la prima visione di Canale 5, La campionessa, ma da segnalare c’è senza dubbio il ritorno di Presa Diretta che conquista subito la terza piazza. L’ultima puntata di Controcorrente sfiora il milione di telespettatori, ma deve cedere il quarto posto a Godzilla su Italia 1. E se c’è un film che non tradisce è The Queen – La regina, con Helen Mirren, che su La7 conquista 621mila telespettatori alla vigilia del 24esimo anniversario della morta di Lady Diana.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Una storia senza nome ha registrato un netto 2.277.000 telespettatori, share 12,82%.

ha registrato un netto 2.277.000 telespettatori, share 12,82%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato una media di 1.127.000 telespettatori, share 5,9%. Nella prima puntata 1.178.000, 5,85% e nella seconda 1.082.000, 6%.

ha registrato una media di 1.127.000 telespettatori, share 5,9%. Nella prima puntata 1.178.000, 5,85% e nella seconda 1.082.000, 6%. Su Rai 3 Presa Diretta ha registrato un netto di 1.365.000 telespettatori, share 7,37%.

ha registrato un netto di 1.365.000 telespettatori, share 7,37%. Su Canale 5 Il film La campionessa ha registrato un netto di 2.075.000 telespettatori, share 11,77%.

ha registrato un netto di 2.075.000 telespettatori, share 11,77%. Su Italia 1 Il film Godzilla ha registrato un netto di 1.027.000 telespettatori, share 6,04%.

ha registrato un netto di 1.027.000 telespettatori, share 6,04%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 969.000 telespettatori, share 5,79%.

ha registrato 969.000 telespettatori, share 5,79%. Su La7 Il film The Queen ha registrato 621.000 telespettatori, share 3,4%.

ha registrato 621.000 telespettatori, share 3,4%. Su Tv8 Il film Karate Kid III: La sfida finale è stato visto da 254.000 telespettatori, share 1,5%.

è stato visto da 254.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Il film Ciao Brother ha registrato 320.000 telespettatori, share 1,8%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.872.000 telespettatori, share 18,88%.

ha registrato 3.872.000 telespettatori, share 18,88%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.038.000 telespettatori, share 5,01%.

ha registrato 1.038.000 telespettatori, share 5,01%. Su Rai 3 Blob 909.000, 5,14%. Via dei Matti n.0 892.000, 4,62%. Un posto al sole 1.409.000, 6,86%.

909.000, 5,14%. 892.000, 4,62%. 1.409.000, 6,86%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.898.000 telespettatori, share 14,13%.

ha registrato 2.898.000 telespettatori, share 14,13%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 957.000 telespettatori, share 4,72%.

ha registrato 957.000 telespettatori, share 4,72%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 990.000 t1elespettatori, share 4,99% e 1.011.000, 4,88%.

ha registrato 990.000 t1elespettatori, share 4,99% e 1.011.000, 4,88%. Su La7 In onda ha registrato 1.274.000 telespettatori, share 6,2%.

ha registrato 1.274.000 telespettatori, share 6,2%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 503.000 telespettatori, share 2,5%.

ha registrato 503.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove Deal With It ha registrato 393.000 telespettatori, share 1,9%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.302.000 telespettatori, share 20,45% e nel game un netto di 3.634.000, 24,77%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.302.000 telespettatori, share 20,45% e nel game un netto di 3.634.000, 24,77%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 322.000, 2,45%. NCIS: New Orleans ha registrato un netto di 679.000 telespettatori, share 3,90%.

322.000, 2,45%. ha registrato un netto di 679.000 telespettatori, share 3,90%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 1.318.000 telespettatori, share 12,01% e nel game un netto di 2.214.000, 15,66%.

ha registrato nella presentazione 1.318.000 telespettatori, share 12,01% e nel game un netto di 2.214.000, 15,66%. Su Italia 1 CSI ha registrato 445.000 telespettatori, share 2,69%.

ha registrato 445.000 telespettatori, share 2,69%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 763.000 telespettatori, share 4,29%.

ha registrato 763.000 telespettatori, share 4,29%. Su La7 The Good Wife ha registrato 72.000 telespettatori, share 0,71% e 114.000, 0,84%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 801.000 telespettatori, share 17,26%. Dedicato 711.000, 14,27%. Don Matteo nella prima 895.000, 13,25% e nella seconda 1.463.000, 12,87%.

ha totalizzato un netto di 801.000 telespettatori, share 17,26%. 711.000, 14,27%. nella prima 895.000, 13,25% e nella seconda 1.463.000, 12,87%. Su Rai 2 Pallamano 197.000, 4,28%. Paralimpiadi Tokyo 2020 un entto di 327.000, 6,61%. Tiro al volo 357.000, 6,98%. Tennis 295.000, 6,10%. Nuoto 330.000, 6,83%. La nave dei sogni ha registrato 412.000 telespettatori, share 5,07%.

197.000, 4,28%. un entto di 327.000, 6,61%. Tiro al volo 357.000, 6,98%. Tennis 295.000, 6,10%. Nuoto 330.000, 6,83%. ha registrato 412.000 telespettatori, share 5,07%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 342.000, 6,89%, nel programma 307.000, 6,17% e nel segmento Extra 304.000, 6,27%. Elisir d’Estate 295.000, 5,93%. Dopo il TG Quante Storie 612.000, 5,88%. Geo 506.000, 4,18%. Passato e presente 486.000, 3,62%.

ha registrato nella presentazione 342.000, 6,89%, nel programma 307.000, 6,17% e nel segmento Extra 304.000, 6,27%. 295.000, 5,93%. Dopo il TG 612.000, 5,88%. 506.000, 4,18%. 486.000, 3,62%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 701.000, 13,84% e nella seconda 656.000, 13,50%. Forum ha registrato 1.108.000 telespettatori, share 14,76%.

nella prima parte 701.000, 13,84% e nella seconda 656.000, 13,50%. ha registrato 1.108.000 telespettatori, share 14,76%. Su Italia 1 Bones ha registrato 201.000 telespettatori, share 2,94%.

ha registrato 201.000 telespettatori, share 2,94%. Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto 102.000 telespettatori, share 2,08%. Detective in corsia 100.000, 1,78%. Dopo il Tg Il Segreto 147.000, 1,38%. La signora in giallo 350.000, 2,66%.

ha ottenuto 102.000 telespettatori, share 2,08%. Detective in corsia 100.000, 1,78%. Dopo il Tg 147.000, 1,38%. 350.000, 2,66%. Su La7 Omnibus ha registrato 124.000 telespettatori, share 2,70%, nel segmento News 66.000, 1,91% e nel Dibattito 120.000, 2,40%. Coffee Break estate 125.000, 2,57%. L’aria che tira Estate 219.000, 3,86%; L’aria che tira Estate – Oggi 308.000, 2,92%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.235.000, 9,95%. Il paradiso delle signore ha registrato 867.000, 8,46%. Estate in Diretta ha registrato nella presentazione 928.000, 10,47% e nel programma 1.376.000, 15,48%.

1.235.000, 9,95%. ha registrato 867.000, 8,46%. ha registrato nella presentazione 928.000, 10,47% e nel programma 1.376.000, 15,48%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 460.000 telespettatori, share 3,67%. Paralimpiadi Tokyo 2020 353.000, 3,85%. Pallavolo Femminile 747.000, 8,30%.

ha registrato 460.000 telespettatori, share 3,67%. 353.000, 3,85%. 747.000, 8,30%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 735.000 telespettatori, share 7,88%.

ha registrato 735.000 telespettatori, share 7,88%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.351.000 telespettatori, share 17,46%. Una Vita 2.343.000, 18,60%. Brave and Beautiful 1.950.000, 17,94%. Love is in the air 1.701.000, 18,73%. Il film tv Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore un netto di 911.000, 10,33%.

ha registrato 2.351.000 telespettatori, share 17,46%. 2.343.000, 18,60%. 1.950.000, 17,94%. 1.701.000, 18,73%. Il film tv un netto di 911.000, 10,33%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 658.000 telespettatori, 4,92%. Will & Grace un netto di 222.000, 2,57%.

ha registrato 658.000 telespettatori, 4,92%. un netto di 222.000, 2,57%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 575.000 telespettatori, 4,81% di share. Il film Sette donne per una strage un netto di 305.000, 3,38%.

ha registrato un netto di 575.000 telespettatori, 4,81% di share. Il film un netto di 305.000, 3,38%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 171.000 telespettatori, share 1,70%. La7 Doc 88.000, 1,03%.

Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie ha registrato 559.000 telespettatori, share 7,66%.

ha registrato 559.000 telespettatori, share 7,66%. Su Rai 2 Raid – Una poliziotta fuori di testa ha registrato 470.000 telespettatori, share 4,66%. Paralimpiadi Tokyo 2020 un netto di 142.000, 3,02%.

– ha registrato 470.000 telespettatori, share 4,66%. un netto di 142.000, 3,02%. Su Rai 3 Io li conoscevo bene 488.000, 4,23%. Tg3 LineaNotte ha registrato 383.000 telespettatori, share 5,59%

488.000, 4,23%. ha registrato 383.000 telespettatori, share 5,59% Su Canale 5 Il film The Dressmaker – Il diavolo è tornato ha registrato un netto di 326.000 telespettatori, share 5,65%.

ha registrato un netto di 326.000 telespettatori, share 5,65%. Su Italia 1 I figli degli uomini ha registrato un netto di 272.000 telespettatori, share 5,06%.

ha registrato un netto di 272.000 telespettatori, share 5,06%. Su Rete 4 Il film Boogie Nights – L’altra Holllywood ha registrato un netto di 140.000 telespettatori, share 2,99%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.913.000, 21,53%; ore 20:00 4.623.000, 25,61%.

2.913.000, 21,53%; 4.623.000, 25,61%. Tg2 ore 13:00 1.791.000, 14,06%; ore 20:30 1.531.000, 7,68%.

1.791.000, 14,06%; 1.531.000, 7,68%. Tg3 ore 14:30 1.714.000, 13,81%; ore 19:00 1.842.000, 14,23%.

1.714.000, 13,81%; 1.842.000, 14,23%. Tg5 ore 13:00 2.549.000, 19,80%; ore 20:00 3.732.000, 20,22%.

2.549.000, 19,80%; 3.732.000, 20,22%. Studio Aperto ore 12:25 1.453.000, 13,90%; ore 18:30 560.000, 5,33%.

1.453.000, 13,90%; 560.000, 5,33%. Tg4 ore 12.00 315.000, 3,89%; ore 18:55 586.000, 4,43%.

315.000, 3,89%; 586.000, 4,43%. Tg La7 ore 13:30 435.000, 3,24%; ore 20:00 928.000, 5,05%.

Dati AUDITEL™