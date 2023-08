Gli ascolti tv dell’ultimo lunedì di agosto, in una settimana che vede avvicinarsi l’inizio della nuova stagione tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto, in replica, ha registrato un netto di 3.037.000 telespettatori, share 19.07%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show – Speciale 20 anni ha ottenuto 1.432.000, 9%. Su Rai 2 Europei Volley Maschile: Belgio – Italia ha registrato un netto di 1.746.000, 10.2%. Su Rai 3 il film Copia originale 803.000, 4.9%. Su Rete 4 il film The Rock ha ottenuto un netto di 476.000 telespettatori, share 3.6%. Su Italia 1 il film Le Iene presentano: Inside ha registrato 1.174.000 telespettatori, share 9%. Su La7 Atlantide Files – Diana, le verità nascoste ha ottenuto 426.000, 2.7%. Su Tv8 il film Trappola in alto mare è stato visto da 361.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove il film Prima o poi mi sposo ha registrato 378.000 telespettatori, share 2.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.550.000, 19.7%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.645.000 telespettatori, share 14.7%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 841.000, 5.04% e a seguire Viaggio in Italia – Puglia 1.013.000, 5.73%, Un posto al sole che registra 1.539.000, 8.49%. NCIS su Italia 1 registra 1.091.000 telespettatori, share 6.08% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 767.000 telespettatori, share 4.30% e nella seconda 717.000, 3.96%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.071.000 telespettatori, share 5.92%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 417.000 telespettatori, share 2.36% e su Nove Cash or Trash ha registrato 469.000 telespettatori, share 2.6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.553.000, 23.23%, e nel game un netto di 3.838.000, 27.63%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel primo segmento 1.317.000 telespettatori, share 12.86% e nel game un netto di 2.116.000, 15.86%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha ottenuto un netto di 644.000, 4.03%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 535.000 telespettatori, share 3.47%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 609.000 telespettatori, share 3.66%, mentre su La7 Padre Brown 112.000, 1.18%, e 134.000, 1.04%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 630.000 telespettatori, share 16.21%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 814.000, 17.05%; a seguire Camper in viaggio 1.242.000, 15.83% e Camper ha ottenuto 1.603.000, 14.88%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni – Maldive ha registrato 414.000 telespettatori, share 5.51%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 195.000, 4.65%, nel programma 230.000, 5.37%, e nel segmento Extra 161.000, 3.75%, mentre Elisir – A gentile richiesta 203.000, 4.51%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 576.000, 5.88%; Passato e Presente 466.000, 3.74%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 869.000 telespettatori, share 20.44% e 837.000, 19.30%, con Forum Estate a 1.510.000, 20.68%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 213.000 telespettatori, share 3.16% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 145.000 telespettatori, share 2.83% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 114.000, 1.17% e La signora in giallo 332.000, 2.74%. La7 ha ottenuto con Omnibus 114.000 telespettatori, share 3.57%, nel segmento News 86.000, 3.06% e nel Dibattito 185.000, 4.36%; quindi Coffee Break 193.000, 4.41% e L’aria che tira Estate 282.000, 5.11% e L’aria che tira Oggi – Estate 325.000, 3.26%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra 1.255.000, 12.50%, Sei sorelle 887.000, 10.79%; Estate in diretta nella presentazione 1.513.000, 18.45%, e nel programma 1.819.000, 20.36%. Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago 346.000, 3.31%; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 378.000 telespettatori, share 4.34% e 523.000, 6.55%; Candice Renoir 381.000, 4.58% Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 437.000, 3.77%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.632.000 telespettatori, share 21.13%, Terra Amara 2.680.000, 23.61%, La promessa 2.157.000, 22.65%, My Home My Destiny 1.649.000, 19.64%; il film tv Rosamunde Pilcher – L’anello della discordia un netto di 1.111.000, 13.07%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 502.000 telespettatori, 4.12%, mentre Cold case 374.000, 4.41%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 667.000 telespettatori, 6.18% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 533.000, 6.18%, e il film Cyberstalker – Connessioni pericolose un netto di 265.000, 3.02%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 208.000 telespettatori, share 2.18%. C’era una volta… il Novecento un netto di 115.000, 1.39%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 L’altro Costanzo .000, %. Su Rai 2 Underdog ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Il fattore umano ha registrato .000, %. Su Rete 4 il film A Wong Foo, grazie di tutto, Julie Newmar un netto di .000, %. Su La7 per la Roshn Saudi League il match AlHilal – AlEttifaq .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™