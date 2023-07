Gli ascolti tv del lunedì, con repliche e una nuova puntata di Temptation Island. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano, in replica, ha registrato un netto di 2.548.000 telespettatori, share 17.1%. Su Canale 5 Temptation Island ha ottenuto 3.299.000, 26%. Su Rai 2 Che Todd ci aiuti ha registrato 463.000, 3.2%. Su Rai 3 Report Estate ha ottenuto nella presentazione 850.000, 5.18%, e nel programma 892.000, 5.6%. Su Rete 4 Zona Bianca ha ottenuto 653.000 telespettatori, share 5.4%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha registrato 598.000 telespettatori, share 4.6%. Su La7 il film Il giocatore – Rounders ha ottenuto 406.000, 2.8%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stato visto da 139.000 telespettatori, share 0.9%. Su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 448.000 telespettatori, share 3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.122.000, 19.2%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.855.000 telespettatori, share 17.5%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 867.000 telespettatori, share 5.24% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 717.000, 4.97% e a seguire Via dei Matti n.0 757.000, 5%, Un posto al sole che registra 1.487.000, 9.07%. NCIS su Italia 1 registra 1.105.000 telespettatori, share 6.98% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 641.000 telespettatori, share 4.15% e nella seconda 787.000, 4.75%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 987.000 telespettatori, share 6.05%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 305.000 telespettatori, share 1.9% e su Nove Cash or Trash ha registrato 333.000 telespettatori, share 2.1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.252.000, 22.9%, e nel game un netto di 3.323.000, 27.6%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.414.000 telespettatori, share 14.77% e nel game un netto di 1.826.000, 15.59%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 655.000, 4.69%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 417.000 telespettatori, share 3.13%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 527.000 telespettatori, share 3.64%, mentre su La7 Padre Brown 132.000, 1.54%, e 144.000, 1.28%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il match dei Mondiali di Calcio Femminile Italia – Argentina ha registrato un netto di 861.000, 20.7%. UnoMattina Estate ha registrato 647.000, 13.7%; a seguire Camper in viaggio 1.307.000, 13.7% e Camper ha ottenuto 1.592.000, 15.4%. Su Rai 2 Crociere di Nozze – Loira ha registrato 362.000 telespettatori, share 5.05%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 232.000, 5.36%, nel programma 218.000, 5.38%, e nel segmento Extra 190.000, 4.56%, mentre Elisir – A gentile richiesta 185.000, 4.47%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 489.000, 5.61% e 419.000, 3.82%; Passato e Presente 369.000, 3.08%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 710.000 telespettatori, share 17.58% e 738.000, 18.12%, con Forum Estate a 1.263.000, 18.48%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 258.000 telespettatori, share 4.11% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 183.000 telespettatori, share 3.90% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 219.000, 2.39% e La signora del West 225.000, 1.92%. La7 ha ottenuto con Omnibus 99.000 telespettatori, share 3.21%, nel segmento News 119.000, 4.19% e nel Dibattito 146.000, 3.53%; quindi Coffee Break 173.000, 4.23% e L’aria che tira Estate 212.000, 4.11% e L’aria che tira Oggi – Estate 308.000, 3.18%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Cerimonia di apertura del Summit sulla sicurezza alimentare ha registrato 556.000, 6.5%; Estate in diretta nella presentazione 1.106.000, 14.6%, e nel programma 1.582.000, 19.3%. Su Rai 2 Nuoto, Campionati Mondiali Fukuoka 2023 895.000, 7.94%; I Wildenstein ha registrato 456.000 telespettatori, share 5.54% e 490.000, 6.50%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 677.000, 8.02%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.455.000 telespettatori, share 20.77%, Terra Amara 2.522.000, 23.74%, La promessa 2.011.000, 23.07%, My Home My Destiny 1.573.000, 20.65%; Un altro domani 1.157.000, 14.75%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 403.000 telespettatori, 3.58%, mentre Person of interest 336.000, 4.32%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 615.000 telespettatori, 6.22% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 487.000, 6.39%, e il film Il volto dell’assassino un netto di 261.000, 3.24%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 247.000 telespettatori, share 2.96%. C’era una volta… il Novecento un netto di 141.000, 1.80%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre – Male Nostrum 624.000, 7.28%. Su Rai 2 Chiamata d’emergenza ha registrato 187.000 telespettatori, share 2.25%, mentre su Rai 3 Il fattore umano ha registrato 408.000, 3.76%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.851.000, 23.81%; ore 20:00 3.830.000, 26.44%.

Tg2 ore 13:00 1.452.000, 12.65%; ore 20:30 1.124.000, 7.22%.

Tg3 ore 14:30 1.211.000, 11.78%; ore 19:00 1.442.000, 13.42%.

Tg5 ore 13:00 2.794.000, 24.06%; ore 20:00 2.949.000, 20.07%.

Studio Aperto ore 12:25 1.279.000, 13.72%; ore 18:30 511.000, 5.73%.

Tg4 ore 12.00 328.000, 4.58%; ore 18:55 457.000, 4.11%.

Tg La7 ore 13:30 469.000, 3.97%; ore 20:00 841.000, 5.72%.

