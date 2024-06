Con gli Azzurri in campo, gli ascolti tv sono tutti per l’Italia, con la controprogrammazione a base di film (a parte le inchieste di FarWest).

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Croazia – Italia, Euro 2024, ha registrato un netto di 13.250.000 telespettatori, share 58,7%. Su Canale 5 il film Pane al limone con semi di papavero ha ottenuto 1.495.000, 7,2%. Su Rai 3 Far West ha ottenuto nella presentazione 566.000, 2,4%, e nel programma 667.000, 3,6%. Su La7 il doc Hitler vs Churchill: l’aquila e il leone ha ottenuto 542.000, 2,8%. Su Italia 1 il film The Twilight Saga: Eclipse ha registrato un netto di 493.000 telespettatori, share 2,5%. Su Rai 2 Fantasmi del passato ha registrato 457.000, 2,1%. Su Rete 4 il film Il segno della libellula – Dragonfly ha ottenuto un netto di 452.000 telespettatori, share 2,3%. Su Nove Faking it – Bugie criminali ha registrato 207.000 telespettatori, share 1,3%. Su Tv8 il film Un posto nel mio cuore è stato visto da 163.000 telespettatori, share 0,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Paperissima Sprint su Canale 5 1.827.000 telespettatori, share 8,6%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 431.000 telespettatori, share 1,9% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 914.000, 5,4% e a seguire Viaggio in Italia 962.000, 5,2%; Un posto al sole 1.364.000, 6%. NCIS su Italia 1 registra 1.117.000 telespettatori, share 5,2% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene 593.000 telespettatori, share 2,8%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.174.000 telespettatori, share 5,3%, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Cash or Trash ha registrato 400.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.538.000, 22,9%, e nel game un netto di 3.629.000, 25,9%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.515.000 telespettatori, share 14,5% e nel game un netto di 2.226.000, 16,7%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto 562.000, 3,5%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 570.000 telespettatori, share 3,6%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 560.000 telespettatori, share 3,4%, mentre su La7 Padre Brown 225.000, 1,7%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 523.000 telespettatori, share 14,4%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 741.000, 17,1%; a seguire Camper in viaggio 825.000, 5%, Camper 1.475.000, 15,3%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 368.000, 5,1%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto 253.000, 5,7%, e nel segmento Extra 227.000, 5,3%; Elisir 157.000, 3,7%; Il commissario Rex 200.000, 3,8%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 586.000, 5,1%; Passato e Presente 596.000, 4,7%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 731.000 telespettatori, share 16,8% e 649.000, 15,6%, con Forum a 1.272.000, 18,7%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato un netto di 215.000 telespettatori, share 3,5% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 280.000, 6m7%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 371.000 telespettatori, share 7,5% e dopo il Tg La signora in giallo 598.000, 5,3%. La7 ha ottenuto con Omnibus 185.000 telespettatori, share 4,5%, nel segmento News 123.000, 3,6% e nel Dibattito 194.000, 4,4%; quindi Coffee Break 216.000, 5,2% e L’aria che tira 309.000, 6,1% e L’aria che tira Oggi 462.000, 4.7%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.047.000, 9,4%, e 981.000, 10,6%; Estate in diretta nella presentazione 1.393.000, 17,3%, e nel programma 1.756.000, 20,2%. Su Rai 2 Ore 14 974.000, 8,9%; Squadra Speciale Cobra 11 384.000, 4,4%. Su Rai 3 Il Provinciale 472.000, 5,2%, Di là dal fiume e tra gli alberi 403.000, 5%; Overland 599.000, 7,5%, Geo Magazine 938.000, 10,2%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.408.000 telespettatori, share 19,3%, Endless Love 2,296.000, 19,7%, My home my destiny 2.005.000, 20,1%; La promessa 1.840.000, 22,2%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.424.000, 17,8%, nella seconda 1.294.000, 15,3% e nei saluti 1.220.000, 13,1%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 484.000 telespettatori, 4%, mentre The Mentalist 295.000, 3,6%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 618.000 telespettatori, 5,6% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 499.000, 5,8%, e Delitti ai Caraibi 237.000, 3%, e 280.000, 3,1%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 467.000 telespettatori, share 4,1%, nel programma 426.000, 4,7% e nel segmento Focus 301.000, 3,8%. C’era una volta… il Novecento un netto di 218.000, 2,3%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Notti Europee 3.170.000, 32,9%. Su Rai 2 Gli occhi del musicista ha registrato 288.000 telespettatori, share 2,3%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 467.000, 7,4%. Su Italia 1 il film Dracula Untold un netto di 344.000, 6,2%. Su Rete 4 il film The River Wild – Il fiume della paura un netto di 206.000, 3,8%.

Ascolti tv TG

