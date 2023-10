Gli ascolti tv del lunedì con Imma Tataranni in prima serata su Rai 1 e il Grande Fratello su Canale 5.

I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Imma Tataranni 3 ha registrato un netto di 4.111.000 telespettatori, share 25,18%. Su Canale 5 Grande Fratello (live) ha ottenuto 2.292.000, 17,85%. Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto nella presentazione 1.023.000, 5,16%, e nel programma 1.183.000, 6,44%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 761.000 telespettatori, share 5,56%. Su Rai 2 Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, ha registrato 480.000, 2,45% nella presentazione e 572.000, 3,69% nel programma. Su Italia 1 il film Attacco al potere 2 ha registrato 1.055.000 telespettatori, share 6,06%. Su La7 il film Beyond borders – Amore senza confini ha ottenuto 432.000, 2,77%. Su TV8 il film A-Team è stato visto da 161.000 telespettatori, share 0,82%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 203.000 telespettatori, share 2,11%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.372.000, 22,07%; Affari Tuoi 4.565.000, 22,45%. Striscia la notizia su Canale 5, 3.369.000 telespettatori, share 16,41%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 622.000 telespettatori, share 3,02% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.039.000, 5,69% e a seguire Via dei Matti n.0 896.000, 4,61%, Il cavallo e la torre 1.393.000, 6,95%; Un posto al sole 1.767.000, 8,52%. NCIS su Italia 1 registra 1.477.000 telespettatori, share 7,23% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 828.000 telespettatori, share 4,13% e nella seconda 741.000, 3,57%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.555.000 telespettatori, share 7,56%, mentre su TV8 100% Italia ha ottenuto 505.000 telespettatori, share 2,48% e su NOVE Don’t Forget The Lyrics ha registrato 534.000 telespettatori, share 2,63%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.842.000, 24,89%, e nel game un netto di 4.202.000, 27,94%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.454.000 telespettatori, share 14,19% e nel game un netto di 2.355.000, 16,71%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 416.000, 2,90%; Il mercante in fiera 414.000, 2,25%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 879.000 telespettatori, share 5,13%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 603.000 telespettatori, share 3,24%, mentre su La7 Padre Brown 152.000, 1,12%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Ascolti tv Seconda Serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre 682.000, 10,33%. Su Rai 2 Underdog ha registrato 201.000 telespettatori, share 3,32%. Su Rai 3 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha registrato 396.000, %. Su Italia 1 Cold Case un netto 349.000, 3,45%. Su Rete 4, Harrow, 125.000, 3,43%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.875.000, 24,15%; ore 20:00 4.644.000, 24,97%.

2.875.000, 24,15%; 4.644.000, 24,97%. Tg2 ore 13:00 1.604.000, 14,38%; ore 20:30 1.070.000, 5,30%.

1.604.000, 14,38%; 1.070.000, 5,30%. Tg3 ore 14:30 1.235.000, 11,10%; ore 19:00 1.628.000, 12,69%.

1.235.000, 11,10%; 1.628.000, 12,69%. Tg5 ore 13:00 2.768.000, 24,48%; ore 20:00 3.570.000, 18,95%.

2.768.000, 24,48%; 3.570.000, 18,95%. Studio Aperto ore 12:25 959.000, 10,60%; ore 18:30 436.000, 4,55%.

959.000, 10,60%; 436.000, 4,55%. Tg4 ore 12.00 229.000, 3,41%; ore 18:55 529.000, 3,90%.

229.000, 3,41%; 529.000, 3,90%. Tg La7 ore 13:30 550.000, 4,63%; ore 20:00 1.273.000, 6,72%.

