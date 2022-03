Ascolti tv lunedì 14 marzo 2022: Vostro Onore, finale del GF Vip 6

Gli ascolti tv del lunedì, con la finale del Grande Fratello Vip 6 che vince la serata anche in termini di telespettatori, sfiorando i 3,7 milioni, mentre la serie di Rai 1 Vostro Onore registra 3,3 mln. Terza piazza per PresaDiretta che con la terza puntata dedicata al conflitto in Ucraina registra 1,7 milioni di telespettatori. Segue Delitti in Paradiso con la puntata in prima serata, mentre c’è un sostanziale testa a testa tra Freedom su Italia 1 e Quarta Repubblica su Rete 4.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie tv Vostro Onore ha registrato un netto di 3.262.000 telespettatori, share 15,50%.

ha registrato un netto di 3.262.000 telespettatori, share 15,50%. Su Rai 2 La serie Delitti in Paradiso ha registrato 1.223.000 telespettatori, share 5,11% e nell’episodio in seconda serata 933.000, 5,02%.

ha registrato 1.223.000 telespettatori, share 5,11% e nell’episodio in seconda serata 933.000, 5,02%. Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato 1.718.000 telespettatori, share 7,76%.

ha registrato 1.718.000 telespettatori, share 7,76%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 , finale (vincitore), ha registrato 3.659.000 telespettatori, share 26,07%.

, finale (vincitore), ha registrato 3.659.000 telespettatori, share 26,07%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 828.000 telespettatori, share 3,31% e nel programma 985.000, 4,73%.

ha registrato nella presentazione 828.000 telespettatori, share 3,31% e nel programma 985.000, 4,73%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 980.000 telespettatori, share 5,68%.

ha registrato 980.000 telespettatori, share 5,68%. Su La7 La serie Sherlock ha registrato 500.000 telespettatori, share 2,22% e in seconda serata 201.000, 1,71%.

ha registrato 500.000 telespettatori, share 2,22% e in seconda serata 201.000, 1,71%. Su Tv8 Il film The Impossible è stato visto da .000 telespettatori, share %.

è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Mai stati uniti ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.879.000 telespettatori, share 19,45%.

ha registrato 4.879.000 telespettatori, share 19,45%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.265.000 telespettatori, share 5,01%.

ha registrato 1.265.000 telespettatori, share 5,01%. Su Rai 3 Blob 1045.000, 4,57%. Che succ3de? 1201.000, 5,03%. Un posto al sole 1684.000, 6,72%.

1045.000, 4,57%. 1201.000, 5,03%. 1684.000, 6,72%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4219.000 telespettatori, share 16,80%.

ha registrato 4219.000 telespettatori, share 16,80%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.468.000 telespettatori, share 5,94%.

ha registrato 1.468.000 telespettatori, share 5,94%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.122.000 telespettatori, share 4,62% e 1.082.000, 4,29%.

ha registrato 1.122.000 telespettatori, share 4,62% e 1.082.000, 4,29%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.002.000 telespettatori, share 7,97%.

ha registrato 2.002.000 telespettatori, share 7,97%. Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.436.000 telespettatori, share 20,75% e nel game un netto di 5.014.000, 24,98%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.436.000 telespettatori, share 20,75% e nel game un netto di 5.014.000, 24,98%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, share 3,11%.

ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, share 3,11%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2332.000 telespettatori, share 14,78% e nel game un netto di 3596.000, 18,42%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2332.000 telespettatori, share 14,78% e nel game un netto di 3596.000, 18,42%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 691.000 telespettatori, share 3,16%.

ha registrato 691.000 telespettatori, share 3,16%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 848.000 telespettatori, share 3,66%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria 997.000, 17,96%. UnoMattina Speciale ha totalizzato un netto di 1.005.000 telespettatori, share 18,27%. Storie italiane nella prima parte 895.000, 16,79% e nella seconda 967.000, 15,43%. È sempre Mezzogiorno 1.762.000, 15,13%.

997.000, 17,96%. ha totalizzato un netto di 1.005.000 telespettatori, share 18,27%. nella prima parte 895.000, 16,79% e nella seconda 967.000, 15,43%. 1.762.000, 15,13%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 582.000 telespettatori, share 8,14% e nella seconda 1.020.000, 9,06%.

ha registrato nella prima parte 582.000 telespettatori, share 8,14% e nella seconda 1.020.000, 9,06%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 416.000, 7,23% e nel segmento Extra 306.000, 5,75%. Elisir nella presentazione 230.000, 4,25% e nel programma 345.000, 5,39%. Dopo il TG Quante Storie 750.000, 5,64%. Passato e presente 567.000, 3,90%.

ha registrato nel programma 416.000, 7,23% e nel segmento Extra 306.000, 5,75%. nella presentazione 230.000, 4,25% e nel programma 345.000, 5,39%. Dopo il TG 750.000, 5,64%. 567.000, 3,90%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 987.000, 17,43% e nella seconda 1043.000, 19,58%. Forum ha registrato 1.560.000 telespettatori, share 18,16%.

nella prima parte 987.000, 17,43% e nella seconda 1043.000, 19,58%. ha registrato 1.560.000 telespettatori, share 18,16%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 239.000 telespettatori, share 3,03%.

ha registrato 239.000 telespettatori, share 3,03%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 177.000 telespettatori, share 2,92%. Dopo il Tg Il Segreto 186.000, 1,60%. La signora in giallo 676.000, 4,75%.

ha ottenuto 177.000 telespettatori, share 2,92%. Dopo il Tg 186.000, 1,60%. 676.000, 4,75%. Su La7 Omnibus ha registrato 270.000 telespettatori, share 4,85%, nel segmento News 142.000, 3,15% e nel Dibattito 295.000, 5,09%. Coffee Break 252.000, 4,72%. L’aria che tira 424.000, 6,52%; L’aria che tira – Oggi 660.000, 5,54%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.721.000, 13,70%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.014.000, 18,51%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.763.000, 15,52% e nel programma 2.125.000, 16,45%.

1.721.000, 13,70%. ha registrato 2.014.000, 18,51%. ha registrato nella presentazione 1.763.000, 15,52% e nel programma 2.125.000, 16,45%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 623.000 telespettatori, share 4,73%. Detto Fatto 445.000, 4,04%. Speciale Tg2 404.000, 2,99%.

ha registrato 623.000 telespettatori, share 4,73%. 445.000, 4,04%. 404.000, 2,99%. Su Rai 3 Speciale Tg3 564.000, 5,02%. Aspettando Geo 754.000, 6,84%. Geo ha registrato 1.381.000 telespettatori, share 10,57%.

564.000, 5,02%. 754.000, 6,84%. ha registrato 1.381.000 telespettatori, share 10,57%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2551.000 telespettatori, share 17,83%. Una Vita 2370 .000, 17,45%. Uomini e donne 2792.000, 23,41%. Amici di Maria De Filippi 1.956.000, 18,16%. GF Vip 1914.000, 18,03%. Love is in the air 1721 .000, 15,31%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1564.000, 13,58% e nel programma 1873.000, 14,59%.

ha registrato 2551.000 telespettatori, share 17,83%. .000, 17,45%. 2792.000, 23,41%. 1.956.000, 18,16%. 1914.000, 18,03%. .000, 15,31%. nella presentazione 1564.000, 13,58% e nel programma 1873.000, 14,59%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 607.000 telespettatori, 4,33%. Due uomini e mezzo un netto di 296.000, 2,38%.

ha registrato 607.000 telespettatori, 4,33%. un netto di 296.000, 2,38%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 5,88% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 344.000, 3,14%. Delitto nel Berry un netto di 352.000, 2,82%.

ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 5,88% di share. 344.000, 3,14%. un netto di 352.000, 2,82%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 504.000 telespettatori, share 3,74% e nel programma 463.000, 4,03%; Tagadà #Focus 498.000, 4,68%. Speciale TgLa7 594.000, 3,98%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, share 6,46%.

ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, share 6,46%. Su Rai 2 ReStart ha registrato un netto di 274.000 telespettatori, share 3%.

ha registrato un netto di 274.000 telespettatori, share 3%. Su Rai 3 La versione di Fiorella 650.000, 4,57%. Tg3 LineaNotte ha registrato 412.000 telespettatori, share 4,75%.

650.000, 4,57%. ha registrato 412.000 telespettatori, share 4,75%. Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del Pallone ha registrato nella presentazione 520.000 telespettatori, share 4,29% e nel programma 362.000, 5,09%.

ha registrato nella presentazione 520.000 telespettatori, share 4,29% e nel programma 362.000, 5,09%. Su Rete 4 Motive ha registrato 179.000 telespettatori, share 3%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.393.000, 23,39%; ore 20:00 5.636.000, 24,33%.

3.393.000, 23,39%; 5.636.000, 24,33%. Tg2 ore 13:00 2.133.000, 15,25%; ore 20:30 1.529.000, 6,25%.

2.133.000, 15,25%; 1.529.000, 6,25%. Tg3 ore 14:30 1.489.000, 11,11%; ore 19:00 2.219.000, 11,96%.

1.489.000, 11,11%; 2.219.000, 11,96%. Tg5 ore 13:00 2.958.000, 20,99%; ore 20:00 4.588.000, 19,58%.

2.958.000, 20,99%; 4.588.000, 19,58%. Studio Aperto ore 12:25 1.203.000, 10,29%; ore 18:30 646.000, 4,28%.

1.203.000, 10,29%; 646.000, 4,28%. Tg4 ore 12.00 296.000, 3,31%; ore 18:55 795.000, 4,19%.

296.000, 3,31%; 795.000, 4,19%. Tg La7 ore 13:30 745.000, 5,19%; ore 20:00 1.600.000, 6,82%.

Dati AUDITEL™