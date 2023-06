Gli ascolti tv di lunedì 12 giugno fotografano una giornata a dir poco particolare, che dalle 10.30 ha visto la programmazione stravolta dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Vediamo i dati Auditel di una giornata all’insegna degli Speciali Tg5 a reti unificate e degli approfondimenti sulle diverse reti tv, nella quale è saltata ogni griglia di palinsesto.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 lo Speciale Porta a Porta per la morte di Berlusconi ha registrato un netto di 1.835.000 telespettatori, share 10,5%. Lo Speciale Tg5 – Un grande italiano ha ottenuto su Canale 5 1.250.000, 8,3%; su Italia 1 345.000, 2,3%; su Rete 4 534.000, 3,5%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.422.000, 7,5%, e nel programma 1.424.000, 8,1%. Su Rai 2 CSI: Vegas ha registrato un netto di 908.000, 5,9%. Su Tv8 il film Baywatch è stato visto da 804.000 telespettatori, share 5,3%. Su La7 Speciale TgLa7 – I mille volti di Berlusconi ha ottenuto 667.000, 5,8%. Su Nove il film EX ha registrato 635.000 telespettatori, share 4,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 3.931.000, 21,1%. Ti saluto… Presidente, di Toni Capuozzo, ha registrato su Canale 5 2.614.000 telespettatori, share 13,5%, su Rete 4 934.000, 4,8% e su Italia 1 481.000, 2,5%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 694.000 telespettatori, share 3,6% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 937.000, 5,5% e a seguire Via dei Matti n.0 801.000, 4,4%, Il cavallo e la torre 1.405.000, 7,5%, quindi Un posto al sole che registra 1.795.000, 9,2%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 2.185.000 telespettatori, share 11,2%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 642.000 telespettatori, share 3,4% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 421.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.553.000, 23,5%, e nel game un netto di 3.771.000, 27,6%, mentre su Canale 5 il film tv Black Beauty – Una storia di coraggio ha registrato un netto di 1.121.000, 9,8%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 822.000, 5%, mentre su Italia 1 Una mamma per amica ha ottenuto 424.000 telespettatori, share 2,3%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 217.000, 2,2%, e nel game 369.000, 2,9%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 665.000 telespettatori, share 15,15%, mentre UnoMattina ha registrato 662.000, 17,3%; a seguire Storie Italiane un netto di 687.000, 18,7% e l’Edizione Straordinaria del Tg1 per la morte di Berlusconi ha ottenuto 1.355.000, 17%. Su Rai 2 Tg2 Flash per la morte di Berlusconi 274.000, 5,75%; I Fatti Vostri ha registrato 543.000 telespettatori, share 8,7%, e 945.000, 9,5%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 341.000, 7,6%, nel programma 221.000, 5,4%, e nel segmento Extra 160.000, 4,3%, Elisir – A Gentile Richiesta 150.000, 3,9%; Tg3 Edizione Straordinaria 467.000, 6,2%; dopo il Tg3 Geo ha ottenuto 579.000, 4,8% e Passato e Presente 541.000, 4,3%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 774.000 telespettatori, share 19,4% e nella seconda (con l’annuncio della morte di Berlusconi) 743.000, 20,3%; Tg5 Edizione Straordinaria per la morte di Berlusconi 1.574.000, 21,5%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 145.000 telespettatori, share 2%. Su Rete 4 Un detective in corsia 80.000, 2,15%; Tg5 Edizione Straordinaria in simulcast ha dato la linea al Tg4 con 342.000 telespettatori, share 4,7%.; a seguire il Tg5 in simulcast 726.000, 5,84% e a seguire 371.000, 4,23%; Frozen Planet 202.000, 2,11%. La7 ha ottenuto con Omnibus 173.000 telespettatori, share 4,18%, nel segmento News 125.000, 3,56% e nel Dibattito 158.000, 3,74%; quindi Coffee Break 154.000, 4% e L’aria che tira 285.000, 4,9% e L’aria che tira Oggi 408.000, 3,8%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.406.000, 15,4%, Speciale Tg1 1.023.000, 14,4%; La vita in diretta nella presentazione 1.480.000, 20%, e nel programma 1.689.000, 20,3%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 835.000 telespettatori, share 8,2%; Squadra Speciale Cobra 11 411.000, 5,3%; Speciale Tg2 191.000, 2,3%. Su Rai 3 Speciale Tg3 661.000, 7,2%: Geo Magazine ha ottenuto 916.000, 10,3%. Su Canale 5 Speciale Tg5 ha registrato 1.313.000 telespettatori, share 15%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 338.000 telespettatori, 3%, mentre Supergirl 336.000, 4,3%.

Su Rete 4 lo Speciale Tg5, in simulcast, ha registrato 371.000 telespettatori, 4,2% di share. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 450.000 telespettatori, share 4,23%, nel programma 297.000, 3,65%, e Tagadà Focus 249.000, 3,45%. C’era una volta… il Novecento 136.000, 1,62%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose nostre 517.000, 6,2%. Su Rai 2 CSI:Vegas ha registrato 844.000 telespettatori, share 7,26%; Underdog – Ho scommesso su di me un netto di 325.000, 4,6%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 434.000, 5,7%. Su Canale 5 il film Qualcosa di straordinario un netto di 290.000, 6,8%. Su Italia 1 il film La piccola principessa un netto di 140.000, 3,1%. Su Rete 4 il film Le parole che non ti ho detto un netto di 155.000, 3,58%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.565.000, 20,76%; ore 20:00 4.390.000, 25,01%.

2.565.000, 20,76%; 4.390.000, 25,01%. Tg2 ore 13:00 1.605.000, 13,03%; ore 20:30 1.055.000, 5,55%.

1.605.000, 13,03%; 1.055.000, 5,55%. Tg3 ore 14:30 661.000, 7,21%; ore 19:00 1.684.000, 13,84%.

661.000, 7,21%; 1.684.000, 13,84%. Tg5 ore 13:00 2.988.000, 24,05%; ore 20:00 2.966.000, 16,88%.

2.988.000, 24,05%; 2.966.000, 16,88%. Studio Aperto ore 12:25 992.000, 9,54%; ore 18:30 607.000, 6,38%.

992.000, 9,54%; 607.000, 6,38%. Tg4 ore 12.00 .000, % ; ore 18:55 762.000, 5,92%.

; 762.000, 5,92%. Tg La7 ore 13:30 540.000, 4,33%; ore 20:00 1.278.000, 7,15%.

Dati AUDITEL™