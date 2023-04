Gli ascolti tv del Lunedì di Pasquetta, con il daytime modificato dalla festa e un prime time non proprio canonico che ci riporta a Sanremo 2023 (in fondo anche quella è una Settimana Santa…). I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il doc Sanremo 2023 – Tra palco e realtà (qui per rivederlo su RaiPlay) ha registrato un netto di 1.860.000 telespettatori, share 11.5%. Su Canale 5 il film Belle & Sebastien ha ottenuto 2.087.000, 13.3%. Su Rai 2 il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ha registrato 1.061.000, 5.8%. Su Rai 3 Report ha ottenuto 1.538.000, 8.5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 809.000 telespettatori, share 6.1%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato 949.000 telespettatori, share 6.3%. Su La7 il film Il profumo del mosto selvatico ha ottenuto 613.000, 3.6%. Su Tv8 il film Spider-Man: Far From Home è stato visto da 458.000 telespettatori, share 2.8%, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato 538.000 telespettatori, share 3.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.261.000, 22.18%; Striscia la notizia su Canale 5 3.461.000 telespettatori, share 18%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 938.000, 5.56% e a seguire Generazione Bellezza 834.000, 4.75%, Il cavallo e la torre 1.327.000, 7.03%, quindi Un posto al sole che registra 1.546.000, 8.02%. NCIS su Italia 1 registra 1.220.000 telespettatori, share 6.40% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 777.000 telespettatori, share 4.13% e nella seconda 727.000, 3.77%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha fatto registrare 680.000 telespettatori, share 3.71%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 421.000 telespettatori, share 2.24% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 477.000 telespettatori, share 2.49%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.687.000, 22.26%, e nel game un netto di 3.639.000, 24.50%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.522.000 telespettatori, share 13.44% e nel game un netto di 2.729.000, 19.14%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 667.000, 3.98%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 587.000 telespettatori, share 3.57%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 604.000 telespettatori, share 3.48%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 680.000, 3.71%, e nel game 584.000, 3.05%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 803.000 telespettatori, share 17.46%, mentre UnoMattina ha registrato 1.303.000, 21.27%; a seguire Storie Italiane 1.208.000, 18.94% e 1.162.000, 17.30%. È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.524.000, 16.57%. Su Rai 2 La Valle delle Rose Selvatiche 74.000, 2.20%; I Fatti Vostri ha registrato 545.000 telespettatori, share 7.81%, e 795.000, 8.86%, mentre su Rai 3 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet ha ottenuto 234.000 telespettatori, 3.78%, e Viaggio al centro della terra 3D 209.000, 3.15%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 403.000, 4.01% e Passato e Presente 385.000, 3.70%. Su Canale 5 il film Il mestiere della vita 813.000, 13.12% e Forum a 1.267.000, 16.26%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 329.000 telespettatori, share 4.75% e su Rete 4 il film Spartacus ha dato la linea al Tg4 con 144.000 telespettatori, share 2.37% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 149.000, 1.62% e La signora in giallo 396.000, 3.84%. La7 ha ottenuto con Omnibus nel segmento Dibattito 189.000, 3.35%; quindi Coffee Break 208.000, 3.26% e L’aria che tira 166.000, 2.44% e L’aria che tira Oggi 197.000, 2.11%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.388.000, 14.16% e nel programma 1.447.000, 16.80%, Il Paradiso delle Signore 1.418.000, 17.59%; La vita in diretta nella presentazione 1.433.000, 17.85%, e nel programma 1.868.000, 20%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 637.000 telespettatori, share 6.92%; Bella ma’ un netto di 541.000, 6.71%. Su Rai 3 Alla scoperta del Ramo d’oro 294.000, 3.62%; Aspettando Geo ha ottenuto 485.000, 6.03%, Geo 952.000, 10.19%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.816.000 telespettatori, share 17.73%, il film Adeline un netto di 1.465.000, 16.61%, Amici di Maria De Filippi 1.135.000, 14.11%, il film tv Rosamunde Pilcher: incontro con il passato 1.025.000, 11.68%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 404.000 telespettatori, 3.98%, mentre Person of Interest 362.000, 4.05%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 411.000 telespettatori, 4.42% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 237.000, % e il film Grand Hotel Excelsior un netto di 293.000, 3.24%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 208.000 telespettatori, share 2.19%, nel programma 191.000, 2.37%, e Tagadà Focus 191.000, 2.37%. C’era una volta… il Novecento un netto di 149.000, 1.69%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Basco Rosso .000, %. Su Rai 2 StraMorgan ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Le Ragazze ha registrato .000, % e Tg3 LineaNotte .000, %. Su La7 il film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa? ha ottenuto .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

