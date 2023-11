Gli ascolti tv del giovedì, con l’ultima puntata di Blanca 2 su Rai 1, un nuovo appuntamento col GF su Canale 5 e una nuova sfida live a XFactor. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Blanca 2 ha registrato 4.439.000 telespettatori, share 24,34%. Su Canale 5 Grande Fratello (live, commento) ha ottenuto 2.512.000 telespettatori, share 18,48%. Su Tv8 il match Atalanta – Sturm Graz per la UEFA Europa League un netto di 906.000, 4,45%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside è stato visto nella presentazione 815.000, 3,77% nel programma 860.000 telespettatori, share 5,84% e nel segmento Outside, in seconda serata, 311.000, 6,20%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 792.000, 5,27%.Su Rai 3 Splendida Cornice è stato visto da 850.000 telespettatori, share 4,82%. Su La7 PiazzaPulita 758.000 telespettatori, share 5,22%. Su Rai 2 il doc Delitti in famiglia – Il caso Carretta 584.000, 3,08%. Su Nove Only Fun – Comico Show 430.000 telespettatori, share 2,25%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.442.000, 21,62%; Affari tuoi 5.203.000, 24,28%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.416.000 telespettatori, share 15,96%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 2,63% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.136.000, 5,82% e a seguire Nuovi Eroi 1.054.000, 5,19%, Il Cavallo e la Torre 1.474.000, 7,11%; Un posto al sole che registra 1.868.000, 8,69%. NCIS su Italia 1 registra 1.376.000 telespettatori, share 6,54% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.281.000, 22,33%, e nel game 4.444.000, 25,41%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.720.000 telespettatori, share 12,86% e nel game un netto di 2.998.000, 18,07%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 490.000, 2,90%, e Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 393.000, 2,08% e nel game 457.000, 2,25%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 360.000 telespettatori, share 8,42%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 743.000, 17,55%; a seguire Storie Italiane 824.000, 20,36%, e 935.000, 18,85%; E’ sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.564.000, 16,82%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 344.000, 9,24%, nel segmento Glass Cam 456.000, 11,29% e nel programma 1.088.000, 20,92%; E viva il Videobox 338.000, 6,76%; I fatti vostri ha registrato 487.000 telespettatori, share 9,07%, e 929.000, 10,69%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 255.000, 5,12%, nel programma 239.000, 5,61%, ReStart 202.000, 5,09%, Elisir nella presentazione 179.000, 4,15%, e nel programma 283.000, 5,52%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 632.000, 5,79% e 570.000, 4,90%; Passato e Presente 500.000, 4,19%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 824.000 telespettatori, share 19,71% e 816.000, 20,55%, con Forum a 1.332.000, 19,54%. Su Italia 1 CSI ha registrato 750.000 telespettatori, share 4,01% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 130.000 telespettatori, share 2,69% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 146.000, 1,57% e La signora in giallo 548.000, 4,69%. La7 ha ottenuto con Omnibus 196.000 telespettatori, share 4,19%, nel segmento News 126.000, 2,79% e nel Dibattito 201.000, 4,44%; quindi Coffee Break 173.000, 4,25% e L’aria che tira 230.000, 4,48% e L’aria che tira Oggi 379.000, 3,97%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.380.000, 11,80%, e nel programma 1.408.000, 14,22%, Il Paradiso delle Signore 1.550.000, 17,82%; La Vita in diretta nella presentazione 1.663.000, 17,53%, e nel programma 2.239.000, 19,57%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 788.000 telespettatori, share 7,05%; Bella Ma’ 464.000, 5,21%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 759.000, 8,60%; Geo 1.443.000, 12,59%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.583.000 telespettatori, share 21,42%, Terra Amara 2.708.000, 23,06%, Uomini e donne (live) 2.449.000, 24,43%, e nel Finale 1.924.000, 21,08%; Amici di Maria De Filippi 1.568.000, 18,25%; La promessa 1.740.000, 19,66%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.426.000, 14,63%; nella seconda 1.431.000, 12,89% e nel segmento I Saluti 1.355.000, 11,18%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 434.000 telespettatori, 3,63%, mentre Cold Case 380.000, 3,55%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 758.000 telespettatori, 6,81% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 454.000, 5,09%, e il film La guida indiana un netto di 634.000, 5,86%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 318.000 telespettatori, share 2,76%; nel programma 305.000, 3,26% e nel segmento Focus 210.000, 2,42%. C’era una volta… il Novecento un netto di 197.000, 1,54%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 688.000 telespettatori, share 8,96%. Su Rai 2 Il commissario Lanz 290.000, 2,81%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 273.000, 3,92%. Su Italia 1 il film The Visit un netto di 164.000, 4,62%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.889.000, 24,01%; ore 20:00 4.618.000, 23,49%.

2.889.000, 24,01%; 4.618.000, 23,49%. Tg2 ore 13:00 1.587.000, 13,95%; ore 20:30 870.000, 4,17%.

1.587.000, 13,95%; 870.000, 4,17%. Tg3 ore 14:30 1.447.000, 12,50%; ore 19:00 2.109.000, 13,25%.

1.447.000, 12,50%; 2.109.000, 13,25%. Tg5 ore 13:00 2.732.000, 23,81%; ore 20:00 3.855.000, 19,38%.

2.732.000, 23,81%; 3.855.000, 19,38%. Studio Aperto ore 12:25 957.000, 10,24%; ore 18:30 581.000, 4,43%.

957.000, 10,24%; 581.000, 4,43%. Tg4 ore 12.00 227.000, 3,22%; ore 18:55 599.000, 3,69%.

227.000, 3,22%; 599.000, 3,69%. Tg La7 ore 13:30 577.000, 4,78%; ore 20:00 1.281.000, 6,45%.

Dati AUDITEL™