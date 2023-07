Gli ascolti tv del giovedì, con la seconda puntata di Noos su Rai 1, un nuovo appuntamento con Non sono una signora e il doc su Laura Antonelli. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Noos – L’avventura della scienza ha registrato 2.186.000 telespettatori, share 15.2%. Su Canale 5 Zelig ha ottenuto 1.905.000 telespettatori, share 14.7%. Su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.279.000 telespettatori, share 8.1%. Su Rai 2 Non sono una signora è stato visto da 1.054.000 telespettatori, share 7.5%. Su Rai 3 il doc Senza malizia ha registrato 526.000 telespettatori, share 3.3%. Su Rete 4 il film Un’ottima annata – A good year ha convinto 682.000 telespettatori, share 4.9%. Su La7 In Onda ha ottenuto 791.000, 5.2%. Su Tv8 il film The Quake è stato visto da 337.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove il film Corpi da reato ha registrato 258.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.864.000, 17.6%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.596.000 telespettatori, share 16%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 615.000 telespettatori, share 3.7% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 613.000, 4.3% e a seguire Via dei Matti n.0 740.000, 4.9%, Un posto al sole che registra 1.488.000, 9.1%. NCIS su Italia 1 registra 1.215.000 telespettatori, share 7.7% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 658.000 telespettatori, share 4.3% e nella seconda 892.000, 5.4%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.066.000 telespettatori, share 6.6%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 406.000 telespettatori, share 2.6% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 226.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.229.000, 24.1%, e nel game un netto di 3.174.000, 27%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.182.000 telespettatori, share 13% e nel game un netto di 1.639.000, 14.2%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 724.000, 5.3%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 413.000 telespettatori, share 3.1%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 582.000 telespettatori, share 4%, mentre su La7 Padre Brown 59.000, 0.7%, e 126.000, 1.1%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 668.000 telespettatori, share 17.2%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 647.000, 16.3%; a seguire Camper in viaggio 1.076.000, 15.7% e Camper ha ottenuto 1.515.000, 15.4%. Su Rai 2 Un’estate a Lanzarote ha registrato 400.000 telespettatori, share 5.98%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 194.000, 4.77%, nel programma 186.000, 4.88%, e nel segmento Extra 118.000, 3.38%, mentre Elisir – A gentile richiesta 100.000, 2.79%; dopo il Tg3 Rai Parlamento Speciale Camera ha ottenuto 288.000, 2.74%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 793.000 telespettatori, share 20.9% e 760.000, 21.4%, con Forum Estate a 1.209.000, 19.1%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 203.000 telespettatori, share 3.57% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 78.000 telespettatori, share 1.76% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 173.000, 1.97% e La signora del West 247.000, 2.20%. La7 ha ottenuto con Omnibus 94.000 telespettatori, share 2.92%, nel segmento News 88.000, 2.66% e nel Dibattito 168.000, 4.32%; quindi Coffee Break 162.000, 4.50% e L’aria che tira Estate 241.000, 5.13% e L’aria che tira Oggi – Estate 298.000, 3.26%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 886.000, 9% e nella seconda 987.000, 11.7%, Sei sorelle 804.000, 10.4%; Estate in diretta nella presentazione 1.129.000, 15.5%, e nel programma 1.520.000, 20.1%. Su Rai 2 Giro d’Italia femminile 664.000, 6.5%. Tour de France in diretta ha registrato 1.158.000 telespettatori, share 13.9%; Tour de France all’arrivo 1.397.000, 18.4%; TouReplay 564.000, 7.9%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 652.000, 8.3%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.669.000 telespettatori, share 23.6%, Terra Amara 2.649.000, 25.5%, La promessa 2.027.000, 23%, Un altro domani 1.237.000, 15.8%, il film tv Inga Lindstrom – La scrittrice scomparsa e l’amore un netto di 927.000, 12.31%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 400.000 telespettatori, 3.57%, mentre Person of interest 217.000, 2.98%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 601.000 telespettatori, 6.11% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 407.000, 5.09%, e il film I due deputati un netto di 224.000, 2.93%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 205.000 telespettatori, share 2.38%. C’era una volta… il Novecento un netto di 98.000, 1.30%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Musicultura Festival 2023 269.000, 5.06%. Su Rai 3 Premio Strega – LXXVII Edizione 226.000 telespettatori, share 2.05%, e Tg3 LineaNotte Estate 243.000, 3.82%. Su Italia 1 Chicago Med un netto di 724.000, 7.55%. Su Rete 4 il film Mission il netto di 139.000, 3.03%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.524.000, 22.18%; ore 20:00 3.533.000, 24.53%.

2.524.000, 22.18%; 3.533.000, 24.53%. Tg2 ore 13:00 1.256.000, 11.36%; ore 20:30 1.072.000, 6.88%.

1.256.000, 11.36%; 1.072.000, 6.88%. Tg3 ore 14:30 1.354.000, 13.22%; ore 19:00 1.244.000, 11.87%.

1.354.000, 13.22%; 1.244.000, 11.87%. Tg5 ore 13:00 2.883.000, 25.93%; ore 20:00 2.695.000, 18.44%.

2.883.000, 25.93%; 2.695.000, 18.44%. Studio Aperto ore 12:25 1.121.000, 12.68%; ore 18:30 384.000, 4.65%.

1.121.000, 12.68%; 384.000, 4.65%. Tg4 ore 12.00 274.000, 4.23%; ore 18:55 414.000, 3.85%.

274.000, 4.23%; 414.000, 3.85%. Tg La7 ore 13:30 482.000, 4.26%; ore 20:00 812.000, 5.56%.

Dati AUDITEL™