Gli ascolti tv di un giovedì pre-festivo, che attende l’arrivo di una Befana che porta i doni della Lotteria Italia ma che si prepara a chiudere la lunga parentesi delle Strenne. Diamo un’occhiata agli ascolti di una giornata segnata comunque dai funerali di Papa Ratzinger, seguiti in diretta tv lungo tutta la mattinata.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Cenerentola ha registrato 3.395.000 telespettatori, share 19,30%; su Canale 5 il film A Natale mi sposo ha ottenuto un netto di 1.747.000 telespettatori, share 10,86%. Su Italia 1 il film Now You See Mee 2 ha registrato un netto di 1.085.000 telespettatori, share 6,45%. Su Rai 2 lo speciale Elisa with Dardust – An Intimate Night è stato visto nella presentazione da 742.000 telespettatori, share 3,81%, nel programma da 948.000, 6,08% e nel segmento Buonanotte, in seconda serata, da 600.000, 7,30%. Su Rai 3 la serie Maria Teresa – L’apice del potere ha registrato 812.000 telespettatori, share 4,62%. Su Rete 4 Frozen planet II – Incanto di ghiaccio ha convinto 778.000 telespettatori, share 4,42%. Su La7 il doc In their own words – Papa Francesco ha ottenuto 452.000, 2,52%. Su Tv8 il film D.N.A. – Decisamente Non Adatti è stato visto da 356.000 telespettatori, share 2%. Su Nove il doc Il Celeste – Roberto Formigoni ha registrato 274.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.357.000 telespettatori, share 22,02%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.282.000 telespettatori, share 16,66%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 720.000 telespettatori, share 3,63% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 918.000, 4,98% e a seguire Nuovi eroi 811.000, 4,22%, Il cavallo e la torre 1.217.000, 6,20%, quindi Un posto al sole che registra 1.474.000, 7,41%. NCIS su Italia 1 registra 1.378.000 telespettatori, share 6,97% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 787.000 telespettatori, share 4,01% e nella seconda 759.000, 3,82%. Su La7 In onda ha fatto registrare 980.000 telespettatori, share 5,01%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 535.000 telespettatori, share 2,7% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 415.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha ottenuto un netto di .000, %, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha registrato un netto di 380.000, 11,13%; lo Speciale Tg1 per i Funerali di Papa Ratzinger ha totalizzato 1.765.000 telespettatori, share 29,10%; Il provinciale ha ottenuto 1.536.000, 16,18% e 1.941.000, 15,58%. Su Rai 2 In vacanza con Viva Rai 2! 121.000, 3,95%; I fatti vostri ha registrato 517.000 telespettatori, share 7,42% e 987.000, 9,81%, mentre su Rai 3 Agorà Speciale ha ottenuto nella presentazione 259.000, 5,57%, nel programma 292.000, 5,30%, e nel segmento Extra 207.000, 3,41%, mentre Elisir 320.000, 4,80%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 716.000, 6,84% e Passato e Presente 548.000, 3,96%. Su Canale 5 lo Speciale Mattino Cinque News ha ottenuto un netto di 887.000 telespettatori, share 15,79%, e i Funerali di Papa Ratzinger, trasmessi nell’ambito del programma, 775.000, 12,67%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 302.000 telespettatori, share 3,99% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 85.000 telespettatori, share 1,29% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 198.000, 1,87% e La signora del West 330.000, 2,44%. La7 ha ottenuto con Omnibus 154.000 telespettatori, share 3,70%, nel segmento News 74.000, 2,82% e nel Dibattito 187.000, 3,77%; quindi lo Speciale TgLa7 per i Funerali di Papa Ratzinger 175.000, 2,84% e L’aria che tira 187.000, 2,61% e L’aria che tira Oggi 324.000, 2,97%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione .000, % e nel programma .000, % e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato .000, %, mentre La vita in diretta nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 684.000 telespettatori, share 5,82%; Bella ma’ 452.000, 4,91%; Nei tuoi panni .000, %. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto .000, %, Geo .000, %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Terra Amara .000, %, GF Vip .000, %, Un altro domani .000, %, il film tv Christmas Encore un netto di .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, il film Dragonheart un netto di .000, %, e il film Dragonheart II un netto di .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %e il film Il Tulipano Nero un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %; Tagadà Focus .000, %. Josephine Ange Gardien .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Overland ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 l’ultima puntata di Bar Stella .000, %. Su Rai 3 La scelta – Così Papa Ratzinger rinunciò al Pontificato .000 telespettatori, share %, e Tg3 LineaNotte .000, %. Su Canale 5 il film Poveri ma ricchi un netto di .000, %. Su Italia 1 il film Questione di tempo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre su Rete 4 il doc Sfida tra i ghiacci un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™