Ascolti tv giovedì 4 gennaio 2024

Gli ascolti tv del giovedì, con una nuova puntata di MasterChef Italia 13 su Sky, un’altra puntata settimanale di The Floor su Rai 2, ma soprattutto la coppa Italia su Canale 5. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Juventus – Salernitana, per la Coppa Italia, ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 1 il film La Befana vien di notte ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Floor .000, %. Su Italia 1 il film Billy Elliot è stato visto da un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Splendida Cornice è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato .000, %. Su La7 il film Il profumo del mosto selvatico .000 telespettatori, share %. Su Tv8 il film Star Trek Beyond .000, %. Su Nove Nove Comedy Club .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari tuoi .000, %. Su Canale 5 Striscina la notizina .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 .000, %, Il Cavallo e la Torre .000, %; Un posto al sole che registra .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su La7 In onda ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Cash or trash Xmas Edition ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000, %, e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Miss Marple .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto di .000, %; a seguire Storie Italiane .000, %, e .000, %; E’ sempre Mezzogiorno ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato .000 telespettatori, share %, e .000, %, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, ReStart .000, %, Elisir nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, % e .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %, Il Paradiso delle Signore .000, %; La Vita in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %; Bella Ma’ .000, %. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto .000, %; Geo .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %; La promessa .000, %, Pomeriggio Cinque nella prima parte.000, %; nella seconda .000, % e nel segmento I Saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Cold Case .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film La guida indiana un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %; nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 La campanella dei desideri ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Appresso alla musica .000, %. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Canale 5 Coppa Italia Live un netto di .000, %. Su Italia 1 il film Blinded by the Light un netto di .000, %. Su La7 il film Uno strano scherzo del destino un netto di .000, %

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™