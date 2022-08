Gli ascolti tv di giovedì 4 agosto 2022, con un prime time tra musica e Don Matteo, immarcescibile protagonista del giovedì sera di Rai 1 e sempre buono per tutte le stagioni. Ma lo tallona il buon successo di TIM Summer Hits, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, che ha chiuso proprio ieri la sua edizione. Nel mezzo serie tv, come FBI: Most Wanted su Italia 1 e anche l’ultimo appuntamento con La grande opera dall’Arena di Verona, che ha chiuso il suo ciclo 2022 con Nabucco di Verdi in una versione risorgimentale che riporta l’opera al suo spirito più strettamente politico.

A proposito di politica, l’attualità ormai non abbandona mai il prime time televisivo in questo agosto pre-elettorale: la sfida del giovedì è ormai tra Zona Bianca, al suo secondo appuntamento, e In onda – Prima Serata.

Ma vediamo come sono andati gli ascolti tv di ieri, giovedì 4 agosto 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 12 in replica ha registrato 1.892.000 telespettatori, share 15,15%, seguito da TIM Summer Hits che su Rai 2 è stato visto (e ascoltato) da 1.250.000 telespettatori, share 10,4%; terza piazza praticamente in un ex-aequo per Italia 1 che la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 1.119.000 telespettatori, share 8,33% e Canale 5, di poco sotto con il film Giù le mani dalle nostre figlie che ha ottenuto 1.115.000 telespettatori, share 8,94%. A una certa distanza l’attualità Zona Bianca che su Rete 4 ha convinto 789.000 telespettatori, share 7,42% e con In Onda che su La7 ha ottenuto 638.000, 4,97%. Veniamo quindi a Rai 3, dove La grande opera all’Arena di Verona: Nabucco ha registrato nella presentazione 559.000, 4,49% e nell’opera 558.000 telespettatori, share 4,50%, mentre su Nove il film Robin Hood – La leggenda ha registrato 328.000 telespettatori, share 2,6%. In coda su Tv8 il film Tonno spiaggiato è stato visto da 176.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.818.000 telespettatori, share 19,24%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2338.000 telespettatori, share 15,98%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 714.000 telespettatori, share 4,87%. Su Rai 3 Blob 704.000, 5,38%, Viaggio in Italia 721.000, 5,18% e Un posto al sole 1.204.000, 8,19%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 989.000 telespettatori, share 6,82% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 816.000 telespettatori, share 5,75% e nella seconda 813.000, 5,51%. Su La7 il segmento di fascia di In onda registra 926.000 telespettatori, share 6,33%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 398.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove Deal with It ha raccolto 259.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2225.000 telespettatori, share 25,03% e nel game un netto di 3231.000, 28,83%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.236.000 telespettatori, share 14,71% e nel game un netto di 1.752.000, 16,21%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 585.000, 4,57%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 460.000 telespettatori, share 3,70%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 604.000 telespettatori, share 4,58%. Su La7 la serie Padre Brown 115.000, 1,47% e 188.000, 1,82%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 468.000 telespettatori, share 12,77%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 497.000, 13,17%; Linea Verde Estate ha ottenuto 548.000, 13,79%, quindi UnoMattina Estate Più 617.000, 13,41% e Camper 1.102.000, 13,98%. Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato 442.000 telespettatori, share 6,71%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 242.000, 6,13% e nel segmento Extra 224.000, 5,97%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 179.000 telespettatori, share 4,59%; infine, dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 403.000, 4,82% e 465.000, 4,66%; Passato e Presente 422.000, 3,82%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 693.000 telespettatori, share 17,73% nella prima parte e 618.000, 16,40% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.149.000, 17,96%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 187.000 telespettatori, share 3,16% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 117.000 telespettatori, share 2,63% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 127.000, 1,46% e Hamburg Distretto 21 321.000, 2,99%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 154.000 telespettatori, share 4,17%, nel segmento News 94.000, 3,33% e nel Dibattito 155.000, 3,91%; quindi Coffee Break Estate 125.000, 3,30% e L’aria che tira – Estate 299.000, 6,28%, con 356.000, 4,04% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1105.000, 11,50% e 1195.000, 14,78%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 775.000, 10,84%; a seguire Estate in diretta 1.371.000, 18,34%. Su Rai 2 Squadra Speciae Cobra 11 ha registrato 353.000 telespettatori, share 3,66%. Su Rai 3 Ossi di Seppia ha ottenuto 365.000, 4,44%, Overland 502.000, 6,98% e Geo Magazine 595.000, 7,72%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.188.000 telespettatori, share 21,18%, mentre Terra amara 2.050.000, 23,18%, Un altro domani 1.460.000, 19,87%. Dopo le soap il film tv La casa tra le montagne – Novità a casa ha ottenuto un netto di 903.000, 12,22%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 470.000 telespettatori, 4,53%, mentre NCIS: Los Angeles 276.000, 3,72%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 557.000 telespettatori, 5,94% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 321.000, 4,28% e il film Il principe e la ballerina un netto di 243.000, 3,28%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 253.000 telespettatori, share 3,12% e The Royals 143.000, 1,97%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Tutto quello che vuoi ha registrato 456.000 telespettatori, share 8,88%. Su Rai 2 Help ho un dubbio 472.000 telespettatori, share 8,80%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate ha registrato 221.000 telespettatori, 4,01%. Su Italia 1 Law & Order – Special Victims Unit ha registrato 536.000 telespettatori, share 5,83%, mentre su Rete 4 il film Ave, Cesare! un netto di 89.000, 2,75%. Su La7 Servant of the People 97.000, 1,64%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.584.000, 23,34%; ore 20:00 3.269.000, 24,73%.

2.584.000, 23,34%; 3.269.000, 24,73%. Tg2 ore 13:00 1.577.000, 15,01%; ore 20:30 1.103.000, 7,71%.

1.577.000, 15,01%; 1.103.000, 7,71%. Tg3 ore 14:30 1.318.000, 14%; ore 19:00 1.297.000, 12,83%.

1.318.000, 14%; 1.297.000, 12,83%. Tg5 ore 13:00 2.250.000, 21,19%; ore 20:00 2.701.000, 20,17%.

2.250.000, 21,19%; 2.701.000, 20,17%. Studio Aperto ore 12:25 1.107.000, 12,60%; ore 18:30 395.000, 4,95%.

1.107.000, 12,60%; 395.000, 4,95%. Tg4 ore 12.00 254.000, 3,82%; ore 18:55 403.000, 3,84%.

254.000, 3,82%; 403.000, 3,84%. Tg La7 ore 13:30 521.000, 4,73%; ore 20:00 727.000, 5,43%.

Dati AUDITEL™