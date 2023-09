Gli ascolti dell’ultimo giorno di agosto, con la stagione tv ormai alle porte. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Sister Act ha registrato un netto di 2.120.000 telespettatori, share 13.9%. Su Canale 5 il film Sapore di te ha ottenuto 1.764.000 telespettatori, share 12.4%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.193.000 telespettatori, share 7.4%. Su Rai 2 la minisere Il lato oscuro della mia famiglia è stata vista da 656.000 telespettatori, share 4.3%. Su Rai 3 Materia viva ha registrato 325.000 telespettatori, share 2.3%. Su Rete 4 il film Unstoppable – Fuori controllo ha convinto 619.000 telespettatori, share 4.2%. Su La7 il film In onda ha ottenuto 639.000, 4.1%. Su Tv8 il match Fiorentina – Rapid Vienna, UEFA Europa Conference League – Playoff Ritorno, è stato visto da 753.000 telespettatori, share 4.5%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 280.000 telespettatori, share 2.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.027.000, 17.2%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.581.000 telespettatori, share 14.7%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 739.000 telespettatori, share 4.18% mentre su Rai 3 Venezia Biennale Cinema 954.000, 6.10%, Atletica leggera registra 826.000, 4.8%. NCIS su Italia 1 registra 1.102.000 telespettatori, share 6.35% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 823.000 telespettatori, share 4.81% e nella seconda 950.000, 5.36%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.149.000 telespettatori, share 6.53%. Su Nove Cash or Trash ha registrato 514.000 telespettatori, share 2.9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.201.000, 21.42%, e nel game un netto di 3.378.000, 25.96%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha ottenuto un netto di 617.000, 4.04%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 813.000 telespettatori, share 19.68%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 665.000, 15.69%; a seguire Camper in viaggio 1.074.000, 15.1% e Camper ha ottenuto 1.531.000, 14.9%. Su Rai 2 La nave dei sogni – Seychelles ha registrato 384.000 telespettatori, share 5.59%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 189.000, 4.26%, nel programma 245.000, 5.63%, e nel segmento Extra 158.000, 4.01%, mentre Elisir – A gentile richiesta 149.000, 3.79%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, % e .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum Estate a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira Estate .000, % e L’aria che tira Oggi – Estate .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra 1.210.000, 12.43%, Sei sorelle 811.000, 10.95%; Estate in diretta nella presentazione 1.225.000, 17%, e nel programma 1.524.000, 18.4%. Su Rai 2 Gli omicidi del lago ha registrato 294.000 telespettatori, share 2.85%; Squadra Speciale Cobra 11 382.000, 4.81%, e 372.000, 5.15%; Candice Renoir 308.000, 4.12%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 789.000, 9.18%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Terra Amara .000, %, La promessa .000, %, My Home My Destiny .000, %; il film tv Inga Lindstrom – Lettere d’amore un netto di .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Cold Case .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film L’altra metà del cielo un netto di .000, %. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000 telespettatori, share %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 La notte dei serpenti ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Confusi .000, %. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate .000, %. Su Italia 1 Chicago Med un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Lo squalo 3 un netto di .000, %. Su La7 il film Detenuto in attesa di giudizio .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™