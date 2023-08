Gli ascolti tv del giovedì, con l’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, le repliche dello show Michelle Impossibile & Friends, un doc su Franco Battiato. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza ha registrato 1.970.000 telespettatori, share 15,12%. Su Canale 5 Michelle Impossible & friends, in replica, ha ottenuto 1.414.000 telespettatori, share 13,02%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.055.000 telespettatori, share 7,43%. Su Rai 3 il doc Il coraggio di essere Franco ha registrato 760.000 telespettatori, share 5,43%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 è stato visto da 740.000 telespettatori, share 5,42%. Su La7 In onda ha ottenuto 673.000, 4,79%. Su Rete 4 il film Déjà Vu – Corsa contro il tempo ha convinto un netto di 640.000 telespettatori, share 5,09%. Su Nove il film The Legend of Zorro ha registrato 399.000 telespettatori, share 3,2%. Su Tv8 il film The Core è stato visto da 276.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.960.000, 14,92%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.193.000 telespettatori, share 14,39%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 741.000 telespettatori, share 4,82% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 636.000, 4,76% e a seguire Via dei Matti n.0 684.000, 4,80%, Un posto al sole che registra 1.387.000, 9,05%. CSI:Miami su Italia 1 registra 941.000 telespettatori, share 6,28% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 598.000 telespettatori, share 4,09% e nella seconda 668.000, 4,34%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.004.000 telespettatori, share 6,62%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 357.000 telespettatori, share 2,44% e su Nove Cash or Trash ha registrato 389.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.077.000, 22,60%, e nel game un netto di 3.167.000, 27,82%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.153.000 telespettatori, share 13,07% e nel game un netto di 1.617.000, 14,57%. Su Rai 2 Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow – Scotland 2023 ha ottenuto un netto di 278.000, 2,49%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 596.000 telespettatori, share 4,74%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 517.000 telespettatori, share 3,85%, mentre su La7 Padre Brown 124.000, 1,56%, e 152.000, 1,39%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 709.000 telespettatori, share 18,73%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 669.000, 16,82%; a seguire Camper in viaggio 1.135.000, 16,82% e Camper ha ottenuto 1.494.000, 15,32%. Su Rai 2 Dream Hotel – Chiang Mai ha registrato 335.000 telespettatori, share 5,12%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 135.000, 3,36%, nel programma 186.000, 4,73%, e nel segmento Extra 149.000, 4,15%, mentre Elisir – A gentile richiesta 123.000, 3,33%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 417.000, 5,16% e 398.000, 3,89%; Passato e Presente 482.000, 4,38%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 695.000 telespettatori, share 17,82% e 618.000, 17,14%, con Forum Estate a 1.107.000, 17,69%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 246.000 telespettatori, share 4,47% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 103.000 telespettatori, share 2,46% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 142.000, 1,60% e La signora del West 293.000, 2,70%. La7 ha ottenuto con Omnibus 166.000 telespettatori, share 4,49%, nel segmento News 110.000, 3,62% e nel Dibattito 165.000, 4,19%; quindi Coffee Break 141.000, 3,89% e L’aria che tira Estate 196.000, 3,47% e L’aria che tira Oggi – Estate 312.000, 3,50%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.136.000, 11,34% e nella seconda 1.043.000, 12,98%, Sei sorelle 777.000, 10,71%; Estate in diretta nella presentazione 971.000, 14,31%, e nel programma 1.368.000, 18,30%. Su Rai 2 Nuoto – Campionati del Mondo Paralimpici 217.000, 2,06%; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 205.000 telespettatori, share 2,33%. Su Rai 3 SuperQuark + Cibo 393.000, 4,69% e 335.000, 4,17%; Geo Magazine ha ottenuto 747.000, 9,74%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.304.000 telespettatori, share 21,12%, Terra Amara 2.362.000, 22,81%, La promessa 1.848.000, 21,67%, My Home My Destiny 1.492.000, 19,98%; Un altro domani 950.000, 13,24%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 368.000 telespettatori, 3,41%, mentre Person of interest 283.000, 4,01%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 621.000 telespettatori, 6,38% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 413.000, 5,35%, e il film Ma chi ti ha dato la patente? un netto di 208.000, 2,83%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 184.000 telespettatori, share 2,18%. C’era una volta… il Novecento un netto di 120.000, 1,68%; il doc I reali, l’aristocrazia inglese e il nazismo 126.000, 1,81%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Noos – Viaggi nella Natura ha registrato 587.000 telespettatori, share 9,60%. Su Rai 2 Teatri Nuovi – Non mi dire “Te l’ho detto” 208.000, 3,39%. Su Rai 3 100 Opere d’arte tornano a casa 274.000 telespettatori, share 3,17%, e Tg3 LineaNotte Estate 209.000, 3,39%. Su Italia 1 Chicago Med un netto di 598.000, 7,40%. Su Rete 4 il film The Doorman un netto di 201.000, 4,24%. Su La7 il film Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata un netto di 229.000, 3,61%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.459.000, 22,32%; ore 20:00 3.476.000, 25,86%.

2.459.000, 22,32%; 3.476.000, 25,86%. Tg2 ore 13:00 1.411.000, 13,30%; ore 20:30 870.000, 5,93%.

1.411.000, 13,30%; 870.000, 5,93%. Tg3 ore 14:30 1.227.000, 11,95%; ore 19:00 1.280.000, 12,52%.

1.227.000, 11,95%; 1.280.000, 12,52%. Tg5 ore 13:00 2.543.000, 23,73%; ore 20:00 2.574.000, 18,89%.

2.543.000, 23,73%; 2.574.000, 18,89%. Studio Aperto ore 12:25 1.083.000, 12,18%; ore 18:30 444.000, 5,40%.

1.083.000, 12,18%; 444.000, 5,40%. Tg4 ore 12.00 211.000, 3,36%; ore 18:55 368.000, 3,50%.

211.000, 3,36%; 368.000, 3,50%. Tg La7 ore 13:30 470.000, 4,26%; ore 20:00 761.000, 5,61%.

