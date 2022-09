Gli ascolti tv del giovedì, con una nuova puntata di Imma Tataranni su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5, X Factor su Sky Uno, Piazzapulita su La7. Ma diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha registrato 4.257.000 telespettatori, share 24,84%, mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.495.000 telespettatori, share 19,48%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 1.144.000 telespettatori, share 7,85%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 903.000, 6,23%. Su Italia 1 lo show Giuseppe Giacobazzi: Gran varietà ha registrato 824.000 telespettatori, share 4,94%. Su Rai 3 il film Official Secrets – Segreto di Stato ha registrato 711.000 telespettatori, share 3,84%, mentre su Rai 2 Speciale Tg2 Post è stata visto da 787.000 telespettatori, share 3,78% e 450.000, 2,44%. Su Tv8 il film Spider-Man: Homecoming è stato visto da 269.000 telespettatori, share 1,6% e su Nove il film Maschi contro femmine ha registrato 331.000 telespettatori, share 1,9%. Su SkyUno/+1 e on demand X Factor 2022 ha registrato 621.000 spettatori, share 2,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.321.000 telespettatori, share 20,73%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.941.000 telespettatori, share 18,90%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 966.000, 5,10% e a seguire Via dei Matti n.0 888.000, 4,45%, Il cavallo e la torre 1.427.000, 6,94%, quindi Un posto al sole che registra 1.540.000, 7,38%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.076.000 telespettatori, share 5,20% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.069.000 telespettatori, share 5,23% e nella seconda 1.092.000, 5,23%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.739.000 telespettatori, share 8,35%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 444.000 telespettatori, share 2,1% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 476.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.634.000 telespettatori, share 21,01% e nel game un netto di 4.255.000, 26,48%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.952.000 telespettatori, share 16,71% e nel game un netto di 3.006.000, 19,36%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 706.000, 3,84%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 694.000 telespettatori, share 3,76%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 759.000 telespettatori, share 3,91%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 166.000, 1,07%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 673.000 telespettatori, share 14,29%, mentre UnoMattina ha registrato 854.000, 19,13%; a seguire Storie Italiane 852.000, 19,63% nella prima parte e nella seconda 881.000, 17,21%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.554.000, 16,20%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 501.000 telespettatori, share 8,95% e 856.000, 9,27%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto 321.000, 6,65% e nel segmento Extra 212.000, 4,93%, mentre Elisir nella presentazione 201.000, 4,54% e nel programma 324.000, 6,16%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 697.000, 6,25% e Passato e Presente 495.000, 4,01%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.171.000 telespettatori, share 25,23% e 968.000, 22,43%, con Forum a 1.587.000, 22,22%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 185.000 telespettatori, share 2,84% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 86.000 telespettatori, share 1,68% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 150.000, 1,55% e La signora in giallo 592.000, 4,95%. La7 ha ottenuto con Omnibus 211.000 telespettatori, share 4,52%, nel segmento News 100.000, 2,89% e nel Dibattito 234.000, 4,74%; quindi Coffee Break 201.000, 4,64% e L’aria che tira 339.000, 6,40% e L’aria che tira Oggi 514.000, 5,18%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.512.000, 12,76% e nel programma 1.580.000, 15,77%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.754.000, 20,95%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.537.000, 18,99% e nel programma 1.785.000, 18,92%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 579.000 telespettatori, share 5,17%; Bella ma’ 299.000, 3,47% e nei Saluti 370.000, 4,60%. La Pallavolo Femminile ha registrato 900.000, 7,97%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 572.000, 7,01%, Geo 993.000, 10,32%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.355.000 telespettatori, share 19,01%, Una vita 2.118.000, 18,34%, Uomini e donne 2339.000, 23,71% e nel finale 1.910.000, 22,28%; Amici di Maria De Filippi 1.591.000, 19,02%, GF Vip 1.400.000, 17,04%, Un altro domani 1.153.000, 14,28%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.273.000, 14,98%, nella seconda 1.571.000, 16,31% e nel segmento I Saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 3006.000 telespettatori, 5,26%, mentre The Mentalist 307.000, 3,49%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 718.000 telespettatori, 6,51% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 360.000, 4,17% e il film Il corsaro della Giamaica un netto di 308.000, 3,35%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 362.000 telespettatori, share 3,15% e nel programma 346.000, 3,71%; Tagadà Focus 307.000, 3,71%. Padre Brown 307.000, 1,59% e 178.000, 1,75%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a porta ha registrato un netto di 762.000 telespettatori, share 11,92%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue nella presentazione 237.000, 1,47% e nel programma 205.000, 1,61%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 272.000 telespettatori, share 3,96%. Su Italia 1 il film Extraction ha registrato un netto di 157.000 telespettatori, share 3,12%.

Ascolti tv TG

