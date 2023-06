Gli ascolti tv del giovedì col debutto di Noos, il nuovo appuntamento estivo con la divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, nel segno del SuperQuark di papà Piero. E c’è anche l’atteso debutto, a lungo rimandato, di Non sono una signora. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la prima puntata di Noos ha registrato 2.475.000 telespettatori, share 17%. Su Canale 5 Zelig in replica ha ottenuto 1.680.000 telespettatori, share 13%. Su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.101.000 telespettatori, share 7.7%. Su Rai 2 il talent Non sono una signora è stato visto da 987.000 telespettatori, share 6.6% e nel segmento Extra 850.000, share 7.8%. Su Rai 3 il doc La croce e la svastica ha registrato 393.000 telespettatori, share 2.6%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 966.000 telespettatori, share 8.4%. Su La7 il film La maschera di ferro ha ottenuto 494.000, 3.5%. Su Tv8 il film Disastro a Cloudy Mountain è stato visto da 248.000 telespettatori, share 1.7%. Su Nove il film Big Wedding ha registrato 333.000 telespettatori, share 2.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.161.000, 19.3%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.784.000 telespettatori, share 17%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 650.000 telespettatori, share 3.9% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 .000, %, Un posto al sole che registra .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.261.000, 24.5%, e nel game un netto di 3.237.000, 27%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.075.000 telespettatori, share 12.5% e nel game un netto di 1.966.000, 17.3%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 700.000, 5.1%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco, in replica, ha registrato nel segmento La prima sfida .000, %, e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 702.000 telespettatori, share 17.68%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 703.000, 16.47%; a seguire Camper in viaggio 1.212.000, 16.98% e Camper ha ottenuto 1.590.000, 15.88%. Su Rai 2 il film tv Un’estate in Vietnam ha registrato 401.000 telespettatori, share 5.83%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 257.000, 6.33%, nel programma 236.000, 5.92%, e nel segmento Extra 159.000, 4.16%, mentre Elisir – A gentile richiesta 113.000, 2.83%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 477.000, 4.50% e Passato e Presente 388.000, 3.26%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum – Il meglio di a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira Estate .000, % e L’aria che tira Oggi – Estate .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.371.000, 12.8% e nel programma 1.380.000, 15.6%, Sei sorelle 915.000, 13.1%; La vita in diretta nella presentazione 1.469.000, 21.5%, e nel programma 1.846.000, 24.9%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 770.000 telespettatori, share 7.8%; Squadra Speciale Cobra 11 496.000, 6.7%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 742.000, 9.3%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.535.000 telespettatori, share 21.5%, Terra Amara 2.290.000, 21.4%, La promessa 1.698.000, 19%, Un altro domani 866.000, 12.2%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Person of interest .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film I due toreri un netto di .000, %. Su La7 Tagadà Estate ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, %, e Tagadà Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 644.000 telespettatori, share 10.80%. Su Rai 2 Shake 280.000, 2.91% e 121.000, 1.71%. Su Rai 3 100 Opere d’arte tornano a casa .000 telespettatori, share %, e Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 Chicago Med un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

