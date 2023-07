Gli ascolti tv del giovedì, con un nuovo appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza, una replica di Felicissima Sera – All Inclusive e l’ultima puntata di Non sono una signora. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza ha registrato 1.850.000 telespettatori, share 14,03%. Su Italia 1 la Chicago Fire ha registrato un netto di 1.226.000 telespettatori, share 8,50%. Su Canale 5 Felicissima Sera – All inclusive ha ottenuto 1.225.000 telespettatori, share 11,32%. Su Rai 3 il docufilm Pooh – Un attimo ancora ha registrato 928.000 telespettatori, share 6,57%. Su Rai 2 l’ultima puntata di Non sono una Signora è stata vista da 804.000 telespettatori, share 6,69%. Su La7 In onda – Prima serata ha ottenuto 709.000, 5,14%.Su Rete 4 il film Il segno della libellula – Dragonfly ha convinto un netto di 626.000 telespettatori, share 4,79%. Su Nove il film La maschera di zorro ha registrato un netto di 432.000 telespettatori, share 3,4%. Su Tv8 il film Prey – La preda è stato visto da 363.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.005.000, 19,64%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.184.000 telespettatori, share 14,28%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 763.000 telespettatori, share 5% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 736.000, 5,39% e a seguire Via dei Matti n.0 992.000, 6,8%, Un posto al sole che registra 1.529.000, 9,86%. NCIS su Italia 1 registra 979.000 telespettatori, share 6,51% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 690.000 telespettatori, share 4,73% e nella seconda 607.000, 3,92%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 993.000 telespettatori, share 6,47%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 391.000 telespettatori, share 2,6% e su Nove Cash or Trash ha registrato 367.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.045.000, 22,83%, e nel game un netto di 3.097.000, 27,77%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.343.000 telespettatori, share 15,90% e nel game un netto di 1.693.000, 15,80%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 414.000, 3,19%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 413.000 telespettatori, share 3,32%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 526.000 telespettatori, share 3,90%, mentre su La7 Padre Brown 57.000, 0,73%, e 70.000, 0,67%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 721.000 telespettatori, share 17,89%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 659.000, 16,73%; a seguire Camper in viaggio 1.173.000, 17,05% e Camper ha ottenuto 1.569.000, 16,25%. Su Rai 2 il film tv Crociere di nozze – Piemonte ha registrato 323.000 telespettatori, share 4,88%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 182.000, 4,25%, nel programma 199.000, 5,05%, e nel segmento Extra 111.000, 3,01%, mentre Elisir – A gentile richiesta 105.000, 2,98%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 414.000, 5,11% e 410.000, 4,01%; Passato e Presente 1.054.000, 9,84%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 786.000 telespettatori, share 19,80% e 783.000, 21,92%, con Forum Estate a 1.195.000, 19,19%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 280.000 telespettatori, share 4,94% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 137.000 telespettatori, share 3,32% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 182.000, 2,08% e La signora del West 228.000, 2,06%. La7 ha ottenuto con Omnibus 141.000 telespettatori, share 3,68%, nel segmento News 110.000, 3,61% e nel Dibattito 132.000, 3,26%; quindi Coffee Break 99.000, 2,78% e L’aria che tira Estate 172.000, 3,77% e L’aria che tira Oggi – Estate 270.000, 3,04%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.098.000, 11,05% e nella seconda 988.000, 12,51%, Sei sorelle 650.000, 9,26%; Estate in diretta nella presentazione 1.192.000, 17,14%, e nel programma 1.497.000, 20,18%. Su Rai 2 Mondiali di nuoto 689.000, 6,48%; Squadra Speciale Cobra 11 251.000, 3,25% e 349.000, 4,93%; Mondiali di Scherma – Sciabola F 198.000, 2,80%; Fioretto 228.000, 3,10% e 310.000, 3,97%; Sciabola F 252.000, 2,86%. Su Rai 3 Rai Parlamento – Question Time 319.000, 3,89%; Geo Magazine ha ottenuto 700.000, 9,07%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.428.000 telespettatori, share 21,43%, Terra Amara 2.408.000, 23,25%, La promessa 2.001.000, 23,42%, My Home My Destiny 1.601.000, 22,26%; Un altro domani 1.100.000, 15,41%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 350.000 telespettatori, 3,19%, mentre Person of interest 285.000, 4,01%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 606.000 telespettatori, 6,24% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 473.000, 6,51%, e il film I due maggiolini più matti del mondo un netto di 153.000, 2,09%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare – Speciale ha registrato 201.000 telespettatori, share 2,47%. C’era una volta… il Novecento un netto di 106.000, 1,49%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Noos – Viaggi nella Natura ha registrato 626.000 telespettatori, share 10,72%. Su Rai 2 Teatri Nuovi – Core ‘ngrato 332.000, 6,59%. Su Rai 3 100 Opere d’arte tornano a casa 145.000 telespettatori, share 2,62%. Su Italia 1 Chicago Med un netto di 743.000, 8,60%. Su Rete 4 il film Il monaco un netto di 152.000, 2,98%. Su La7 il film Brutti, sporchi e cattivi un netto di 144.000, 2,52%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.692.000, 23,76%; ore 20:00 3.511.000, 26,04%.

