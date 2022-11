Gli ascolti tv del giovedì, tra i Mondiali di Calcio su Rai 1 e Rai 2, il prime time senza la seconda puntata settimanale del GF Vip 7, la D’Amico che ospita Sgarbi e Morgan, Piazzapulita che ospita Aboubakar Soumahoro, film, miniserie e di tutto di più.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Brasile – Serbia ha registrato un netto di 6.602.000 telespettatori, share 29,99%, con 6.503.000, 30%, nel primo tempo (dalle 20.00 alle 20.46) e 6.689.000, 29,98% (dalle 21.02 alle 21.54), nel secondo; a seguire Il Circolo dei Mondiali 1.795.000, 10%; su Canale 5 la prima puntata di Passaporto per la libertà ha ottenuto 2.009.000 telespettatori, share 11,65%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto nella presentazione 1.361.000, 6,16% e nel programma 1.322.000 telespettatori, share 10,13%. Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato 1.130.000 telespettatori, share 6,13%. Su Italia 1 il film Ti presento i miei ha registrato un netto di 1.061.000 telespettatori, share 5,85%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 960.000, 7,51%. Su Nove il film Only Fun – Comico Show ha registrato 657.000 telespettatori, share 3,80%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stato visto da 618.000 telespettatori, share 3,18%. Su Rai 2 Che c’è di nuovo è stato visto nella presentazione da 546.000 telespettatori, share 2,49% e nel programma 478.000, 3,31%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Striscia la notizia su Canale 5 3.675.000 telespettatori, share 16,33%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 803.000 telespettatori, share 3,55% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.188.000, 5,77% e a seguire Via dei Matti n.0 1.022.000, 4,67%, Il cavallo e la torre 1.356.000, 6,02%, quindi Un posto al sole che registra 1.729.000, 7,64%. NCIS su Italia 1 registra 1.127.000 telespettatori, share 5% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 920.000 telespettatori, share 4,10% e nella seconda 919.000, 4,05%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.666.000 telespettatori, share 7,39%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 548.000 telespettatori, share 2,43% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 708.000 telespettatori, share 3,14%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Sfida Mondiale (dalle 18.10) su Rai 1 ha registrato 2.856.000, 18,82%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2106.000 telespettatori, share 17,31% e nel game un netto di 3525.000, 20,18%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto un netto di 1055.000, 5,11%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 756.000 telespettatori, share 3,81%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 716.000 telespettatori, share 3,38%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 124.000, 0,80%, e nel programma 237.000, 1,37%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 573.000 telespettatori, share 13,10%, mentre UnoMattina ha registrato 751.000, 17,83%; a seguire Storie Italiane 759.000, 18,36% nella prima parte e nella seconda 916.000, 17,12%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.662.000, 16,44%. Su Rai 2 il match Svizzera-Camerun ha registrato un netto di 1.291.000 telespettatori, share 16,98%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 325.000, 6,79%, nel programma 280.000, 6,34%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 573.000, 4,97% e Passato e Presente 568.000, 4,48%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 896.000 telespettatori, share 20,57% e 907.000, 22,09%, Forum 1.471.000, 19,51%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 137.000 telespettatori, share 2,30% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 133.000 telespettatori, share 2,47% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 216.000, 2,13% e La signora in West 388.000, 3,15%. La7 ha ottenuto con Omnibus 175.000 telespettatori, share 4,03%, nel segmento News 82.000, 2,47% e nel Dibattito 186.000, 4,08%; quindi Coffee Break 177.000, 4,26% e L’aria che tira 235.000, 4,18% e L’aria che tira Oggi 388.000, 376%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno + registra nella presentazione 1.559.000, 12,46% e nel programma 1.483.000, 13,57% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.841.000, 19,51%, mentre La vita in diretta Short nella presentazione 1.594.000, 15,29% e nel programma 2.127.000, 17,32%. Su Rai 2 il match Uruguay-Corea del Sud ha registrato un netto di 2.030.000 telespettatori, share 17,69%; a seguire il match Portogallo-Ghana un netto di 3.125.000, 24,38%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 779.000, 8,14%, Geo 1.301.000, 9,97%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.636.000 telespettatori, share 20,51%, Terra Amara 2.409.000, 19,67%, Uomini e donne 2738.000, 25,21% e nel finale 2.199.000, 22,99%; Amici di Maria De Filippi 1.884.000, 20,09%, GF Vip 1.712.000, 17,95%, Un altro domani 1.446.000, 14,06%, Pomeriggio Cinque 1.854.000, 14,26%, e nel segmento I Saluti 1.780.000, 12,15%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 468.000 telespettatori, 3,73%, mentre The Mentalist 280.000, 2,28%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 612.000 telespettatori, 5,17% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 277.000, 2,85% e il film Cominciò con un bacio un netto di 355.000, 2,93%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 246.000 telespettatori, share 2,05% e nel programma 278.000, 2,72%; Tagadà Focus 299.000, 3,14%. The Royals 114.000, 0,84%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta Attualità ha registrato 498.000 telespettatori, share 8,75%. Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul 106.000, 2,57%. Su Rai 3 Sopravvissute 755.000 telespettatori, share 6,75%, e Tg3 LineaNotte 346.000, 5,59%. Su Canale 5 la serie Station 19 668.000, 7,52%. Su Italia 1 il film Cattivi vicini 2 ha registrato un netto di 318.000 telespettatori, share 4,79%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.157.000, 24,62%; ore 19:10 3.530.000, 19,87%.

3.157.000, 24,62%; 3.530.000, 19,87%. Tg2 ore 13:00 2.089.000, 17,29%; ore 20:30 1.556.000, 6,93%.

2.089.000, 17,29%; 1.556.000, 6,93%. Tg3 ore 14:30 1.258.000, 10,43%; ore 19:00 2.307.000, 13,76%.

1.258.000, 10,43%; 2.307.000, 13,76%. Tg5 ore 13:00 2.977.000, 24,56%; ore 20:00 4.297.000, 20%.

2.977.000, 24,56%; 4.297.000, 20%. Studio Aperto ore 12:25 972.000, 9,41%; ore 18:30 516.000, 3,46%.

972.000, 9,41%; 516.000, 3,46%. Tg4 ore 12.00 316.000, 4%; ore 18:55 793.000, 4,63%.

316.000, 4%; 793.000, 4,63%. Tg La7 ore 13:30 539.000, 4,20%; ore 20:00 1.268.000, 5,92%.

