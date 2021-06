Ascolti tv giovedì 24 giugno 2021

Iniziata ufficilmente la stagione delle repliche col ritorno di DOC -Nelle tue mani nel prime time del giovedì. Gli ascolti tv del giovedì.

In prime time, su Sky Uno/+1 e on demand, il nuovo episodio di BRUNO BARBIERI 4 HOTEL, ambientato in Maremma, ha totalizzato 285.298 spettatori medi; in seconda serata, sempre su Sky Uno/+1 e on demand, il secondo appuntamento con UN SOGNO IN AFFITTO con Paola Marella, ambientato sul Lago di Garda, ha totalizzato 100.573 spettatori medi.