Gli ascolti tv del giovedì, tra repliche e sport live. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Studio Battaglia ha registrato 858.000 telespettatori, share 13.29%. Su Rai 2 Mondiali Atletica 2023 Budapest è stato visto da 1.834.000 telespettatori, share 12.33%; a seguire Scugnizzi per sempre (dalle 22:00) 485.000, 3.76%. Su Canale 5 il film Sotto il sole di Riccione ha ottenuto 1.697.000 telespettatori, share 13.33%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 971.000 telespettatori, share 7.02%. Su Rai 3 La grande opera all’Arena di Verona: Carmen ha registrato 454.000 telespettatori, share 3.88%. Su Rete 4 il film Air Force One ha convinto 756.000 telespettatori, share 6.23%. Su La7 In onda ha ottenuto 699.000, 5.19%. Su Tv8 il film Tempesta di ghiaccio è stato visto da 282.000 telespettatori, share 2.14%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 206.000 telespettatori, share 1.88%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.786.000, 18.29%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.247.000 telespettatori, share 14.73%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 616.000, 4.38% e a seguire Via dei Matti n.0 473.000, 3.18%, Le storie di Un posto al sole che registra 550.000, 3.59%. NCIS su Italia 1 registra 855.000 telespettatori, share 5.61% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 688.000 telespettatori, share 4.51% e nella seconda 719.000, 4.74%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 981.000 telespettatori, share 6.38%, mentre su Nove Cash or Trash ha registrato 423.000 telespettatori, share 2.78%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.209.000, 22.74%, e nel game un netto di 3.032.000, 25.44%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.157.000 telespettatori, share 12.84% e nel game un netto di 1.677.000, 14.63%. Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 2023 ha ottenuto un netto di 1.015.000, 8.25%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 559.000 telespettatori, share 4.26%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 513.000 telespettatori, share 3.61%, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, % e su Tv8 Conference League: Rapid Vienna – Fiorentina 347.000 telespettatori, share 2.65%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 692.000 telespettatori, share 18.57%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 665.000, 16%; a seguire Camper in viaggio 1.210.000, 16.35% e Camper ha ottenuto 1.497.000, 14.77%. Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 2023 154.000, 4.37%; La Nave dei Sogni – Los Angeles ha registrato 461.000 telespettatori, share 6.57%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 196.000, 4.88%, nel programma 191.000, 4.88%, e nel segmento Extra 125.000, 3.47%, mentre Elisir – A gentile richiesta 179.000, 4.70%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 494.000, 5.87% e 409.000, 3.86%; Passato e Presente 379.000, 3.28%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 681.000 telespettatori, share 17.55% e 608.000, 16.67%, con Forum Estate a 1.099.000, 16.38%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 296.000 telespettatori, share 4.80% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 98.000 telespettatori, share 2.10% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 139.000, 1.53% e La signora del West 254.000, 2.23%. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira Estate .000, % e L’aria che tira Oggi – Estate .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.322.000, 13.09% e nella seconda 1.194.000, 14%, Sei sorelle 814.000, 10.51%; Estate in diretta nella presentazione 1.360.000, 17.84%, e nel programma 1.625.000, 19.76%. Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago ha registrato 271.000 telespettatori, share 2.75%; Squadra Speciale Cobra 11 391.000, 4.78%, e 588.000, 7.68%; Candice Renoir 408.000, 5.20%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 813.000, 9.75%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.223.000 telespettatori, share 19.60%, Terra Amara 2.370.000, 22.40%, La promessa 1.958.000, 21.78%, My Home My Destiny 1.474.000, 18.60%; il film tv Rosamunde Pilcher – Al settimo cielo un netto di 963.000, 12.20%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 409.000 telespettatori, 3.62%, mentre Cold Case 281.000, 3.52%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 525.000 telespettatori, 5.22% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 412.000, 5.01%, e il film Per grazia ricevuta un netto di 247.000, 3.09%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000 telespettatori, share %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film The Post ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™