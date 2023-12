Ascolti tv giovedì 21 dicembre 2023

Gli ascolti tv del giovedì, tra la fiction di Rai 1, film natalizi un po’ ovunque e Piazzapulita che resiste in onda. I dati Auditel di ieri

Gli ascolti tv del giovedì, con l’ultima puntata di Un Professore 2, la formazione della nuova MasterClass di MCI 13 e i vari appuntamenti del prime time. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Un professore 2, ultima puntata, ha registrato una media di 3.817.000 telespettatori, share 22,8%: nel dettaglio, la prima puntata 3.981.000, 21,02%, e la seconda, in seconda serata, 3.690.000, 24,58%. Su Canale 5 il film Chi ha incastrato Babbo Natale? ha ottenuto un netto di 1.894.000 telespettatori, share 11,11%. Su Rai 2 il film Un Natale spettacolare 732.000, 4,08%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside è stato visto nella presentazione 886.000 telespettatori, share 4,38%, e nel programma 987.000, 6,76%. Su Rai 3 Amore Criminale è stato visto da 1.046.000 telespettatori, share 5,80%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 877.000, 6,40%. Su La7 PiazzaPulita Speciale – Shalom 608.000 telespettatori, share 3,35%. Su Tv8 il film Star Trek – Il futuro ha inizio 351.000, 2,1%. Su Nove il film È Natale, Eve! un netto di 195.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.252.000, 22,61%; Affari tuoi 5.129.000, 25,46%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.182.000 telespettatori, share 15,82%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 2,80% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.062.000, 5,85% e a seguire Via dei Matti n.0 902.000, 4,80%, Il Cavallo e la Torre 1.297.000, 6,78%; Un posto al sole che registra 1.660.000, 8,19%. NCIS su Italia 1 registra 1.288.000 telespettatori, share 6,56% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 792.000 telespettatori, share 4,13% e nella seconda 784.000, 3,86%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.774.000 telespettatori, share 8,83%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 370.000 telespettatori, share 1,9% e su Nove Little Big Italy ha registrato 378.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.225.000, 23,29%, e nel game 4.232.000, 25,65%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.471.000 telespettatori, share 11,66% e nel game un netto di 2.547.000, 16,14%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 452.000, 2,82%, e Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 295.000, 1,67% e nel game 396.000, 2,10%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 691.000 telespettatori, share 3,94%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 517.000 telespettatori, share 2,87%, mentre su La7 Padre Brown 237.000, 1,53%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 292.000 telespettatori, share 7,61%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 831.000, 17,87%; a seguire Storie Italiane 779.000, 18,72%, e 849.000, 17,82%; E’ sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.658.000, 17,86%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 293.000, 9,02%, nel segmento Glass Cam 368.000, 9,98%, nel programma 945.000, 19,63%; E viva il Videobox 341.000, 6,60%; I fatti vostri ha registrato 438.000 telespettatori, share 8,59%, e 774.000, 8,78%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 284.000, 5,51%, nel programma 276.000, 5,86%, ReStart 177.000, 4,23%, Elisir nella presentazione 172.000, 4,05%, e nel programma 280.000, 5,81%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 568.000, 5,20%; Passato e Presente 452.000, 3,64%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 890.000 telespettatori, share 19,05% e 728.000, 17,46%, con Forum a 1.222.000, 18,29%. Su Italia 1 CSI ha registrato 151.000 telespettatori, share 3,06% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 114.000 telespettatori, share 2,46% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 153.000, 1,64% e La signora in giallo 589.000, 4,93%. La7 ha ottenuto con Omnibus 173.000 telespettatori, share 3,65%, nel segmento News 96.000, 2,39% e nel Dibattito 191.000, 3,89%; quindi Coffee Break 181.000, 4,33% e L’aria che tira 258.000, 5,30% e L’aria che tira Oggi 412.000, 4,26%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.402.000, 11,61%, e nel programma 1.422.000, 14,28%, Il Paradiso delle Signore 1.652.000, 19,17%; La Vita in diretta nella presentazione 1.677.000, 18,18%, e nel programma 2.134.000, 19,45%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 823.000 telespettatori, share 7,14%; Bella Ma’ 448.000, 5,07%. Su Rai 3 La biblioteca dei sentimenti 269.000, 2,97%; Aspettando Geo ha ottenuto 897.000, 10,05%; Geo 1.421.000, 12,54%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.448.000 telespettatori, share 19,73%, Terra Amara 2.918.000, 24,11%, Uomini e donne (live) 2.752.000, 27,07%, e nel Finale 2.126.000, 23,99%; Amici di Maria De Filippi 1.780.000, 20,70%; La promessa 1.669.000, 19,20%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.395.000, 15,06%; nella seconda 1.324.000, 12,19% e nel segmento I Saluti 1.236.000, 10,63%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 534.000 telespettatori, 4,34%, mentre Cold Case 295.000,2,84%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 628.000 telespettatori, 5,52% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 392.000, 4,43%, e il film Il bandito e la “madama” un netto di 387.000, 3,77%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 475.000 telespettatori, share 3,97%; nel programma 423.000, 4,51% e nel segmento Focus 336.000, 3,87%. C’era una volta… il Novecento 185.000, 1,73%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 786.000 telespettatori, share 12,08%. Su Rai 2 Sacritalia 218.000, 2%. Su Rai 3 Sopravvissute 777.000, 6,25%; Tg3 LineaNotte 348.000, 5,21%. Su Canale 5 il film Natale a 5 stelle un netto di 775.000, 11,54%. Su La7 Atlantide Files – Guerra senza fine 234.000, 2,23%, e 129.000, 2,52%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.870.000, 22,96%; ore 20:00 4.698.000, 25,61%.

Tg2 ore 13:00 1.426.000, 12,39%; ore 20:30 869.000, 4,50%.

Tg3 ore 14:30 1.335.000, 11,14%; ore 19:00 2.097.000, 13,87%.

Tg5 ore 13:00 2.672.000, 22,82%; ore 20:00 3.503.000, 18,91%.

Studio Aperto ore 12:25 887.000, 9,41%; ore 18:30 495.000, 4,04%.

Tg4 ore 12.00 273.000, 4,01%; ore 18:55 566.000, 3,67%.

Tg La7 ore 13:30 686.000, 5,51%; ore 20:00 1.332.000, 7,18%.

