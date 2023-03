Gli ascolti tv del giovedì, con Che Dio ci Aiuti 7 su Rai 1, un’altra puntata di Grande Fratello Vip su Canale 5 e la finale di MasterChef Italia 12 su SkyUno (vinta da Edoardo Franco). I dati Auditel di ieri.

+++ DATI IN CONTINUO AGGIORNAMENTO +++

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 ha registrato una media di 4.203.000 telespettatori, share 21,5%: nella prima puntata 4.500.000, 21,18% e nella seconda, in seconda serata, 3.907.000, 21,84%. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 7 (live) ha ottenuto 2.574.000 telespettatori, share 19,35%. Su Italia 1 il film Harry Potter e i doni della morte: Parte II ha registrato un netto di 1.099.000 telespettatori, share 5,61%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha registrato 951.000 telespettatori, share 4,68%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 834.000, 5,53%.Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 818.000 telespettatori, share 5,33%. Su Rai 2 il film John Wick 3 – Parabellum è stato visto da 715.000 telespettatori, share 3,78%. Su Nove il film Femmine contro maschi ha registrato 373.000 telespettatori, share 1,9%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 326.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.839.000, 22,99%; Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.989.000 telespettatori, share 22,67%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.845.000 telespettatori, share 17,52%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 751.000 telespettatori, share 3,36% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.033.000, 5,09% e a seguire Caro Marziano 1.155.000, 5,52%, Il cavallo e la torre 1.575.000, 7,44%, quindi Un posto al sole che registra 1.752.000, 7,92%. NCIS su Italia 1 registra 1.522.000 telespettatori, share 7,09% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 934.000 telespettatori, share 4,40% e nella seconda 832.000, 3,74%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.517.000 telespettatori, share 6,94%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 411.000 telespettatori, share 1,9% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 597.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.464.000 telespettatori, share 24,01% e nel game un netto di 4.732.000, 26,70%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.520.000 telespettatori, share 18,23% e nel game un netto di 3.691.000, 21,74%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 781.000, 3,95%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 733.000 telespettatori, share 3,82%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 772.000 telespettatori, share 3,77%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 176.000, 1,25%, e nel game un netto 300.000, 1,77%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.729.000, 14,05% e nel programma 1.846.000, 18,16% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.805.000, 20,53%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.701.000, 18,29% e nel programma 2.251.000, 20,07%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 787.000 telespettatori, share 6,91%; Bella ma’ un netto di 626.000, 7,04%; Nei tuoi panni 398.000, 4,07%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 767.000, 8,50%, Geo 1.393.000, 12,11%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.324.000 telespettatori, share 17,75%, Terra Amara 2.532.000, 20,66%, Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah un netto di 1.544.000, 15,94%; GF Vip 1.295.000, 14,58%, Un altro domani 1.129.000, 12,35%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.276.000, 12,99%, nel programma 1.636.000, 14,80% e nel segmento I Saluti 1.891.000, 15,04%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 477.000 telespettatori, 3,79%, mentre The Mentalist 284.000, 2,63%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 648.000 telespettatori, 5,68% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 325.000, 3,70% e il film Mr. Crocodile Dundee II un netto di 425.000, 4,03%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 328.000 telespettatori, share 2,76% e nel programma 418.000, 4,46%; Tagadà Focus 386.000, 4,33%. C’era una volta… Il Novecento 204.000, 1,92%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™