Gli ascolti tv del giovedì, tra repliche e l’Opera all’Arena di Verona. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Studio Battaglia ha registrato 1.288.000 telespettatori, share 10,42%. Su Canale 5 Michelle Impossible & Friends ha ottenuto nella presentazione 1.467.000 telespettatori, share 10,22% e nel programma 1.233.000, 10,96%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.129.000 telespettatori, share 8,56%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 è stato visto da 743.000 telespettatori, share 5,92%. Su La7 il film Un povero ricco ha ottenuto 627.000, 4,87%. Su Rai 3 La grande opera all’Arena di Verona: Tosca ha registrato 597.000 telespettatori, share 4,97%. Su Rete 4 il film Cape Fear – Il promontorio della paura ha convinto un netto di 513.000 telespettatori, share 4,51%. Su Tv8 il film Attacco Glaciale è stato visto da 374.000 telespettatori, share 2,98%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato un netto di 273.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.178.000, 22,30%; Paperissima Sprint su Canale 5 1.929.000 telespettatori, share 13,64%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 710.000 telespettatori, share 4,94% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 651.000, 4,97% e a seguire Via dei Matti n.0 557.000, 4,15%, Le storie di Un posto al sole che registra 704.000, 4,92%. CSI:Miami su Italia 1 registra 806.000 telespettatori, share 5,79% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 618.000 telespettatori, share 4,51% e nella seconda 753.000, 5,23%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 946.000 telespettatori, share 6,64%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 453.000 telespettatori, share 3,26% e su Nove Cash or Trash ha registrato 412.000 telespettatori, share 2,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.111.000, 23,71%, e nel game un netto di 3.096.000, 28,24%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.133.000 telespettatori, share 13,32% e nel game un netto di 1.544.000, 14,54%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha ottenuto un netto di 573.000, 4,51%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 319.000 telespettatori, share 2,63%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 586.000 telespettatori, share 4,44%, mentre su La7 Padre Brown 114.000, 1,43%, e 142.000, 1,37%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 683.000 telespettatori, share 18,10%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 667.000, 16,32%; a seguire Camper in viaggio 1.179.000, 16,07% e Camper ha ottenuto 1.568.000, 15,75%. Su Rai 2 Dream Hotel Bali ha registrato 321.000 telespettatori, share 4,75%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 184.000, 4,61%, nel programma 201.000, 5,13%, e nel segmento Extra 151.000, 4,21%, mentre Elisir – A gentile richiesta 192.000, 5,09%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 464.000, 5,60% e 394.000, 3,78%; Passato e Presente 429.000, 3,78%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 810.000 telespettatori, share 20,72% e 645.000, 18%, con Forum Estate a 1.193.000, 18,43%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 231.000 telespettatori, share 3,85% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 114.000 telespettatori, share 2,61% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 151.000, 1,71% e La signora del West 272.000, 2,44%. La7 ha ottenuto con Omnibus News 47.000, 1,80%; quindi In onda 74.000, 1,85% e Josephine Ange Gardien 52.000, 1,40% e L’aria che tira Estate – Il diario 135.000, 1,79%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.150.000, 11,50% e nella seconda 1.141.000, 14,09%, Sei sorelle 776.000, 10,69%; Estate in diretta nella presentazione 1.184.000, 16,66%, e nel programma 1.453.000, 19,02%. Su Rai 2 Europei Pallavolo Femminile ha registrato 161.000 telespettatori, share 1,52%; Squadra Speciale Cobra 11 181.000, 2,02%, e 237.000, 3,19%; Candice Renoir 322.000, 4,45%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 689.000, 8,90%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.926.000 telespettatori, share 17,44%, Terra Amara 1.991.000, 19,09%, La promessa 1.827.000, 20,77%, My Home My Destiny 1.406.000, 18,86%; Un altro domani 1.074.000, 14,56%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 448.000 telespettatori, 4,09%, mentre Person of interest 211.000, 2,87%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 654.000 telespettatori, 6,63% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 494.000, 6,51%, e il film Il vigile un netto di 309.000, 4,29%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 248.000 telespettatori, share 2,88%. C’era una volta… il Novecento un netto di 102.000, 1,36%; il doc Immagini scioccanti 79.000, 1,09%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Aspettando il Re ha registrato 470.000 telespettatori, share 7,66%. Su Rai 2 Teatri Nuovi – Miseria e nobiltà 108.000, 1,93%. Su Italia 1 Chicago Med un netto di 703.000, 8,22%. Su Rete 4 il film L’ultima alba un netto di 123.000, 2,91%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.787.000, 24,69%; ore 20:00 3.565.000, 27,20%.

2.787.000, 24,69%; 3.565.000, 27,20%. Tg2 ore 13:00 1.485.000, 14,43%; ore 20:30 1.255.000, 12,75%.

1.485.000, 14,43%; 1.255.000, 12,75%. Tg3 ore 14:30 1.485.000, 14,43%; ore 19:00 1.255.000, 12,75%.

1.485.000, 14,43%; 1.255.000, 12,75%. Tg5 ore 13:00 2.431.000, 22,05%; ore 20:00 2.303.000, 17,39%.

2.431.000, 22,05%; 2.303.000, 17,39%. Studio Aperto ore 12:25 1.067.000, 11.,96%; ore 18:30 376.000, 4,63%.

1.067.000, 11.,96%; 376.000, 4,63%. Tg4 ore 12.00 279.000, 4.09%; ore 18:55 454.000, 4.46%.

279.000, 4.09%; 454.000, 4.46%. Tg La7 ore 13:30 463.000, 4,11%; ore 20:00 744.000, 5,61%.

Dati AUDITEL™