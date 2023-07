Gli ascolti tv del giovedì, con Alberto Angela sempre saldamente nel prime time di Rai 1 con Noos, mentre Canale 5 risponde con Pio e Amedeo nella replica di Felicissima Sera – All Inclusive. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza ha registrato 1.998.000 telespettatori, share 15,20%. Su Canale 5 Felicissima Sera – All Inclusive ha ottenuto 1.290.000 telespettatori, share 11,6%. Su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.240.000 telespettatori, share 8,61%. Su Rai 2 Non sono una signora è stato visto nella presentazione da 830.000 telespettatori, share 5,54% e e nel programma da 944.000, 7,16%. Su La7 In onda ha ottenuto 834.000, 6%. Su Rete 4 il film Flightplan – Mistero in volo ha convinto 814.000 telespettatori, share 6,09%. Su Tv8 il film Dark Tide è stato visto da 261.000 telespettatori, share 1,9%. Su Nove il film Caos ha registrato 242.000 telespettatori, share 1,8%. Su Rai 3 il doc Nel cerchio degli uomini ha registrato 197.000 telespettatori, share 1,36%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.344.000, 15,4%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.107.000 telespettatori, share 13,83%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 990.000 telespettatori, share 6,4% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 535.000, 3,91% e a seguire Via dei Matti n.0 688.000, 4,83%, Un posto al sole che registra 1.368.000, 8,90%. NCIS su Italia 1 registra 1.130.000 telespettatori, share 7,58% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 682.000 telespettatori, share 4,71% e nella seconda 739.000, 4,79%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.079.000 telespettatori, share 7,10%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 408.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 198.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.997.000, 21,98%, e nel game un netto di 3.031.000, 27,14%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.105.000 telespettatori, share 12,66% e nel game un netto di 1.676.000, 15,65%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 678.000, 5,28%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 475.000 telespettatori, share 3,80%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 623.000 telespettatori, share 4,55%, mentre su La7 Padre Brown 141.000, 1,71%, e 139.000, 1,32%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 627.000 telespettatori, share 16,79%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 639.000, 15,44%; a seguire Camper in viaggio 1.143.000, 15,78% e Camper ha ottenuto 1.619.000, 16,30%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 395.000 telespettatori, share 5,63%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 182.000, 4,57%, nel programma 200.000, 5,35%, e nel segmento Extra 158.000, 4,55%, mentre Elisir – A gentile richiesta 139.000, 3,71%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 479.000, 5,64% e 410.000, 3,95%; Passato e Presente 394.000, 3,51%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 733.000 telespettatori, share 19,69% e 734.000, 20,41%, con Forum Estate a 1.240.000, 18,55%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 231.000 telespettatori, share 3,71% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 109.000 telespettatori, share 2,29% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 138.000, 1,53% e La signora del West 215.000, 1,95%. La7 ha ottenuto con Omnibus 142.000 telespettatori, share 3,92%, nel segmento News 86.000, 2,88% e nel Dibattito 119.000, 3,13%; quindi Coffee Break 113.000, 3,06% e L’aria che tira Estate 234.000, 4,63% e L’aria che tira Oggi – Estate 319.000, 3,45%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.183.000, 11,76% e nella seconda 1.111.000, 13,60%, Sei sorelle 817.000, 10,63%; Estate in diretta nella presentazione 1.100.000, 14,64%, e nel programma 1.387.000, 17,60%. Su Rai 2 Atletica leggera – Campionati del mondo Paralimpici 386.000, 3,68%; Tour de France in diretta ha registrato 911.000 telespettatori, share 10,97%; Tour de France all’arrivo 1.377.000, 17,98%; TouReplay 533.000, 7,06%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 620.000, 7,55%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.460.000 telespettatori, share 21,90%, Terra Amara 2.456.000, 23,63%, La promessa 1.913.000, 22,22%, My home my destiny 1.502.000, 19,46%; Un altro domani 947.000, 12,25%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 419.000 telespettatori, 3,85%, mentre Person of interest 189.000, 2,48%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 666.000 telespettatori, 6,81% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 421.000, 5,41%, e il film Farfallon un netto di 239.000, 3,05%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 211.000 telespettatori, share 2,48%; C’era una volta il Novecento… un netto di 115.000, 1,45%; The Royals – Fergie e Andrew 126.000, 1,66%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Noos – Viaggi nella Natura ha registrato 651.000 telespettatori, share 10,85%. Su Rai 2 RAI, di tutto, di tutti 408.000, 7,43%. Su Rai 3 100 Opere d’arte tornano a casa 136.000 telespettatori, share 1,35%, e Tg3 LineaNotte Estate 211.000, 3,06%. Su Italia 1 Chicago Med un netto di 754.000, 8,69%. Su Rete 4 il film Viaggio in paradiso un netto di 198.000, 3,56%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.625.000, 23,43%; ore 20:00 3.194.000, 23,55%.

2.625.000, 23,43%; 3.194.000, 23,55%. Tg2 ore 13:00 1.324.000, 12,21%; ore 20:30 1.194.000, 8,19%.

1.324.000, 12,21%; 1.194.000, 8,19%. Tg3 ore 14:30 1.237.000, 12,10%; ore 19:00 1.132.000, 11,42%.

1.237.000, 12,10%; 1.132.000, 11,42%. Tg5 ore 13:00 2.644.000, 24,19%; ore 20:00 2.463.000, 17,89%.

2.644.000, 24,19%; 2.463.000, 17,89%. Studio Aperto ore 12:25 948.000, 10,40%; ore 18:30 482.000, 5,76%.

948.000, 10,40%; 482.000, 5,76%. Tg4 ore 12.00 226.000, 3,27%; ore 18:55 421.000, 4,09%.

226.000, 3,27%; 421.000, 4,09%. Tg La7 ore 13:30 530.000, 4,75%; ore 20:00 828.000, 6,02%.

Dati AUDITEL™