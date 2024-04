Gli ascolti tv del giovedì, col match Milan-Roma per l’Europa League, L’Isola dei Famosi, Pechino Express e gli altri appuntamenti settimanali. I dati Auditel di ieri

Gli ascolti tv del giovedì, col derby italiano in Europa League, la seconda puntata de L’Isola dei Famosi (registrata), una nuova tappa di Pechino Express e un’altra serata da Splendida Cornice. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Milan-Roma, andata del primo quarto di finale UEFA Europa League (con i cori ultrà), ha registrato un netto di 4.751.000 telespettatori, share 23,23%. Su Canale 5 la seconda puntata de L’Isola dei Famosi (live) ha ottenuto 2.432.000 telespettatori, share 17,75%. Su Rai 3 Splendida Cornice è stato visto nella presentazione 1.205.000 telespettatori, share 5,62%, e nel programma 1.001.000, 5,89%. Su Italia 1 il film Kingsman: Il cerchio d’oro è stato visto da un netto di 908.000 telespettatori, share 5,46%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 851.000, 5,76%. Su Nove Only Fun – Comico Show 784.000 telespettatori, share 4,21%. Su Rai 2 il film Time is up 745.000, 3,92%. Su La7 PiazzaPulita 714.000 telespettatori, share 4,87%. Su Tv8 il film Io prima di te 472.000, 2,56%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.558.000, 22,98%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.454.000 telespettatori, share 16,13%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 735.000 telespettatori, share 3,40% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.084.000, 5,85% e a seguire Generazione bellezza 1.076.000, 5,49%, Il Cavallo e la Torre 1.447.000, 7,20%; Un posto al sole che registra 1.797.000, 8,33%. NCIS su Italia 1 registra 1.201.000 telespettatori, share 5,71% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 804.000 telespettatori, share 3,86%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.443.000 telespettatori, share 6,85%, mentre su Tv8 100% Italia – Il torneo dei campioni ha ottenuto 446.000 telespettatori, share 2,13% e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 582.000 telespettatori, share 2,78%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.862.000, 24,39%, e nel game un netto di 4.109.000, 26,80%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.513.000 telespettatori, share 14,10% e nel game un netto di 2.775.000, 19,50%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 542.000, 3,03%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 499.000 telespettatori, share 2,88%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 601.000 telespettatori, share 3,31%, mentre su La7 Padre Brown 142.000, 1,04%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 380.000 telespettatori, share 10,97%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 813.000, 18,59%; a seguire Storie Italiane 831.000, 21,02%, e 952.000, 19,79%; È sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.689.000, 17,79%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 291.000, 8,36%, nel segmento Glass Cam 460.000, 11,66%, e nel programma 1.028.000, 19,45.%; E viva il Videobox 376.000, 7,32%; I fatti vostri ha registrato 493.000 telespettatori, share 9,36%, e 918.000, 10,40%, mentre su Rai 3 Agorà 292.000, 5,59%m e nel segmento Extra 222.000, 5,40%, ReStart 153.000, 3,89%, Elisir nella presentazione 159.000, 3,91%, e nel programma 276.000, 5,53%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 591.000, 5,21%; Passato e Presente 476.000, 3,81%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 818.000 telespettatori, share 18,63% e 652.000, 16,59%, con Forum a 1.345.000, 19,62%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 239.000 telespettatori, share 3,90% e su Rete 4 Tempesta d’amore 279.000, 7,05%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 218.000 telespettatori, share 4,51% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 565.000, 5,01%. La7 ha ottenuto con Omnibus 159.000 telespettatori, share 3,31%, nel segmento News 109.000, 2,45% e nel Dibattito 170.000, 3,56%; quindi Coffee Break 195.000, 4,92% e L’aria che tira 237.000, 4,67% e L’aria che tira Oggi 387.000, 3,93%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.496.000, 12,80%, e nel programma 1.441.000, 15,19%, Il Paradiso delle Signore 1.744.000, 21,49%; La Vita in diretta nella presentazione 1.484.000, 19,73%, e nel programma 1.792.000, 20,59. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 921.000 telespettatori, share 8,27%; Bella Ma’ 541.000, 6,51%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 514.000, 6,56%; Geo 829.000, 9,31%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.717.000 telespettatori, share 21,97%, Endless Love 2.481.000, 21,31%, Uomini e donne (live) 2.640.000, 27,12%, e nel Finale 1.823.000, 22,01%; Amici di Maria De Filippi 1.651.000, 20,34%; La promessa 1.512.000, 19,34%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.087.000, 14,33%; nella seconda 1.190.000, 13,98% e nel segmento I Saluti 1.149.000, 12,02%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 479.000 telespettatori, 3,95%, mentre The Mentalist 352.000, 4,40%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 764.000 telespettatori, 6,85% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 326.000, 3,89%, e il film Quel maledetto colpo al Rio Grande Express un netto di 386.000, 4,51%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 317.000 telespettatori, share 2,79%; nel programma 297.000, 3,32% e nel segmento Focus 200.000, 2,49%. C’era una volta… il Novecento 123.000, 1,44%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 610.000 telespettatori, share 7,11%. Su Rai 2 Appresso alla musica 333.000, 3,03%; Storie di donne al bivio 181.000, 3,19%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 311.000, 4,37%. Su Italia 1 il film Jupiter – Il destino dell’Universo un netto di 194.000, 4,09%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.017.000, 24,07%; ore 20:00 4.676.000, 24,97%.

3.017.000, 24,07%; 4.676.000, 24,97%. Tg2 ore 13:00 1.655.000, 13,97%; ore 20:30 1.056.000, 5,16%.

1.655.000, 13,97%; 1.056.000, 5,16%. Tg3 ore 14:30 1.265.000, 11,10%; ore 19:00 1.524.000, 11,45%.

1.265.000, 11,10%; 1.524.000, 11,45%. Tg5 ore 13:00 2.712.000, 22,58%; ore 20:00 3.663.000, 19,22%.

2.712.000, 22,58%; 3.663.000, 19,22%. Studio Aperto ore 12:25 995.000, 10,43%; ore 18:30 366.000, 3,62%.

995.000, 10,43%; 366.000, 3,62%. Tg4 ore 12.00 245.000, 3,48%; ore 18:55 527.000, 4%.

245.000, 3,48%; 527.000, 4%. Tg La7 ore 13:30 553.000, 4,44%; ore 20:00 1.199.000, 6,31%.

Dati AUDITEL™