Gli ascolti tv della serata di San Lorenzo, con la grande opera live su Rai 3, fiction e show in replica sulle ammiraglie. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Michelle Impossible & Friends ha ottenuto 1.522.000 telespettatori, share 14,31%. Su Rai 1 la serie Studio Battaglia ha registrato 1.319.000 telespettatori, share 11,04%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.046.000 telespettatori, share 8,22%. Su Rete 4 il film La battaglia di Hacksaw Ridge ha convinto un netto di 630.000 telespettatori, share 5,76%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 è stato visto da 614.000 telespettatori, share 4,99%. Su La7 il film Il Treno ha ottenuto 534.000, 4,62%. Su Rai 3 La grande opera all’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia ha registrato 473.000 telespettatori, share 4,26%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 310.000 telespettatori, share 3%. Su Tv8 il film Vulcano – Los Angeles 1997 è stato visto da 279.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.889.000, 20,39%; Paperissima Sprint su Canale 5 1.919.000 telespettatori, share 13,50%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 721.000 telespettatori, share 5,09% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 689.000, 5,33% e a seguire Via dei Matti n.0 738.000, 5,48%, Un posto al sole che registra 1.172.000, 8,19%. CSI:Miami su Italia 1 registra 917.000 telespettatori, share 6,53% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 647.000 telespettatori, share 4,70% e nella seconda 775.000, 5,46%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 956.000 telespettatori, share 6,73%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 383.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove Cash or Trash ha registrato 371.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.028.000, 23,39%, e nel game un netto di 2.968.000, 27,04%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.042.000 telespettatori, share 13,02% e nel game un netto di 1.482.000, 14,11%. Su Rai 2 Mountain Bike Mondiale ha ottenuto 299.000, 3,34%; Mountain Bike Mondiale Femminile 372.000, 3,29%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 528.000 telespettatori, share 4,09%, mentre su La7 Padre Brown 91.000, 1,19%, e 99.000, 0,96%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina Estate ha registrato .000, %; a seguire Camper in viaggio .000, % e Camper ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 Dream Hotel Dubai ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %, mentre Elisir – A gentile richiesta .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, % e .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum Estate a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora del West .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira Estate .000, % e L’aria che tira Oggi – Estate .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.182.000, 11,87% e nella seconda 1.033.000, 13,17%, Sei sorelle 666.000, 9,56%; Estate in diretta nella presentazione 1.062.000, 15,69%, e nel programma 1.361.000, 18,80%. Su Rai 2 Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow Scotland 2023 ha registrato 308.000 telespettatori, share 2,94%; Ciclismo – Campionati mondiali U23 427.000, 4,54%; Ciclismo – Campionati del mondo femminile 403.000, 4,88%; Mountain Bike Campionati Juniores 461.000, 6,25%; Ciclismo – Mondiali Femminili 378.000, 5,59%; Mondiali Juniores Femminili 259.000, 3,63%. Su Rai 3 Super Quark + 341.000, 4,18%, e 340.000, 4,34%; Geo Magazine ha ottenuto 736.000, 9,93%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.289.000 telespettatori, share 20,80%, Terra Amara 2.454.000, 23,54%, La promessa 1.889.000, 22,17%, My Home My Destiny 1.429.000, 19,79%; Un altro domani 915.000, 13,13%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 397.000 telespettatori, 3,67%, mentre Person of interest 241.000, 3,51%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 569.000 telespettatori, 5,83% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 379.000, 5,19%, e il film Saticorosissimo un netto di 159.000, 2,22%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 222.000 telespettatori, share 2,68%. C’era una volta… il Novecento un netto di 122.000, 1,75%; il doc Il principe Eugenio e l’Impero Ottomano 123.000, 1,81%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Noos – Viaggi nella Natura ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Teatri Nuovi – Colpo di scena .000, %. Su Rai 3 O anche no – Estate .000 telespettatori, share %, e Tg3 LineaNotte Estate .000, %. Su Italia 1 Chicago Med un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Presunto innocente .000, %.

Ascolti tv TG

