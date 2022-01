Gli ascolti tv dell’ultima domenica delle Feste. Il film di Checco Zalone in prima tv in chiaro, Tolo Tolo, vince la serata per Canale 5 con oltre 5,3 mln di telespettatori. Il film di Rai 1, Correre per ricominciare, si ferma a circa 3,1 mln di telespettatori, mentre la terza piazza è conquistata da Città Segrete su Rai 3 che ottiene quasi 1,5 mln di telespettatori. Quindi il film di Italia 1, seguito da The Rookie su Rai 2 mentre Atlantide si ferma a 380mila telespettatori. Solo 197mila telespettatori per la prima puntata in chiaro su Nove di Drag Race Italia.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1Il film Correre per ricominciare ha registrato un netto di 3.084.000 telespettatori, share 14,2%.

ha registrato un netto di 3.084.000 telespettatori, share 14,2%. Su Rai 2 The Rookie 1.004.000, 4%. CSI Vegas ha registrato 943.000 telespettatori, share 4%.

1.004.000, 4%. ha registrato 943.000 telespettatori, share 4%. Su Rai 3 Città Segrete – Londra ha registrato 1.453.000 telespettatori, share 6,4%.

ha registrato 1.453.000 telespettatori, share 6,4%. Su Canale 5 Il film Tolo Tolo ha registrato un netto di 5.314.000 telespettatori, share 22,5%.

ha registrato un netto di 5.314.000 telespettatori, share 22,5%. Su Italia 1 Il film Doctor Strange ha registrato un netto di 1.105.000 telespettatori, share 4,9%.

ha registrato un netto di 1.105.000 telespettatori, share 4,9%. Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 809.000 telespettatori, share 4,3%.

ha registrato 809.000 telespettatori, share 4,3%. Su La7 Atlantide ha registrato 380.000 telespettatori, share 2,3%.

ha registrato 380.000 telespettatori, share 2,3%. Su Tv8 Il film Se solo fosse vero è stato visto da 266.000 telespettatori, share 1,2%.

è stato visto da 266.000 telespettatori, share 1,2%. Su Nove Drag Race Italia ha registrato 197.000 telespettatori, share 0,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Generazione Bellezza ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su La7 In onda ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato .000 telespettatori, share %. Squadra Speciale Cobra 11 un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. un netto di .000, %. Su Canale 5 Caduta Libera! Il weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Artemisia – Passione estrema ha registrato .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. Santa Messa .000, %. Angelus .000, %. Linea Verde .000, %.

ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. .000, %. .000, %. .000, %. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %. Su Rai 3 Agorà Weekend .000, %. Mi manda RaiTre .000, %. Le parole per dirlo .000, %. Dopo il TG Quante storie ha registrato .000, %. Radici L’altra faccia dell’immigrazione .000, %.

.000, %. .000, %. .000, %. Dopo il TG ha registrato .000, %. .000, %. Su Canale 5 Santa Messa .000, %. Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %.

.000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Hart of Dixie ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Poirot .000, %.

ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %. Camera con vista .000, %. L’ingrediente perfetto .000, %. Mica pizza e fichi .000, %. L’Aria che tira – Diario .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Da noi… a ruota libera .000, %.

ha registrato nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. .000, %. Su Rai 2 Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Mezz’ora in più .000, %. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà .000, %. Rebus .000, %. Kilimangiaro ha registrato .000 telespettatori, share.

.000, %. .000, %. .000, %. ha registrato .000 telespettatori, share. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %. Amici di Maria De Filippi ha registrato .000 telespettatori, share %. Verissimo .000, % e nei giri di valzer .000, %.

.000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, % e nei giri di valzer .000, %. Su Italia 1 Il film L’incredibile storia di Winter il Delfino 2 ha registrato un netto di .000 telespettatori, %. Il film Ritorno all’Isola di Nim un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, %. Il film un netto di .000, %. Su Rete 4 Il film Sugarland Express ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film Lo sperone insanguinato un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film un netto di .000, %. Su La7 Speciale Non è l’Arena ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Geronimo .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %. L’altra DS .000, %.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %. .000, %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Non c’è 2 senza te ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %.

nel segmento Highlights .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rete 4 Il film Everest ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™