Gli ascolti tv della domenica, col debutto di Report lì dov’era Che Tempo Che Fa, Cuori su Rai 1, Rai 2 che si dedica agli eventi in Israele e Palestina e I migliori di Caduta Libera su Canale 5. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Cuori 2 ha registrato nella prima puntata 3.032.000 telespettatori, per uno share del 17,16% e nella seconda, in seconda serata, un netto di 2.689.000, 19,32%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.354.000, 7,01%, nel programma 2.061.000, 11,36%, e nel segmento Plus 1.267.000, 8,59%. Su Canale 5 Caduta Libera – I migliori ha ottenuto 1.521.000 telespettatori, share 11,02%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 1.004.000 telespettatori, share 6,49%. SuTv8 F1 GP Qatar – La gara in differita è stata vista da 834.000 telespettatori, share 5,50%. Su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 709.000 telespettatori, share 5,52%. Su Rai 2 Tg2 Post Speciale 566.000, 3,12%. Su La7 In Onda ha registrato 449.000 telespettatori, share 2,73%. Su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 417.000 telespettatori, share 2.61%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.377.000, 22,83%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.397.000 telespettatori, share 12,50%. Su Rai 3 Che sarà… 963.000, 5,09%. Su Italia 1 NCIS 1.254.000, 6,55%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 783.000, 4,11% e nella seconda 775.000, 4,01%. Su La7 In altre parole Domenica ha fatto registrare 955.000 telespettatori, share 4,98%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 633.000 telespettatori, share 3,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.560.000 telespettatori, share 19,57% e nel game un netto di 3.793.000, 24,32%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.646.000 telespettatori, share 13,69% e nel game 2.142.000, 14,18%. Su Rai 2 90° Minuto 636.000, 4,98% e nei Tempi Supplementari 491.000, 3,09%; NCIS New Orleans un netto di 428.000, 2,38%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 627.000 telespettatori, share 3,62%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 513.000 telespettatori, share 2,76%. TgLa7 Speciale Diario di Guerra 291.000, 2,29%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella presentazione 167.000, 9,33%, nella prima parte 447.000, 14,57%, e nella seconda 1.037.000, 19,20%; Check Up 1.017.000, 17,35%; la Santa Messa ha ottenuto 1.395.000, 20,72%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.841.000, 21,87%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.557.000, 22,47%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 211.000 telespettatori, share 3,48%, nella prima parte 238.000, 3,48% e nella seconda 405.000, 4,51%. Su Rai 3 Agorà Weekend 194.000, 3,71%, Mi manda RaiTre 242.000, 4,20%, Tg3 Speciale 258.000, 4,24%; dopo il Tg3 la rubrica Tg3 Mediterraneo 385.000, 3,63%, e Timeline Remix 249.000, 1,91%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 870.000 telespettatori, 14,59%, mentre Melaverde ha registrato 1.864.000 telespettatori, share 19,98%. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 163.000 telespettatori, share 1,97%, GF 268.000, 2,96%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 210.000, 3,20%, quindi dopo il Tg Poirot ha segnato un netto di 235.000, 1,90%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 197.000 telespettatori, share 4,16%, quindi nel segmento News 82.000, 3,27% e nel Dibattito 222.000, 4%; TgLa7 Edizione Straordinaria 166.000, 2,58%; L’aria che tira – Il diario 140.000, 1,60%; Like – Tutto ciò che piace 102.000, 0,87%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.993.000, 15,27%, nella prima parte 2.097.000, 17,44%, nella seconda parte 1.620.000, 15,73% e nei Saluti 1.356.000, 14,26%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.325.000, 13,55%. Su Rai 2 Paesi che vai 391.000, 3,09%; Origini 301.000, 2,67%; Ciclismo – Campionati del mondo 188.000, 1,76%; Campionati mondiali di Ginnastica artistica 310.000, 3,25%; Speciale Tg2 – La Guerra in Israele 410.000, 4,34%. Su Rai 3 In mezz’ora Speciale ha registrato 1.101.000, 9,16%, e nel segmento Il mondo di In mezz’ora 763.000, 7,54%; Kilimangiaro on the road nella presentazione 526.000, 5,73% e nel programma 829.000, 7,90%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.273.000, 17,02%, Amici 23 (live) 2.810.000 telespettatori, share 24,14%, Verissimo 2.024.000, 21,50%, e nei Giri di Valzer 1.668.000, 16,95%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 396.000 telespettatori, 3,03%, il film Un poliziotto alle elementari un netto di 309.000, 2,80%; Magnum PI 215.000, 2,31%; Camera Cafè 218.000, 2.25%; GF 169.000, 1,69%. Su Rete 4 il film I Cowboys ha registrato un netto di 271.000 telespettatori, 2,46% di share; il film Il complice segreto un netto di 435.000, 4,41%. Su La7 Atlantide presenta Vajont – La diga del disonore 344.000, 2,96%; Atlantide Files Climate Crisis 146.000, 1,54%. C’era una volta il Novecento – La conquista della spazio 1957-1969 (dalle 17.49 alle 17.54) 131.000, 1,42%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Prix Italia 2023 ha ottenuto nella prima parte 721.000 telespettatori, share 7,79% e nella seconda 357.000, 5,82%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 660.000 telespettatori, share 4,40% e nel programma 826.000, 8,74%; L’Altra DS 208.000, 4,53%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 384.000 telespettatori, share 6,05%; Fame d’amore 533.000, 5,01%. Su Italia 1 Pressing 344.000, 7,53%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.772.000, 28,28%; ore 20:00 4.562.000, 24,59%.

3.772.000, 28,28%; 4.562.000, 24,59%. Tg2 ore 13:00 1.319.000, 10,57%; ore 20:30 1.054.000, 5,53%.

1.319.000, 10,57%; 1.054.000, 5,53%. Tg3 ore 14:30 1.572.000, 12,34%; ore 19:00 1.741.000, 12,22%.

1.572.000, 12,34%; 1.741.000, 12,22%. Tg5 ore 13:00 2.758.000, 22,05%; ore 20:00 3.286.000, 17,48%.

2.758.000, 22,05%; 3.286.000, 17,48%. Studio Aperto ore 12:25 925.000, 8,86%; ore 18:30 490.000, 4,34%.

925.000, 8,86%; 490.000, 4,34%. Tg4 ore 12.00 255.000, 3,01%; ore 18:55 556.000, 3,79%.

255.000, 3,01%; 556.000, 3,79%. Tg La7 ore 13:30 490.000, 3,67%; ore 20:00 1.108.000, 5,90%.

