Gli ascolti tv della domenica, col derby della Madonnina in prima serata e i consueti programmi del prime time festivo. La fiction di Rai 1, Cuori, vince la serata con oltre 3,7 milioni di telespettatori di media, mentre su Canale 5 All Together Now registra poco più di 2,3 milioni di telespettatori. Terza piazza per le serie di Rai 2, mentre Controcorrente su Rete 4 conquista oltre 800mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Cuori ha registrato un netto di 3.727.000 telespettatori, share 17,7%. Nel dettaglio, la prima puntata 3.924.000, 16,85% e nella seconda, in seconda serata, 3.545.000, 18,77%.

945.000, 3,91%. ha registrato 760.000 telespettatori, share 3,33%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.529.000 telespettatori, share 6,66%, nel programma 2.259.000, 9,38% e nel segmento Il Tavolo 1.677.000, 8,68%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.554.000 telespettatori, share 18,89%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.184.000 telespettatori, share 17,04% e nel game un netto di 4.391.000, 21,26%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.582.000 telespettatori, share 21,86%. Santa Messa 1.707.000, 19,65%. Angelus 2.181.000, 20,30%. Linea Verde un netto di 2.987.000, 21,06%.

ha registrato nella presentazione 240.000, 2,78% e nel programma 454.000 telespettatori, share 3,96%. Su Rai 3 Agorà Weekend 420.000, 6,46%. Mi manda RaiTre 446.000, 5,68%. Le parole per dirlo 316.000, 3,96%. Dopo il TG TgR Mediterraneo ha registrato 549.000, 4,08%. Radici L’altra faccia dell’immigrazione 541.000, 3,33%.

ha ottenuto 212.000 telespettatori, share 2,46%. Dopo il Tg un netto di 344.000, 2,17%. Su La7 Omnibus ha registrato 176.000 telespettatori, share 3,05%, nel segmento News 87.000, 2,66% e nel Dibattito 193.000, 2,76%. Camera con vista 143.000, 1,81%. L’ingrediente perfetto 104.000, 1,24%. Mica Pizza e Fichi 122.000, 1,19%. Artbox Speciale 89.000, 0,71%.L’Aria che tira – Diario 113.000, 0,74%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.859.000, 17,48% e nella seconda 2.509.000, 16,91%. Da noi… a ruota libera 2.106.000, 13,14%.

un netto di 492.000, 3,07%. ha registrato 505.000 telespettatori, share 3,45%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.132.000, 7,37%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 778.000, 5,39%. Rebus 703.000, 4,81%. Kilimangiaro – Di nuovo in viaggio ha registrato 893.000 telespettatori, share 6,06%. Kilimagiaro 1262.000, 7,57%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 522.000 telespettatori, share 5,77%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.301.000, 25,78%; ore 20:00 5.001.000, 22,01%.

Dati AUDITEL™