Ascolti tv domenica 7 marzo 2021

Terminato il Festival, due grandi eventi tv si contendono il daytime di Rai 1: la Santa Messa di Papa Francesco in Iraq e lo speciale Domenica In da Sanremo: vediamo come sono andati gli ascolti tv.

Prime Time

Su Rai 1 La serie Le Indagini di Lolita Lobosco ha registrato 6.767.000 telespettatori, share 28,21%.

ha registrato 6.767.000 telespettatori, share 28,21%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato 1.133.000 telespettatori, share 4,15%. 9-1-1 Lone Star ha registrato 941.000 telespettatori, share 3,61%.

ha registrato 1.133.000 telespettatori, share 4,15%. ha registrato 941.000 telespettatori, share 3,61%. Su Rai 3 Che Tempo che Fa , condotto da remoto da Fazio, ha registrato nella presentazione 2.035.000, 7,79%, nel programma 2.814.000 telespettatori, share 10,34% e nel segmento Il Tavolo 1.801.000, 7,67%.

, condotto da remoto da Fazio, ha registrato nella presentazione 2.035.000, 7,79%, nel programma 2.814.000 telespettatori, share 10,34% e nel segmento Il Tavolo 1.801.000, 7,67%. Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso ha registrato nella presentazione 2292.000, 8,40% e nel programma 2.096.000 telespettatori, share 12,79%.

ha registrato nella presentazione 2292.000, 8,40% e nel programma 2.096.000 telespettatori, share 12,79%. Su Italia 1 Il film Ready Player One ha registrato un netto di 1.027.000 telespettatori, share 4,56%.

ha registrato un netto di 1.027.000 telespettatori, share 4,56%. Su Rete 4 Il film Commando ha registrato 864.000 telespettatori, share 3,48%.

ha registrato 864.000 telespettatori, share 3,48%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato nel segmento Prima Pagina 1.451.000 telespettatori, share 5,6% e nel programma, in seconda serata, .000, %.

ha registrato nel segmento Prima Pagina 1.451.000 telespettatori, share 5,6% e nel programma, in seconda serata, .000, %. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 601.000 telespettatori, share 2,3%.

è stato visto da 601.000 telespettatori, share 2,3%. Su Nove Il film Una settimana da Dio ha registrato 415.000 telespettatori, share 1,7%.

Access Prime Time

Su Rai 1 DietroFestival ha registrato 5.501.000 telespettatori, share 20,21%.

ha registrato 5.501.000 telespettatori, share 20,21%.



Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.598.000 telespettatori, share 13,20%.

ha registrato 3.598.000 telespettatori, share 13,20%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.201.000 telespettatori, share 4,44%.

ha registrato 1.201.000 telespettatori, share 4,44%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 1.160.000 t1elespettatori, share 4,32% e 1.123.000, 4,12%.

ha registrato 1.160.000 t1elespettatori, share 4,32% e 1.123.000, 4,12%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 744.000 telespettatori, share 2,8%.

ha registrato 744.000 telespettatori, share 2,8%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 245.000 telespettatori, share 0,9%.

Preserale

Su Rai 2 90° Minuto ha registrato nel segmento Tribuna 947.000 telespettatori, share 4,91% e nel programma 1.382.000, 6,16%. Hawaii Five-0 un netto di 943.000, 3,72%.

ha registrato nel segmento Tribuna 947.000 telespettatori, share 4,91% e nel programma 1.382.000, 6,16%. un netto di 943.000, 3,72%. Su Canale 5 Caduta Libera Il weekend ha registrato nel primo segmento 1.884.000 telespettatori, share 9,31% e nel game un netto di 3.048.000, 13,27%.

ha registrato nel primo segmento 1.884.000 telespettatori, share 9,31% e nel game un netto di 3.048.000, 13,27%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 643.000 telespettatori, share 2,61%.

ha registrato 643.000 telespettatori, share 2,61%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 816.000 telespettatori, share 3,27%.

ha registrato 816.000 telespettatori, share 3,27%. Su La7 Il film Cavalcarono insieme ha registrato 225.000 telespettatori, share 1,11%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato un netto di 2.794.000 telespettatori, share 33,66%. Santa Messa 2.161.000, 20,87%. Linea Verde un netto di 3.860.000, 22,34%.

ha totalizzato un netto di 2.794.000 telespettatori, share 33,66%. 2.161.000, 20,87%. un netto di 3.860.000, 22,34%. Su Rai 2 Sanrè Il palco d’Italia 533.000, 4,81%. Un ciclone in convento ha registrato 588.000 telespettatori, share 3,91%.

533.000, 4,81%. ha registrato 588.000 telespettatori, share 3,91%. Su Rai 3 TGR RegionEuropa ha registrato 372.000, 3,33%. Dopo il TG TGR Mediterraneo 674.000, 4,17%. Il posto giusto 333.000, 1,73%.

ha registrato 372.000, 3,33%. Dopo il TG 674.000, 4,17%. 333.000, 1,73%. Su Canale 5 Melaverde ha registrato 2.469.000 telespettatori, share 17,05%.

ha registrato 2.469.000 telespettatori, share 17,05%. Su Italia 1 The Vampire Diaries ha registrato 211.000 telespettatori, share 1,77.

ha registrato 211.000 telespettatori, share 1,77. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 305.000 telespettatori, share 2,93%. Dopo il Tg Il ritorno di Colombo 348.000, 1,91%.

ha ottenuto 305.000 telespettatori, share 2,93%. Dopo il Tg 348.000, 1,91%. Su La7 Omnibus ha registrato 185.000 telespettatori, share 2,87%, nel segmento News 102.000, 3,16% e nel Dibattito 198.000, 2,50%. Camera con vista 155.000, 1,57%. L’ingrediente perfetto 138.000, 1,35%. Mica Pizza e Fichi 112.000, 0,94%. L’aria che tira – Il diario 113.000, 0,68%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Santa Messa di Papa Francesco in Iraq ha registrato 2.822.000, 16,42%. Domenica In – Speciale Sanremo 2021 ha registrato 3.534.000 telespettatori, share 22,18%, nella prima parte, nella seconda 4.278.000, 24.26% e nella terza un netto di 5.518.000, 24,78%.

ha registrato 2.822.000, 16,42%. ha registrato 3.534.000 telespettatori, share 22,18%, nella prima parte, nella seconda 4.278.000, 24.26% e nella terza un netto di 5.518.000, 24,78%. Su Rai 2 Quelli che il calcio ha registrato nel segmento Quelli che aspettano 1.447.000 telespettatori, share 8,12% e nel programma 1.289.000, 7,95%. A tutta rete 801.000, 4,77%.

ha registrato nel segmento Quelli che aspettano 1.447.000 telespettatori, share 8,12% e nel programma 1.289.000, 7,95%. 801.000, 4,77%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.614.000, 9,60%; Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 1.030.000, 6,43%. Kilimangiaro – Il grande viaggio ha registrato 874.000 telespettatori, share 5,47%; Kilimangiaro Una finestra sul mondo 1.464.000, 8,20%.

1.614.000, 9,60%; 1.030.000, 6,43%. ha registrato 874.000 telespettatori, share 5,47%; 1.464.000, 8,20%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.604.000, 13,45%. Speciale Tg5 per il Papa in Iraq 1.285.000, 7,52%. Beautiful ha registrato 1.226.000 telespettatori, share 7,67%. Domenica Vintage nella presentazione 1427.000, 8,70% e nel programma 1.547.000, 8,76%.

2.604.000, 13,45%. 1.285.000, 7,52%. ha registrato 1.226.000 telespettatori, share 7,67%. nella presentazione 1427.000, 8,70% e nel programma 1.547.000, 8,76%. Su Italia 1 Magnum P.I. ha registrato 507.000 telespettatori, 2,83%. Friends 303.000, 1,76%.

ha registrato 507.000 telespettatori, 2,83%. 303.000, 1,76%. Su Rete 4 Il film Il corsaro nero ha registrato un netto di 415.000 telespettatori, 2,52% di share. Il film La pallottola senza nome un netto di 528.000, 2,94%.

ha registrato un netto di 415.000 telespettatori, 2,52% di share. Il film un netto di 528.000, 2,94%. Su La7 A te le chiavi ha registrato 288.000 telespettatori, share 1,60%. Il film Indovina chi viene a cena 311.000, 1,93%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato nella presentazione 816.000 telespettatori, share 7,39%.

ha registrato nella presentazione 816.000 telespettatori, share 7,39%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva ha registrato 662.000 telespettatori, share 2,85% e nel programma 888.000, 6,21%. L’altra DS 295.000, 4,13%.

ha registrato 662.000 telespettatori, share 2,85% e nel programma 888.000, 6,21%. 295.000, 4,13%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, share 5,05%.

ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, share 5,05%.

Su Italia 1 Pressing Serie A ha registrato nel segmento Highlights 464.000 telespettatori, share 4,41%, e nel programma 304.000, 5,13%.

ha registrato nel segmento Highlights 464.000 telespettatori, share 4,41%, e nel programma 304.000, 5,13%. Su Rete 4 Il film Arma Letale 4 ha registrato un netto di 222.000 telespettatori, share 2,54%.

TG

Tg1 ore 13:30 6.038.000, 30,88%; ore 20:00 6.810.000, 26,25%.

6.038.000, 30,88%; 6.810.000, 26,25%. Tg2 ore 13:00 2.343.000, 12,49%; ore 20:30 1.706.000, 6,32%.

2.343.000, 12,49%; 1.706.000, 6,32%. Tg3 ore 14:30 2.163.000, 12,10%; ore 19:00 2.665.000, 12,03%.

2.163.000, 12,10%; 2.665.000, 12,03%. Tg5 ore 13:00 3.444.000, 18,19%; ore 20:00 4.680.000, 17,90%.

3.444.000, 18,19%; 4.680.000, 17,90%. Studio Aperto ore 12:25 1.633.000, 10,21%; ore 18:30 811.000, 4,12%.

1.633.000, 10,21%; 811.000, 4,12%. Tg4 ore 12.00 380.000, 2,83%; ore 18:55 588.000, 2,68%.

380.000, 2,83%; 588.000, 2,68%. Tg La7 ore 13:30 616.000, 3,19%; ore 20:00 995.000, 3,81%.

Dati AUDITEL™