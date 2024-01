Gli ascolti tv della domenica tra la fiction di Rai 1, la soap su Canale 5, gli approfondimenti che ritorno in prima serata…

Gli ascolti tv dell’ultimo giorno di ‘festa’, con un occhio già alla Primavera tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il film tv La luce nella masseria ha registrato 3.445.000 telespettatori, per uno share del 18,98%. Su Canale 5 Terra Amara ha ottenuto 2.682.000 telespettatori, share 14,18%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.791.000, 8,43%, nel programma 2.253.000, 11,81%, e nel segmento Plus 1.166.000, 9,26%. Su Italia 1 il film La fabbrica di cioccolato ha ottenuto un netto di 1.324.000 telespettatori, share 7,09%. Su Rai 2 la serie 9-1-1 826.000, 3,91%, e 9-1-1 Lone Star 808.000, 4,16%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 710.000 telespettatori, share 4,91%. Su Tv8 Petra 2 è stato visto da 533.000 telespettatori, share 2,9%. Su Nove Ammutta muddica ha registrato 478.000 telespettatori, share 2,7%. Su La7 il film Rain man ha registrato 449.000 telespettatori, share 2,50%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 5.284.000, 24,95%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.421.000 telespettatori, share 16,14%. Su Rai 3 Che sarà… 1.121.000, 5,42%. Su Italia 1 NCIS 1.383.000, 6,56%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 690.000, 3,29% e nella seconda 747.000, 3,51%. Su La7 In Onda ha fatto registrare 1.278.000 telespettatori, share 6,03%.Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 657.000, 3,12%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 443.000 telespettatori, share 2,11%.

Ascolti tv Preserale

