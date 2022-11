Gli ascolti tv della domenica, con l’ultima puntata della seconda stagione di Mina Settembre su Rai 1, Che Tempo Che Fa, Non è l’Arena e gli show pomeridiani. Ma diamo un’occhiata agli ascolti di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 l’ultima puntata di Mina Settembre 2 ha registrato 5.120.000 telespettatori, per uno share del 26,76% nella prima puntata e 5.035.000, 31,14% nella seconda, in seconda serata. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.424.000 telespettatori, share 7,34%, nel programma 2.157.000, 10,94% e nel segmento Il tavolo 1.295.000, 8,48%. Su Canale 5 il film Il richiamo della foresta ha ottenuto un netto di 1.777.000 telespettatori, share 9,61%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha ottenuto nella presentazione 766.000, 3,88% e nel programma un netto di 1.009.000 telespettatori, share 5,53%. Su Rai 2 la serie NCIS: Los Angeles 808.000, 4,07% mentre Bull 570.000, 3,01%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 701.000 telespettatori, share 5,01%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 660.000 telespettatori, share 4,73%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 333.000 telespettatori, share 1,2%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi ha ottenuto 275.000, 1,8%. Su Tv8 Il film Cani sciolti è stato visto da 270.000 telespettatori, share 1,49%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.932.000, 24,98%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 2.653.000 telespettatori, share 13,42%. Su Italia 1 NCIS: New Orleans un netto di 462.000, 2,45%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 911.000, 4,65% e nella seconda 765.000, 3,86%. Su La7 In onda ha fatto registrare 854.000 telespettatori, share 4,32%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 324.000 telespettatori, share 1,64% e su Nove Little Big Italy ha registrato 540.000 telespettatori, share 2,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.975.000 telespettatori, share 19,99% e nel game un netto di 4.121.000, 24,08%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.774.000 telespettatori, share 19,14% e nel game un netto di 3.260.000, 19,32%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 833.000, 5,79% e nel segmento Tempi Supplementari un netto di 707.000, share 4,20%, mentre NCIS: New Orleans .000, %. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 729.000 telespettatori, share 4,03%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 742.000 telespettatori, share 3,85%. Su La7 Miss Marple 182.000, 1,22%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.472.000, 25,26%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.735.000, 24,68%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.079.000, 23,75%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3118.000, 25,13%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 262.000 telespettatori, share 3,67%, e nel programma 481.000, 4,93%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 222.000, 3,97%, Timeline 249.000, 4,20% e dopo il Tg3 Mediterraneo 441.000, 3,83% e 100 Opere d’arte tornano a casa 364.000, 2,61%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.020.000 telespettatori, 16,34%, mentre Melaverde ha registrato 1.937.000 telespettatori, share 19,06%. Su Italia 1 Kung Fu ha registrato 208.000 telespettatori, share 3,02%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 181.000, 2,63%, quindi dopo il Tg il film tv Il segreto del suo passato ha segnato un netto di 237.000, 1,79%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 182.000 telespettatori, share 3,87%, quindi nel segmento News 96.000, 3,90% e nel Dibattito 189.000, 3,33%; L’ingrediente perfetto 131.000, 2,10%, Mica Pizza e Fichi 101.000, 1,49%, L’Aria Che Tira Diario 143.000, 1,40%; Storie di palazzi 133.000, 1,02%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.700.000, 20,07%, nella seconda 2.416.000, 20,71%, nella terza 2.101.000, 18,87%, per un netto di 2.104.000, 17,91%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.918.000, 14,75%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 437.000, 3,21%. Vorrei dirti che… 243.000, 2%; Domenica Dribbling 353.000, 2,83%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.108.000, 8,78%, e nel segmento Il mondo che verrà 745.000, 6,53%; quindi Rebus 750.000, 6,45%; Kilimangiaro – Un nuovo viaggio 968.000, 7,60% e nel programma 1.159.000, 8,50%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.397.000, 16,80%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 2.662.000 telespettatori, share 21,02%, mentre Verissimo ha registrato 2.511.000, 21,02% e nei Giri di Valzer 2.567.000, 19,22%. Su Italia 1 il film Batman – Il ritorno ha registrato un netto di 276.000 telespettatori, 2,27% e Modern Family un netto di 273.000, 2,07%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 201.000 telespettatori, 1,72% di share, mentre il film La maschera di porpora un netto di 354.000, 2,74%. Su La7 Atlantide – L’ultima notte di Meredith, in replica, ottiene 176.000 telespettatori, share 1,35%, e 211.000, 1,78%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 409.000 telespettatori, share 6,44%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 916.000 telespettatori, share 3,50%, e nel programma 873.000, 10,14%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 546.000 telespettatori, share 7,81%. Su Canale 5 Il film Il pescatore di sogni un netto di 198.000, 4,44%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 593.000, 6,62% e nel programma 429.000, 9,48%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.038.000, 28,40%; ore 20:00 4.721.000, 24,54%.

4.038.000, 28,40%; 4.721.000, 24,54%. Tg2 ore 13:00 1.481.000, 11,07%; ore 20:30 1.023.000, 5,22%.

1.481.000, 11,07%; 1.023.000, 5,22%. Tg3 ore 14:30 1.660.000, 12,24%; ore 19:00 1.958.000, 12,01%.

1.660.000, 12,24%; 1.958.000, 12,01%. Tg5 ore 13:00 2.880.000, 21,53%; ore 20:00 4.006.000, 20,65%.

2.880.000, 21,53%; 4.006.000, 20,65%. Studio Aperto ore 12:25 1.087.000, 9,54%; ore 18:30 643.000, 4,61%.

1.087.000, 9,54%; 643.000, 4,61%. Tg4 ore 12.00 269.000, 2,95%; ore 18:55 652.000, 3,93%.

269.000, 2,95%; 652.000, 3,93%. Tg La7 ore 13:30 425.000, 3%; ore 20:00 922.000, 4,75%.

