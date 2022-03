Ascolti tv domenica 6 marzo 2022: Noi, Lo show dei record, CTCF

Gli ascolti tv della domenica, con l’esordio della versione italiana di This is Us su Rai 1 vincente sulla nuova edizione de Lo show dei Record. Poco meno di 4 milioni di telespettatori per la fiction mentre Gerry Scotti si è avvicinato ai 2 milioni e 900mila telespettatori. Le cronache dall’Ucraina su Rai 3 con Che tempo che fa largamente dedicato al conflitto mette a segno 2.745.000 telespettatori nella parte centrale del programma. Giletti con Non è l’arena su La7 supera di misura Zona Bianca, il talk di Rete 4.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Noi , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 3.979.000 telespettatori, share 18.7%.

, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 3.979.000 telespettatori, share 18.7%. Su Rai 2 The Rookie 891.000, 3.6%. CSI Vegas ha registrato 688.000 telespettatori, share 2.9%.

891.000, 3.6%. ha registrato 688.000 telespettatori, share 2.9%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.837.000 telespettatori, share 7.84%, nel programma 2.745.000, 11.11% e nel segmento Il tavolo 1.680.000, 8.95%.

nella presentazione ha registrato 1.837.000 telespettatori, share 7.84%, nel programma 2.745.000, 11.11% e nel segmento Il tavolo 1.680.000, 8.95%. Su Canale 5 Lo show dei record , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 2.829.000 telespettatori, share 15.97%.

, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 2.829.000 telespettatori, share 15.97%. Su Italia 1 Il film The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha registrato un netto di 965.000 telespettatori, share 4.44%.

ha registrato un netto di 965.000 telespettatori, share 4.44%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 705.000 telespettatori, share 4.15%.

ha registrato 705.000 telespettatori, share 4.15%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato un netto di 830.000 telespettatori, share 4.98%.

ha registrato un netto di 830.000 telespettatori, share 4.98%. Su Tv8 Moto – GP GP Qatar in differita è stato visto da 1.054.000 telespettatori, share 4.3%.

in differita è stato visto da 1.054.000 telespettatori, share 4.3%. Su Nove Il film Sei giorni, sette notti ha registrato 292.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.852.000 telespettatori, share 19.57%.

ha registrato 4.852.000 telespettatori, share 19.57%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.219.000 telespettatori, share 12.97%.

ha registrato 3.219.000 telespettatori, share 12.97%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 4.93%.

ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 4.93%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.060.000 telespettatori, share 4.39% e 1.146.000, 4.61%.

ha registrato 1.060.000 telespettatori, share 4.39% e 1.146.000, 4.61%. Su La7 In onda ha registrato 995.000 telespettatori, share 4.02%.

ha registrato 995.000 telespettatori, share 4.02%. Su Tv8 Grid ha registrato 515.000 telespettatori, share 2.1%.

ha registrato 515.000 telespettatori, share 2.1%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 459.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.480.000 telespettatori, share 18.49% e nel game un netto di 4.782.000, 23.01%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.480.000 telespettatori, share 18.49% e nel game un netto di 4.782.000, 23.01%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 581.000 telespettatori, share 3.02%. NCIS un netto di 612.000, 2.72%.

ha registrato 581.000 telespettatori, share 3.02%. un netto di 612.000, 2.72%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.745.000 telespettatori, share 14.91% e nel game un netto di 3.256.000, 15.86%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.745.000 telespettatori, share 14.91% e nel game un netto di 3.256.000, 15.86%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 692.000 telespettatori, share 3.14%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 1.109.000, 19.60%. UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.844.000 telespettatori, share 21.62%. Santa Messa 1.969.000, 20.15%. Angelus 2.501.000, 20.72%. Linea Verde 3.312.000, 21.30%.

1.109.000, 19.60%. ha totalizzato un netto di 1.844.000 telespettatori, share 21.62%. 1.969.000, 20.15%. 2.501.000, 20.72%. 3.312.000, 21.30%. Su Rai 2 Sci alpino: Coppa del Mondo ha registrato 508.000 telespettatori, share 4.94%.

ha registrato 508.000 telespettatori, share 4.94%. Su Rai 3 Agorà Weekend 366.000, 5.11%. Mi manda RaiTre 386.000, 4.44%. Le parole per dirlo ha registrato 335.000, 3.62%. Dopo il Tg Il posto giusto 312.000, 1.80%.

366.000, 5.11%. 386.000, 4.44%. ha registrato 335.000, 3.62%. Dopo il Tg 312.000, 1.80%. Su Canale 5 Santa Messa 1.230.000, 13.42%. Melaverde ha registrato 2.197.000 telespettatori, share 16.71%.

1.230.000, 13.42%. ha registrato 2.197.000 telespettatori, share 16.71%. Su Italia 1 God Friended me ha registrato 166.000 telespettatori, share 1.85%; 159.000, 1.68% e 185.000, 1.65%.

ha registrato 166.000 telespettatori, share 1.85%; 159.000, 1.68% e 185.000, 1.65%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 277.000 telespettatori, share 2.87%. Dopo il Tg Poirot 369.000, 2.22%.

ha ottenuto 277.000 telespettatori, share 2.87%. Dopo il Tg 369.000, 2.22%. Su La7 Omnibus ha registrato 222.000 telespettatori, share 3.35%, nel segmento News 88.000, % e nel Dibattito 261.000, 3.32%. Camera con vista 231.000, 2.45%. L’ingrediente perfetto 143.000, 1.37%. Le parole della salute 107.000, 0.80%. A te le chiavi 111.000, 0.68%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 3.072.000, 18.31% e nella seconda 2.515.000, 16.57%. Da noi… a ruota libera 2.315.000, 14.24%.

ha registrato nella prima parte 3.072.000, 18.31% e nella seconda 2.515.000, 16.57%. 2.315.000, 14.24%. Su Rai 2 Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato 540.000 telespettatori, share 3.17%. Pallavolo: Finale Coppa Italia maschile 282.000, 1.84%. Gocce azzurre 197.000, 1.26%.

ha registrato 540.000 telespettatori, share 3.17%. 282.000, 1.84%. 197.000, 1.26%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.283.000, 7.99%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 1.336.000, 8.83%. Rebus 1.075.000, 7.17%. Kilimangiaro – Di nuovo in viaggio ha registrato 930.000 telespettatori, share 6%; Kilimangiaro 1.321.000, 7.66%.

1.283.000, 7.99%. 1.336.000, 8.83%. 1.075.000, 7.17%. ha registrato 930.000 telespettatori, share 6%; 1.321.000, 7.66%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.712.000, 15.43%. Amici di Maria De Filippi ha registrato 3.199.000 telespettatori, share 19.87%. Verissimo 2.801.000, 18.48% e nei giri di valzer 2.641 .000, 15.70%.

2.712.000, 15.43%. ha registrato 3.199.000 telespettatori, share 19.87%. 2.801.000, 18.48% e nei giri di valzer 2.641 .000, 15.70%. Su Italia 1 Il film I Flintstones ha registrato 433.000 telespettatori, 2.73%. Il film I Flintstones in Viva Rock Vegas un netto di 455.000, 2.96%.

ha registrato 433.000 telespettatori, 2.73%. Il film un netto di 455.000, 2.96%. Su Rete 4 Tg4 – Diario di guerra ha registrato un netto di 377.000 telespettatori, 2.49% di share. Il film Sette strade al tramonto un netto di 545.000, 3.38%.

ha registrato un netto di 377.000 telespettatori, 2.49% di share. Il film un netto di 545.000, 3.38%. Su La7 Speciale TgLa7 472.000, 2.82%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 997.000 telespettatori, share 10.94%.

ha registrato 997.000 telespettatori, share 10.94%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 995.000 telespettatori, share 5.11%, e nel programma 799.000, 6.66%. L’altra DS 169.000, 2.67%.

ha registrato nella presentazione 995.000 telespettatori, share 5.11%, e nel programma 799.000, 6.66%. 169.000, 2.67%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 652.000 telespettatori, share 7.18%.

ha registrato un netto di 652.000 telespettatori, share 7.18%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 477.000 telespettatori, share 3.75% e nel programma 344.000, 5.48%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.939.000, 28.16%; ore 20:00 5.552.000, 24.08%.

4.939.000, 28.16%; 5.552.000, 24.08%. Tg2 ore 13:00 1.877.000, 11.24%; ore 20:30 1.428.000, 5.85%.

1.877.000, 11.24%; 1.428.000, 5.85%. Tg3 ore 14:30 1.760.000, 10.20%; ore 19:00 2.197.000, 11%.

1.760.000, 10.20%; 2.197.000, 11%. Tg5 ore 13:00 3.354.000, 20.04%; ore 20:00 4.283.000, 18.35%.

3.354.000, 20.04%; 4.283.000, 18.35%. Studio Aperto ore 12:25 1.184.000, 8.22%; ore 18:30 884.000, 4.95%.

1.184.000, 8.22%; 884.000, 4.95%. Tg4 ore 12.00 387.000, 3.22%; ore 18:55 863.000, 4.26%.

387.000, 3.22%; 863.000, 4.26%. Tg La7 ore 13:30 . 587.000, 3.35%; ore 20:00 1.139.000, 4.88%.

Dati AUDITEL™