Gli ascolti tv della domenica, col raddoppio de La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, le repliche di Scomparsa su Rai 1, film e serie tv un po’ ovunque. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Scomparsa (21:35 – 23:22), in replica, ha registrato 1.719.000 telespettatori, per uno share del 12,81%. Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale (21:19 – 00:18) ha ottenuto 1.634.000 telespettatori, share 13,70%. Su Rai 2 il Best of di TIM Summer Hits – La musica dell’estate 1.001.000, 8,03%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 840.000 telespettatori, share 6,05%. Su Rai 3 Le ragazze ha ottenuto 707.000, 5,24% Su Rete 4 il film Una festa esagerata è stato visto da un netto di 544.000 telespettatori, share 4,01%. . SuTv8 Italia’s Got Talent – Best of è stato visto da 336.000 telespettatori, share 2,6%. Su La7 Miss Marple ha registrato 303.000 telespettatori, share 2,23% Su Nove Little Big Italy ha registrato 297.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè 2.717.000, 19,28%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.087.000 telespettatori, share 14,80%. Su Rai2 Aspettando TIM Summer Hits – The best of 621.000, 4,34%. Su Rai 3 Blob 463.000, 3,56%; Sapiens – Un solo pianeta 456.000, 3,27%. Su Italia 1 CSI:Miami 751.000, 5,38%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 587.000, 4,28% e nella seconda 694.000, 4,91%. Su La7 In onda ha fatto registrare 771.000 telespettatori, share 5,47%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 514.000 telespettatori, share 3,71%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.978.000 telespettatori, share 20,91% e nel game un netto di 2.738.000, 25,04%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.093.000 telespettatori, share 11,99% e nel game 1.431.000, 13,35%. Su Rai 2 Ciclismo su Pista – Campionati del mondo 520.000, 5,68% e 848.000, 6,55%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 431.000 telespettatori, share 3,58%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 506.000 telespettatori, share 3,94%. Su La7 La7Doc .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha ottenuto nella prima parte 870.000, 18,85% e nella seconda 980.000, 20,05%; la Santa Messa di Papa Francesco per la GMG ha ottenuto 1.296.000, 22,40%, A Sua immagine Speciale 1.700.000, 22,57%; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.390.000, 22,13%. Su Rai 2 I mestieri di Mirko ha registrato 132.000 telespettatori, share 2,12% e 203.000, 2,95%; Un ciclone in convento 266.000, 2,92%. Su Rai 3 il film Piedone l’africano 205.000, 3,81%, O anche no – Estate 133.000, 2,04%, e dopo il Tg3 FuoriLinea Estate 399.000, 4,51% e Il posto giusto 148.000, 1,24%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 606.000 telespettatori, 10,83%, mentre Melaverde ha registrato 1.619.000 telespettatori, share 18,09%. Su Italia 1 Mom ha registrato 162.000 telespettatori, share 2,40%, mentre su Rete 4 I delitti del cuoco 179.000, 2,82%, quindi dopo il Tg Anni ’60 ha segnato 208.000, 1,83%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 93.000 telespettatori, share 3,88%, quindi nel segmento News 93.000, 3,87%; Camera con vista 92.000, 2,29%; il film Il ferroviere 75.000, 1,35%; L’aria che tira – Il diario 97.000, 1,06%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 I soliti ignoti ha registrato 890.000, 8,60%; a seguire Dalla strada al palco ha ottenuto un netto di 1.033.000, 12,20%. Su Rai 2 Nuoto – Campionati Mondiali Paralimpici 2.738.000, 2,67%; Ciclismo: Glasgow Scotland 2023 1.139.000, 12,86%. Su Rai 3 il film L’ultimo lupo ha registrato 528.000, 5,63%; Kilimangiaro Collection 447.000, 5,24%; TGR- Giostra della Quintana 391.000, 4,54%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.281.000, 19,05%, Beautiful 2.022.000 telespettatori, share 17,34%, Terra Amara 2.087.000, 18,96%, Un altro domani 1.286.000, 14,12%; La ragazza e l’ufficiale 891.000, 10,50%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 332.000 telespettatori, 2,79%, il film Blue Crush 2 un netto di 319.000, 3,31%; il film Z la formica un netto di 217.000, 2,57%. Su Rete 4 Lucky Luke ha registrato un netto di 235.000 telespettatori, 2,29% di share e 169.000, 1,98%; il film Cavalca vaquero! un netto di 245.000, 2,86%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ottiene 286.000 telespettatori, share 2,52%; il film Il giovane Hitler 220.000, 2,56%; La7 Doc 164.000, 1,60%.

Ascolti tv Seconda serata

