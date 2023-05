Gli ascolti tv di una domenica particolarmente festiva, tra i consueti appuntamenti del pomeriggio e la prima serata tra film e fiction. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie La sposa, in replica, ha registrato 2.706.000 telespettatori, per uno share del 15,88%. Su Canale 5 Lo show dei Record Remix ha ottenuto 1.866.000 telespettatori, share 12,06%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.235.000 telespettatori, share 7,04%, nel programma 2.307.000, 12,41%, e nel segmento Il Tavolo 1.650.000, 11,23%. Su Rai 2 Crossword Mysteries: Proposta con omicidio 880.000, 4,75%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha ottenuto 1.245.000 telespettatori, share 7,68%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 594.000 telespettatori, share 4,24%. Su La7 il doc Carlo, il nuovo Re ha registrato un netto di 358.000 telespettatori, share 2,02%. SuTv8 il film Blackfight è stato visto da 390.000 telespettatori, share 2,23%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 369.000 telespettatori, share 2,04%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.344.000, 23,34%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.745.000 telespettatori, share 14,83%. Su Italia 1 NCIS .000, %. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 713.000, 3,89% e nella seconda 640.000, 3,42%. Su La7 In onda ha fatto registrare 616.000 telespettatori, share 3,32%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 476.000 telespettatori, share 2,57%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.651.000 telespettatori, share 19,89% e nel game un netto di 3.616.000, 23,83%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.895.000 telespettatori, share 14,78% e nel game 2.653.000, 17,82%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 658.000, 5,12% e nel segmento Tempi Supplementari 548.000, share 3,65%, mentre SWAT un netto di 641.000, 3,77%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 399.000 telespettatori, share 2,46%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 695.000 telespettatori, share 4,01%. Su La7 il film La patata bollente 152.000, 1,12%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.389.000, 23,91%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.434.000, 21,40%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.982.000, 23,05%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 286.000 telespettatori, share 3,98%, e nel programma 470.000, 4,65%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 180.000, 3,26%, Mi manda Rai Tre 283.000, 4,40%, O anche no 152.000, 2,20%, Timeline 138.000, 1,99%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 437.000, 4,23% e Il posto giusto 212.000, 1,46%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 874.000 telespettatori, 12,77%, mentre Melaverde ha registrato 2.086.000 telespettatori, share 19,67%. Su Italia 1 Mom ha registrato 223.000 telespettatori, share 3,06%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 216.000, 3,05%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato un netto di 307.000, 2,23%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 148.000 telespettatori, share 3,03%, quindi nel segmento News 105.000, 3,84% e nel Dibattito 142.000, 2,46%; L’ingrediente perfetto 115.000, 1,67%, L’aria che tira – Il diario 139.000, 1,17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.146.000, 15,34%, nella prima parte 2.554.000, 19,22%, nella seconda 2.086.000, 17,92% e nella terza 1.587.000, 14,18%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.754.000, 15,04%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 515.000, 3,80%; Domenica Dribbling 466.000, 4,16%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 803.000, 6,32%, e nel segmento Il mondo che verrà 655.000, 5,74%; quindi Rebus 669.000, 6,06%; Kilimangiaro Collection 727.000, 5,87%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.311.000, 15,84%, Beautiful 2.056.000 telespettatori, share 15,02%, Terra Amara 2.146.000, 17,37%, Verissimo ha registrato 2.256.000, 20,47% e nei Giri di Valzer 2.144.000, 18,09%. Su Italia 1 il film Ruby Red ha registrato un netto di 286.000 telespettatori, 2,35%, Due uomini e mezzo 226.000, 1,91%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 158.000 telespettatori, 1,34% di share, mentre il film Una storia del West un netto di 415.000, 3,53%. Su La7 Ginnastica Ritmica – Campionato italiano a squadre ottiene 134.000 telespettatori, share 1,10%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 426.000 telespettatori, share 5,38%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 811.000 telespettatori, share 8,48%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 573.000 telespettatori, share 7,53%. Su Italia 1 Pressing 448.000, 8,25%. Su La7 il doc Elisabetta segreta 268.000, 2,63%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.721.000, 25,28%; ore 20:00 4.018.000, 23,14%.

3.721.000, 25,28%; 4.018.000, 23,14%. Tg2 ore 13:00 1.177.000, 8,28%; ore 20:30 1.120.000, 6,10%.

1.177.000, 8,28%; 1.120.000, 6,10%. Tg3 ore 14:30 1.511.000, 11,01%; ore 19:00 1.512.000, 10,55%.

1.511.000, 11,01%; 1.512.000, 10,55%. Tg5 ore 13:00 2.857.000, 19,94%; ore 20:00 3.723.000, 21,19%.

2.857.000, 19,94%; 3.723.000, 21,19%. Studio Aperto ore 12:25 923.000, 7,77%; ore 18:30 449.000, 3,59%.

923.000, 7,77%; 449.000, 3,59%. Tg4 ore 12.00 266.000, 2,85%; ore 18:55 469.000, 3,23%.

266.000, 2,85%; 469.000, 3,23%. Tg La7 ore 13:30 411.000, 2,81%; ore 20:00 788.000, 4,49%.

Dati AUDITEL™