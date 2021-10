Una domenica di seggi aperti e di silenzio elettorale, con la sfida pomeridiana tra Rai 1 e Canale 5 sempre molto accesa, il debutto di Citofonare Rai 2 al mattino e il prime time che vede il ritorno di Che Tempo Che Fa su Rai 3, contro I bastardi di Pizzofalcone, eccezionalmente alla domenica per dare spazio a Porta a Porta nel prime time del lunedì post-Elezioni, e contro Scherzi a Parte. Senza Da Grande di Cattelan e con la fiction in prima serata, Rai 1 riconquista la vetta registrando 4 mln di telespettatori contro i 2,9 di Canale 5. Terza piazza per Che Tempo Che Fa che alla prima puntata stagionale registra nel programma 2,3 mln. Riesce ad essere (quasi sempre) competitiva anche Italia 1 che arriva al quarto posto con un classico come La Mummia.

Prime Time

Su Rai 1 La serie I bastardi di Pizzofalcone , eccezionalmente alla domenica, ha registrato 3.994.000 telespettatori, share 19,13%.

924.000, 3,94%. ha registrato 798.000 telespettatori, share 3,61%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa, prima puntata (recensione), nella presentazione ha registrato 1.497.000 telespettatori, share 6,97%, nel programma 2.277.000, 9,81% e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.479.000, 7,65%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.578.000 telespettatori, share 19,82%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.387.000 telespettatori, share 15,65% e nel game un netto di 3.524.000, 19,28%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.524.000 telespettatori, share 22,86%. Santa Messa 1.710.000, 20,10%. Angelus 2.259.000, 21,21%. Linea Verde un netto di 2.983.000, 21,90%.

ha ottenuto 221.000 telespettatori, share 2,60%. Dopo il Tg 184.000, 1,25%. Su La7 Omnibus ha registrato 138.000 telespettatori, share 2,58%, nel segmento News 88.000, 3,04% e nel Dibattito 136.000, 2,11%. Camera con vista 96.000, 1,27%. L’ingrediente perfetto 89.000, 1,06%. L’Aria che tira – Il diario 95.000, 0,77%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.499.000, 16,35% e nella seconda 2.015.000, 14,79%. Da noi… a ruota libera 1.730.000, 13,11%.

maschile ha registrato 1.326.000 telespettatori, share 9,95%. Su Rai 3 Il film La guerra dei Roses 616.000, 4,37%. Kilimangiaro Collection ha registrato 869.000 telespettatori, share 6,51%.

ha registrato un netto di 306.000 telespettatori, 2,13% di share. Il film un netto di 329.000, 2,48%. Su La7 Il film Scent of a woman ha registrato 203.000 telespettatori, share 1,45%. Ghost Whisperer 144.000, 1,12%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 749.000 telespettatori, share 8,56%.

ha registrato 434.000 telespettatori, share 5,06%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 689.000 telespettatori, share 5,62% e nel programma 372.000, 6,81%.

nel segmento Highlights 689.000 telespettatori, share 5,62% e nel programma 372.000, 6,81%. Su Rete 4 Il film The blind side ha registrato un netto di 164.000 telespettatori, share 3,33%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.184.000, 26,34%; ore 20:00 4.826.000, 22,77%.

356.000, 3,24%; 560.000, 3,28%. Tg La7 ore 13:30 365.000, 2,31%; ore 20:00 766.000, 3,57%.

