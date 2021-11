Gli ascolti tv della domenica, tra fiction e approfondimenti. Al comando c’è l’ultimo appuntamento di Cuori che conclude la sua corsa toccando il 20% (ci sarà un seguito?) alle spalle la parte centrale di Che tempo che fa su Rai 3, puntata che ha avuto per ospite la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. All together now non si schioda dall 11%, pur rimanendo stabile non riesce a crescere, bene Jurassic World su Italia 1 mentre l’approfondimento di prima serata Controcorrente segna il 4.4% di share.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Cuori, ultima puntata, ha registrato un netto di 4.341.000 telespettatori, share 20.1%.

Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 932.000, 3.8%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 822.000 telespettatori, share 3.54%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.733.000 telespettatori, share 7.63%, nel programma 2.795.000, 11.6% e nel segmento Il Tavolo 1.993.000, 10.3%.

Su Canale 5 All Together Now ha registrato un netto di 2.260.000 telespettatori, share 11.5%.

Su Italia 1 Il film Jurassic World: Il regno distrutto ha registrato un netto di 1.239.000 telespettatori, share 6%.

Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 803.000 telespettatori, share 4.4%.

Su La7 Atlantide presenta JFK Revisited: tutta la verità sul complotto ha registrato un netto di 502.000 telespettatori, share 2.4%.

Su Tv8 MasterChef Italia è stato visto da 479.000 telespettatori, share 2.6%.

Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo: Abbiamo fatto 30 ha registrato 320.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.978.000 telespettatori, share 20.60%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.129.000 telespettatori, share 12.94%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.265.000 telespettatori, share 5.29%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.001.000 telespettatori, share 4.23% e 1.047.000, 4.32%.

Su La7 In onda ha registrato 800.000 telespettatori, share 3.31%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 443.000 telespettatori, share 1.9%.

Su Nove Little Big Italy ha registrato 406.000 telespettatori, share 1.7%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.227.000 telespettatori, share 17.32% e nel game un netto di 4.221.000, 20.39%.

Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 947.000 telespettatori, share 5.02%. Squadra Speciale Cobra 11 un netto di 688.000, 3.12%.

Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.446.000 telespettatori, share 13.35% e nel game un netto di 3.274.000, 16.08%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 623.000 telespettatori, share 2.87%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 865.000 telespettatori, share 3.87%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.616.000 telespettatori, share 22.70%. Santa Messa 1.962.000, 21.77%. Angelus 2.537.000, 22.29%. Linea Verde 3.405.000, 23.30%.

Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato 514.000 telespettatori, share 4.31%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 369.000, 5.87%. Mi manda RaiTre 420.000, 5.27%. Le parole per dirlo 294.000, 3.53%. Dopo il TG Radici L'altra faccia dell'immigrazione 613.000, 3.74%.

Su Canale 5 Santa Messa 1.137.000, 13.61%. Melaverde ha registrato 2.140.000 telespettatori, share 17.07%.

Su Italia 1 Drive Up ha registrato 221.000 telespettatori, share 2%.

Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 255.000 telespettatori, share 2.86%. Dopo il Tg Poirot 343.000, 2.13%.

ha ottenuto 255.000 telespettatori, share 2.86%. Dopo il Tg 343.000, 2.13%. Su La7 Omnibus ha registrato 176.000 telespettatori, share 3.14%, nel segmento News 93.000, 3.59% e nel Dibattito 196.000, 2.83%. Camera con vista 166.000, 1.98%. L’ingrediente perfetto 93.000, 1.04%. L’Aria che tira – Diario 112.000, 0.76%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 3.340.000, 19.97% e nella seconda 3.147.000, 19.75%. Da noi… a ruota libera 2.526.000, 15.10%.

Su Rai 2 Mompracem – L'isola dei documentari ha registrato 394.000 telespettatori, share 2.51%.

Su Rai 3 Mezz'ora in più 1.300.000, 7.93%. Mezz'ora in più – Il mondo che verrà 879.000, 5.57%. Rebus 876.000, 5.65%. Kilimangiaro ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 6.96%.

Su Canale 5 L'arca di Noè 2.699.000, 16.01%. Amici di Maria De Filippi ha registrato 3.196.000 telespettatori, share 19.54%. Verissimo 2.472.000, 15.84% e nei giri di valzer 2.519 .000, 14.68%.

Su Italia 1 Lucifer ha registrato 373.000 telespettatori, 2.26%; 358.000, 2.24%; 407.000, 2.63% e 410.000, 2.49%.

Su Rete 4 Il film I tre giorni del Condor ha registrato un netto di 491.000 telespettatori, 3.06% di share. Il film La mano vendicatrice un netto di 676.000, 4.02%.

Su La7 Non è l'Arena ha registrato 328.000 telespettatori, share 2.04%. Il film La patata bollente 239.000, 1.30%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 639.000 telespettatori, share 6.47%.

Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 1.055.000 telespettatori, share 8.42%. L'altra DS 285.000, 4.64%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 615.000 telespettatori, share 6.42%.

Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 644.000 telespettatori, share 5.52% e nel programma 453.000, 7.46%.

Su Rete 4 Confessione reporter ha registrato un netto di 273.000 telespettatori, share 5%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.850.000, 28.79%; ore 20:00 5.146.000, 22.78%.

Tg2 ore 13:00 1.837.000, 11.49%; ore 20:30 1.340.000, 5.63%.

Tg3 ore 14:30 2.025.000, 12.03%; ore 19:00 2.366.000, 12.03%.

Tg5 ore 13:00 3.020.000, 18.90%; ore 20:00 4.199.000, 18.45%.

Studio Aperto ore 12:25 1.123.000, 8.15%; ore 18:30 901.000, 5.02%.

Tg4 ore 12.00 318.000, 2.69%; ore 18:55 762.000, 3.85%.

Tg La7 ore 13:30 . 442.000, 2.63%; ore 20:00 851.000, 3.75%.

Dati AUDITEL™