Gli ascolti tv di domenica 27 novembre, invasa dai match dei Mondiali in Qatar 2022 su Rai 1, mentre altrove si mantiene il palinsesto piuttosto invariato. Ma diamo un’occhiata ai dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il match Spagna – Germania ha registrato un netto di 7.634.000 telespettatori, per uno share del 34.71%, e a seguire Il circolo dei Mondiali 1.778.000, 9.58%; su Canale 5 il film Dopo il matrimonio ha ottenuto un netto di 1.941.000 telespettatori, share 10.42%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.769.000 telespettatori, share 8.30%, nel programma 2.454.000, 11.29% e nel segmento Il tavolo 1.793.000, 12.46%. Su Rai 2 la serie NCIS: Los Angeles 970.000, 4.30% e 1.140.000, 5.65 mentre Bull 887.000, 5.54% e 794.000, 7.20%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha ottenuto nella presentazione 729.000, 3.33% e nel programma un netto di 1.614.000 telespettatori, share 8.44%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 635.000 telespettatori, share 4.49% mentre su La7 Non è l’Arena ha registrato nella presentazione 835.000, 6.96% e nel programma 780.000 telespettatori, share 6.96%. Su Tv8 Il film Every Breath You Take è stato visto da 158.000 telespettatori, share 0.88%. Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso ha registrato 407.000 telespettatori, share 2.16%. Su Sky Uno Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 359.000 telespettatori.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.998.000 telespettatori, share 13.60%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella presentazione 716.000, 3.27% e nel programma 836.000, 3.78%. Su La7 In onda ha fatto registrare 746.000 telespettatori, share 3.39%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 440.000 telespettatori, share 2% e su Nove Little Big Italy ha registrato 279.000 telespettatori, share 1.27%.

Ascolti Preserale

Nel preserale su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.763.000 telespettatori, share 16.86% e nel game un netto di 3.613.000, 20.22%. Su Rai 2 la serie Le indagini di Hailey Dean 837.000, share 4.38%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 566.000 telespettatori, share 2.91%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 686.000 telespettatori, share 3.24%. Su La7 Tutte le donne della mia vita 272.000, 1.65%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 speciale ha registrato un netto di 1.445.000, 25.27%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.606.000, 19.70%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.218.000, 20.80%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 3.045.000, 22.50%. Su Rai 2 il match Giappone – Costa Rica ha registrato un netto di 1.903.000, 18.89%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 171.000, 3.18%, Mi manda Rai Tre 293.000, 4.47%, Timeline 196.000, 2.84%, e dopo il Tg3 Mediterraneo 411.000, 3.27% e 100 Opere d’arte tornano a casa 444.000, 2.97%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.035.000 telespettatori, 15.24%, mentre Melaverde ha registrato 1.838.000 telespettatori, share 16%. Su Italia 1 l’episodio di Big Bang Theory prima del tg ha registrato 182.000 telespettatori, share 2.16%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 305.000, 3.95%, quindi dopo il Tg il film tv La battaglia di Midway ha segnato un netto di 300.000, 2.06%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 157.000 telespettatori, share 3.38%, quindi nel segmento News 79.000, 3.44% e nel Dibattito 168.000, 2.93%; L’ingrediente perfetto 108.000, 1.59%, Mica Pizza e Fichi 97.000, 1.26%, L’Aria Che Tira Diario 140.000, 1.22%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il match Belgio – Marocco ha registrato un netto di 3.876.000, 26.42%; a seguire il match Croazia – Canada ha ottenuto un netto di 3.925.000, 26.58%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 952.000, 6.28%. Vorrei dirti che… 674.000, 4.70%; la serie Le indagini di Hailey Dean un netto di 633.000, 4.11%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.276.000, 8.83%, e nel segmento Il mondo che verrà 1.020.000, 7.78%; quindi Rebus 907.000, 6.93%; Kilimangiaro nella presentazione 878.000, 6.42% e nel segmento Un nuovo viaggio 934.000, 6.51% e nel programma un netto di 1.382.000, 8.96%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.902.000, 19%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 3.330.000 telespettatori, share 22.77%, mentre Verissimo ha registrato nella prima parte 3.076.000, 23.27%, nella seconda 2.817.000, 18.61%. Su Italia 1 il film Lost in space ha registrato un netto di 374.000 telespettatori, 2.68% e Modern Family prima del TG 275.000, 1.83%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 327.000 telespettatori, 2.41% di share, mentre il film Il tenente dinamite un netto di 485.000, 3.31%. Su La7 Bell’Italia in viaggio 229.000, 1.53%, Atlantide ottiene 232.000 telespettatori, share 1.77%, quindi il doc Jackie Without Jack 307.000, 2.24%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Bobo Tv 894.000, %; Speciale Tg1 ha ottenuto 691.000 telespettatori, share 6.23%. Su Rai 2 Check-Up ha registrato 283.000 telespettatori, share 4.60%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 647.000 telespettatori, share 9%. Su Canale 5 Il film Big Eyes un netto di 280.000, 6.45%. Su Italia 1 il film Split un netto di 470.000, 8.53%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.564.000, 29.84%; ore 19:20 3.182.000, 17.59%.

4.564.000, 29.84%; 3.182.000, 17.59%. Tg2 ore 13:00 2.746.000, 18.97%; ore 20:30 1.428.000, 6.52%.

Tg3 ore 14:30 1.855.000, 12.32%; ore 19:00 2.991.000, 17.33%.

1.855.000, 12.32%; 2.991.000, 17.33%. Tg5 ore 13:00 3.143.000, 21.79%; ore 20:00 4.185.000, 19.63%.

Studio Aperto ore 12:25 924.000, 7.36%; ore 18:30 758.000, 4.51%.

924.000, 7.36%; 758.000, 4.51%. Tg4 ore 12.00 390.000, 3.66%; ore 18:55 898.000, 5.10%.

Tg La7 ore 13:30 . 459.000, 3.01%; ore 20:00 775.000, 3.64%.

