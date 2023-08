Gli ascolti tv della domenica, con le repliche de L’Allieva su Rai 1, le nuove puntate de La ragazza e l’ufficiale su Canale 5 e i Mondiali di Atletica 2023 a Budapest. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie L’allieva, in replica, ha registrato 1.427.000 telespettatori, per uno share del 9.86% e 1.218.000, 10.30% (media di 1.316.000, 10.1%). Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto un netto di 1.605.000 telespettatori, share 13.26%. Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 2023 1.721.000, 11.85%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 799.000 telespettatori, share 5.66%. Su Rai 3 Le ragazze ha ottenuto 730.000, 5.62% Su Rete 4 il film Caccia al tesoro è stato visto da 456.000 telespettatori, share 3.39%. Su La7 Miss Marple ha registrato 203.000 telespettatori, share 2.15%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of è stata vista da 379.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 314.000 telespettatori, share 2.18%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè 2.191.000, 14.57%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.297.000 telespettatori, share 15.24% e 2.416.000 16.02%. Su Rai 3 Blob 553.000, 3.92%; Sapiens Files 551.000, 3.69%. Su Italia 1 NCIS 797.000, 5.33%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 638.000, 4.30% e nella seconda 650.000, 4.33%. Su La7 In onda ha fatto registrare 804.000 telespettatori, share 5.33%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 332.000 telespettatori, share 2.23%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.910.000 telespettatori, share 18.29% e nel game un netto di 2.955.000, 24.52%, mentre su Canale 5 The Wall Weekend ha registrato nel segmento I protagonisti 1.070.000 telespettatori, share 10.55% e nel game un netto di 1.546.000, 13.04%. Su Rai 2 Mondiali Budapest 2023 un netto di 869.000, 6.38%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 438.000 telespettatori, share 3.28%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 526.000 telespettatori, share 3.75%. Su La7 il film In good company 141.000, 1.39%. Su Tv8 F1 GP Olanda, Gara in differita 409.000, 3.24%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha ottenuto 834.000, 18.01% nella prima parte e 864.000, 17.77% nella seconda; Azzurro – Storie di mare 998.000, 18.21%; la Santa Messa ha ottenuto 1.376.000, 19.88%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.831.000, 20.59%; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con 2.528.000, 21.70%. Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 2023 ha registrato 341.000 telespettatori, share 8.77%; il match Italia – Repubblica Dominicana per i Mondiali di Basket 602.000, 9.13%; Un ciclone in convento 301.000 2.98%. Su Rai 3 Caterina Caselli – Una vita, 100 vite 195.000, 3.62%, O anche no – Estate 172.000, 2.40%, e dopo il Tg3 Fuori Linea Estate 541.000, 5.58% e Il posto giusto 211.000, 1.68%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 813.000 telespettatori, 13.88%, mentre Melaverde ha registrato 1.710.000 telespettatori, share 17.28%. Su Italia 1 l’episodio di Mom prima del TG ha registrato 246.000 telespettatori, share 2.74%, mentre su Rete 4 I delitti del cuoco 143.000, 2.06%, quindi dopo il Tg il film tv Assassinio a bordo ha segnato un netto di 194.000, 1.64%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato nel segmento News 71.000, 3.17%; il film È arrivato mio fratello 86.000, 1.62%; La7 Doc – Climate Crisis 74.000, 1.07%; L’aria che tira – Il diario 125.000, 1.17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il film Pane, amore e gelosia ha registrato un netto di 1.188.000, 11.07%; a seguire Dalla strada al palco ha ottenuto 1.222.000, 12.98%. Su Rai 2 Wild Italy Predatori 566.000, 5.13% e 704.000, 6.80%; Il Ranger 511.000, 5.49%; Da Aosta ai 4mila 244.000, 2.59%. Su Rai 3 il film Judy ha registrato .000, %; Kilimangiaro Collection 630.000, 6.55%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.392.000, 19.47%, Beautiful 2.130.000 telespettatori, share 19.10%, Terra Amara 2.159.000, 19.89%, il film Il curioso caso di Benjamin Button un netto di 925.000, 9.76%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato un netto di 415.000 telespettatori, 3.67%, il film Honey 2 un netto di 264.000, 2.64%; Due uomini e mezzo un netto di 232.000, 2.37%. Su Rete 4 il doc Coste ha registrato 199.000 telespettatori, 1.82% di share; Padri e figli 266.000, 2.72%; il film Il californiano un netto di 257.000, 2.61%. Su La7 il film Il giocatore 277.000, 2.67%; La7 Doc 227.000, 2.45%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 il doc Gianni Agnelli, in arte L’Avvocato ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Station 19 .000, %.Su Rete 4 il film La grande bellezza .000, %. Su Italia 1 la serie Law & Order: Special Victims Unit .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

