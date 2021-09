Seconda e ultima puntata per Da Grande di Alessandro Cattelan, nel prime time di Rai 1 questa volta senza grandi eventi sportivi in chiaro a disturbare la serata, come la finale degli Europei di Pallavolo della settimana scorsa evocata nella lettura dei dati Auditel. Gli ascolti tv vedono di nuovo Scherzi a parte superare per teste Da Grande, con 2,1 mln di Rai 1 contro i 3 mln di Canale 5, mentre sul fronte share il programma di Rai 1 resta sul 12%, ben al di sotto delle attese della vigilia e anche degli auspici del direttore di Rai 1 Coletta dopo la prima puntata. Bene le serie di Rai 2 e di Italia 1, mentre Masterchef in chiaro su Tv8 sfiora Atlantide. Una domenica di fuoco per gli ascolti tv, in ogni caso.

Prime Time

Su Rai 1 Da grande , seconda e ultima puntata, ha registrato un netto di 2.196.000 telespettatori, share 12,02%.

, seconda e ultima puntata, ha registrato un netto di 2.196.000 telespettatori, share 12,02%. Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 1.232.000, 5,49%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 1.283.000 telespettatori, share 6%.

1.232.000, 5,49%. ha registrato 1.283.000 telespettatori, share 6%. Su Rai 3 Il film Il ponte delle spie ha registrato 1.116.000 telespettatori, share 5,20%.

ha registrato 1.116.000 telespettatori, share 5,20%. Su Canale 5 Scherzi a parte ha registrato 3.043.000 telespettatori, share 17,28%.

ha registrato 3.043.000 telespettatori, share 17,28%. Su Italia 1 Il film San Andreas ha registrato un netto di 1.295.000 telespettatori, share 6,46%.

ha registrato un netto di 1.295.000 telespettatori, share 6,46%. Su Rete 4 Controcorrente prima serata ha registrato 696.000 telespettatori, share 3,68%.

ha registrato 696.000 telespettatori, share 3,68%. Su La7 Atlantide ha registrato 532.000 telespettatori, share 2,56% e nel segmento in seconda serata 314.000, 3,20%.

ha registrato 532.000 telespettatori, share 2,56% e nel segmento in seconda serata 314.000, 3,20%. Su Tv8 MasterChef Italia è stato visto da 503.000 telespettatori, share 2,8%.

è stato visto da 503.000 telespettatori, share 2,8%. Su Nove Il film Pearl Harbor ha registrato 314.000 telespettatori, share 2%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.603.000 telespettatori, share 20,81%.

ha registrato 4.603.000 telespettatori, share 20,81%. Su Rai 3 Blob .000, %. Presentazione Speciale Frontiere – L’Angela sopra Berlino ha registrato 653.000 telespettatori, share 3,10%.

.000, %. ha registrato 653.000 telespettatori, share 3,10%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.395.000 telespettatori, share 15,30%.

ha registrato 3.395.000 telespettatori, share 15,30%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.063.000 telespettatori, share 4,88%.

ha registrato 1.063.000 telespettatori, share 4,88%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 949.000 telespettatori, share 4,42% e 955.000, 4,28%.

ha registrato 949.000 telespettatori, share 4,42% e 955.000, 4,28%. Su La7 In onda ha registrato 915.000 telespettatori, share 4,17%.

ha registrato 915.000 telespettatori, share 4,17%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 589.000 telespettatori, share 2,7%.

ha registrato 589.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 332.000 telespettatori, share 2,56%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.748.000 telespettatori, share 17,69% e nel game un netto di 3.846.000, 21,31%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.748.000 telespettatori, share 17,69% e nel game un netto di 3.846.000, 21,31%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 596.000 telespettatori, share 3,76%. FBI un netto di 702.000, 3,53%.

ha registrato 596.000 telespettatori, share 3,76%. un netto di 702.000, 3,53%. Su Canale 5 Caduta Libera – Il weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.697.000 telespettatori, share 11,35% e nel game un netto di 2.366.000, 13,42%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.697.000 telespettatori, share 11,35% e nel game un netto di 2.366.000, 13,42%. Su Italia 1 CSI ha registrato 485.000 telespettatori, share 2,52%.

ha registrato 485.000 telespettatori, share 2,52%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 765.000 telespettatori, share 3,80%.

ha registrato 765.000 telespettatori, share 3,80%. Su La7 Il film Scoprendo Forrester ha registrato 209.000 telespettatori, share 1,40%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato un netto di 1.444.000 telespettatori, share 22,20%. Santa Messa 1.597.000, 18,90%. Angelus 2.017.000, 19,05%. Linea Verde un netto di 2.721.000, 19,09%.

ha totalizzato un netto di 1.444.000 telespettatori, share 22,20%. 1.597.000, 18,90%. 2.017.000, 19,05%. un netto di 2.721.000, 19,09%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 433.000 telespettatori, share 3,94%.

ha registrato 433.000 telespettatori, share 3,94%. Su Rai 3 Agorà Weekend 244.000, 4,13%. TGR Speciale Raduno Bersaglieri 363.000, 5,28%. Dopo il TG Speciale Premio Biagio Agnes ha registrato 435.000, 3,19%. Radici L’altra faccia dell’immigrazione 367.000, 2,32%.

244.000, 4,13%. 363.000, 5,28%. Dopo il TG ha registrato 435.000, 3,19%. 367.000, 2,32%. Su Canale 5 Santa Messa 999.000, 13,38%. Melaverde ha registrato 1.923.000 telespettatori, share 15,75%.

999.000, 13,38%. ha registrato 1.923.000 telespettatori, share 15,75%. Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 229.000 telespettatori, share 2,30%.

ha registrato 229.000 telespettatori, share 2,30%. Su Rete 4 I delitti del cuoco ha ottenuto 154.000 telespettatori, share 1,81%. Dopo il Tg Poirot 263.000, 1,70%.

ha ottenuto 154.000 telespettatori, share 1,81%. Dopo il Tg 263.000, 1,70%. Su La7 Omnibus ha registrato 131.000 telespettatori, share 2,50%, nel segmento News 69.000, 2,53% e nel Dibattito 139.000, 2,22%. Camera con vista 124.000, 1,62%. L’ingrediente perfetto 137.000, 1,05%. L’aria che tira – Il diario 103.000, 1,22%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.219.000, 14,01% e nella seconda 1.856.000, 13,17%. Da noi… a ruota libera 1.606.000, 11,93%.

ha registrato nella prima parte 2.219.000, 14,01% e nella seconda 1.856.000, 13,17%. 1.606.000, 11,93%. Su Rai 2 Ciclismo: Europei su Strada 2021 – Prova in linea Maschile ha registrato 1.373.000 telespettatori, share 10,07%.

ha registrato 1.373.000 telespettatori, share 10,07%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 794.000, 5,31%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 602.000, 4,32%. Kilimangiaro Collection ha registrato 825.000 telespettatori, share 6,07%.

794.000, 5,31%. 602.000, 4,32%. ha registrato 825.000 telespettatori, share 6,07%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.153.000, 12%. Amici di Maria De Filippi ha registrato 2.467.000 telespettatori, share 16,50%. Verissimo 2.312.000, 18,01% e nei Giri di Valzer 2.184.000, 15,76%.

2.153.000, 12%. ha registrato 2.467.000 telespettatori, share 16,50%. 2.312.000, 18,01% e nei Giri di Valzer 2.184.000, 15,76%. Su Italia 1 Lucifer ha registrato 298.000 telespettatori, 1,93%. Walker 226.000, 1,73%.

ha registrato 298.000 telespettatori, 1,93%. 226.000, 1,73%. Su Rete 4 Il film Il Bounty ha registrato un netto di 356.000 telespettatori, 2,48% di share. Il film I senza legge un netto di 571.000, 4,20%.

ha registrato un netto di 356.000 telespettatori, 2,48% di share. Il film un netto di 571.000, 4,20%. Su La7 Il film Un padre in prestito ha registrato 168.000 telespettatori, share 1,12%. La7 Doc 112.000, 0,84%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 368.000 telespettatori, share 6,63%.

ha registrato 368.000 telespettatori, share 6,63%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 1134.000 telespettatori, share 5,97% e nel programma 1214.000, 9,97%. L’Altra DS 309.000, 5,32%.

ha registrato nella presentazione 1134.000 telespettatori, share 5,97% e nel programma 1214.000, 9,97%. 309.000, 5,32%. Su Rai 3 Speciale Frontiere – L’Angela sopra Berlino 465.000, 3,10%. Tg3 Mondo ha registrato 283.000 telespettatori, share 2,95%.

465.000, 3,10%. ha registrato 283.000 telespettatori, share 2,95%. Su Italia 1 Pressing ha registrato negli Highlights 508.000 telespettatori, share 4,06% e nel programma 335.000, 5,89%.

ha registrato negli Highlights 508.000 telespettatori, share 4,06% e nel programma 335.000, 5,89%. Su Rete 4 Il film Unbroken ha registrato un netto di 167.000 telespettatori, share 3,33%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.755.000, 23,06%; ore 20:00 4.929.000, 24,20%.

3.755.000, 23,06%; 4.929.000, 24,20%. Tg2 ore 13:00 1.284.000, 8,41%; ore 20:30 1.461.000, 6,76%.

1.284.000, 8,41%; 1.461.000, 6,76%. Tg3 ore 14:30 1.437.000, 9,05%; ore 19:00 1.678.000, 9,96%.

1.437.000, 9,05%; 1.678.000, 9,96%. Tg5 ore 13:00 2.660.000, 17,20%; ore 20:00 3.780.000, 18,35%.

2.660.000, 17,20%; 3.780.000, 18,35%. Studio Aperto ore 12:25 1.209.000, 8,95%; ore 18:30 582.000, 3,98%.

1.209.000, 8,95%; 582.000, 3,98%. Tg4 ore 12.00 337.000, 3,01%; ore 18:55 506.000, 2,98%.

337.000, 3,01%; 506.000, 2,98%. Tg La7 ore 13:30 418.000, 2,57%; ore 20:00 848.000, 4,12%.

Dati AUDITEL™