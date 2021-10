Ascolti tv domenica 24 ottobre 2021: Cuore, Scherzi a parte e Che tempo che fa

Gli ascolti tv della domenica, la penultima del mese di ottobre. Le generaliste subiscono parzialmente il big match della serie A Inter – Juventus disputata alle 20:30 e trasmessa su DAZN e Sky. Cuori alla seconda puntata cala di qualche punto percentuale ma riesce comunque a vincere la serata contro La notte di Scherzi a parte, un pot-pourri degli scherzi più divertenti di questa stagione. Che tempo che fa non è più a doppia cifra nonostante ospiti di livello ieri sera (citiamo Ed Sheeran, citiamo Penelope Cruz e citiamo pure Pedro Almodovar). Da segnalare Masterchef Italia su Tv8 in replica al 2.6%, mentre al pomeriggio Domenica IN mette a segno un 17.07% e un 16.35% contro il 19.90% netto di Amici, su Canale 5.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Cuori ha registrato un netto di 3.849.000 telespettatori, share 18.5%.

965.000, 4.02%. ha registrato 921.000 telespettatori, share 4.04%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.451.000 telespettatori, share 6.55%, nel programma 2.176.000, 9.15% e nel segmento Il Tavolo 1.418.000, 7.34%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.729.000 telespettatori, share 19.82%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.912.000 telespettatori, share 17.01% e nel game un netto di 3.927.000, 19.86%.

Ascolti tv Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.589.000 telespettatori, share 23.39%. Santa Messa 1.810.000, 20.33%. Angelus 2.310.000, 21.01%. Linea Verde 3.231.000, 22.84%.

Ascolti tv Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.712.000, 17.07% e nella seconda 2.308.000, 16.35%. Da noi… a ruota libera 1.898.000, 13.04%.

Ascolti Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 499.000 telespettatori, share 5.35%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.298.000, 26.05%; ore 20:00 4.876.000, 22.23%.

Dati AUDITEL™