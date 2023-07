Gli ascolti tv di una domenica estiva torrida (anzi, sempre più torrida), ma con qualche prima tv, come il docu-film su Raul Gardini a 30 anni dal suo suicidio. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il docufilm Raul Gardini (recensione) ha registrato 1.484.000 telespettatori, per uno share dell’11,55%. Su Canale 5 il film Bold Pilot – Leggenda di un campione ha ottenuto un netto di 1.428.000 telespettatori, share 11,97%. Su Rai 2 la terza serata di TIM Summer Hits – La musica dell’estate 1.275.000, 10,95%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 928.000 telespettatori, share 7,08%. Su Rai 3 Le ragazze ha ottenuto 588.000, 4,86% Su Rete 4 il film Vacanze ai Caraibi è stato visto da 461.000 telespettatori, share 3,77%. SuTv8 Italia’s Got Talent – Best of è stata vista da 347.000 telespettatori, share 2,9%. Su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato 296.000 telespettatori, share 2,3%. Su La7 Yellowstone ha registrato 165.000 telespettatori, share 1,67%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè 2.675.000, 20,05%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.145.000 telespettatori, share 16,07%. Su Rai 3 Blob 589.000, 4,7%; Sapiens – Un solo pianeta 508.000, 3,84%. Su Italia 1 NCIS 969.000, 7,35%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 503.000, 3,90% e nella seconda 572.000, 4,23%. Su La7 In onda ha fatto registrare 740.000 telespettatori, share 5,56%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 400.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 230.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.010.000 telespettatori, share 20,04% e nel game un netto di 2.785.000, 25,16%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.148.000 telespettatori, share 11,93% e nel game un netto di 1.624.000, 14,95%. Su Rai 2 NCIS New Orleans 368.000, 2,99%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 446.000 telespettatori, share 3,76%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 542.000 telespettatori, share 4,36%. Su La7 La7Doc 115.000, 1,07%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha ottenuto un netto di 804.000, 18,51%; la Santa Messa ha ottenuto 1.286.000, 23,28%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.827.000, 23,58%; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.386.000, 22,41%. Su Rai 2 I mestieri di Mirko ha registrato 218.000 telespettatori, share 3,34%; Un ciclone in convento 226.000, 2,50%. Su Rai 3 il film Piedone lo sbirro 183.000, 3,56%, O anche no – Estate 127.000, 1,99%, e dopo il Tg3 Fuori Linea Estate 363.000, 4,28% e Il posto giusto 194.000, 1,63%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 554.000 telespettatori, 10,35%, mentre Melaverde ha registrato 1.603.000 telespettatori, share 18,30%. Su Italia 1 Mom ha registrato 219.000 telespettatori, share 2,79%, mentre su Rete 4 I delitti del cuoco 183.000, 2,98%, quindi dopo il Tg Anni ’60 ha segnato 218.000, 1,91%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 156.000 telespettatori, share 4,18%, quindi nel segmento News 97.000, 3,94% e nel Dibattito 155.000, 3,61%; il film Il marito 122.000, 2,06%; L’aria che tira – Il diario 150.000, 1,54%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.201.000, 10,85%; a seguire Top Dieci ha ottenuto un netto di 1.351.000, 14,52%. Su Rai 2 Mondiali Nuoto – Nuoto 775.000, 6,64%; Atletica Leggera Diamond League Londra 771.000, 7,76%; Tour de France in diretta ha ottenuto un netto di 808.000, 8,77%; Tour all’arrivo 929.000, 9,23%; TouReplay 514.000, 4,51%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato 515.000, 4,68%; Kilimangiaro Collection 520.000, 5,62%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.313.000, 19,39%, Beautiful 2.254.000 telespettatori, share 19,25%, Terra Amara 2.321.000, 20,58%, Un altro domani 1.243.000, 12.31%; il film tv Con l’aiuto del cielo un netto di 875.000, 9,51%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 339.000 telespettatori, 2,83%, il film Before we go un netto di 319.000, 2,90%; il film Una pazza giornata a New York un netto di 296.000, 3,17%. Su Rete 4 Coste ha registrato 165.000 telespettatori, 1,43% di share; la serie Lucky Luke un netto di 255.000, 2,49%; il film I fuorilegge della valle solitaria un netto di 348.000, 3,76%. Su La7 Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica 2023 ottiene 271.000 telespettatori, share 2,67%. Su Tv8 F1 GP Ungheria (Gara) Live (14:58 – 16:44) 1.431.000, 13,68%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 541.000 telespettatori, share 7,51%. Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato 327.000 telespettatori, share 6,44%. Su Rai 3 il doc Sophia! ha registrato 218.000 telespettatori, share 4,45%. Su Rete 4 il film È nata una star? un netto di 221.000, 4,18%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.310.000, 27,65%; ore 20:00 3.140.000, 25,31%.

3.310.000, 27,65%; 3.140.000, 25,31%. Tg2 ore 13:00 1.266.000, 10,88%; ore 20:30 1.023.000, 7,91%.

1.266.000, 10,88%; 1.023.000, 7,91%. Tg3 ore 14:30 1.280.000, 11,08%; ore 19:00 1.116.000, 10,65%.

1.280.000, 11,08%; 1.116.000, 10,65%. Tg5 ore 13:00 2.625.000, 22,44%; ore 20:00 2.520.000, 20,07%.

2.625.000, 22,44%; 2.520.000, 20,07%. Studio Aperto ore 12:25 963.000, 9,97%; ore 18:30 411.000, 4,34%.

963.000, 9,97%; 411.000, 4,34%. Tg4 ore 12.00 303.000, 3,85%; ore 18:55 367.000, 3,45%.

303.000, 3,85%; 367.000, 3,45%. Tg La7 ore 13:30 484.000, 4,03%; ore 20:00 652.000, 5,20%.

